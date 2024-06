Sevim Daġdelen / Annette Groth / Norman Paech (Hg.)

Erkämpft das Menschenrecht!

Für Frieden, Antifaschismus, Internationalismus und Kultur

Könnte es einen aktuelleren Titel geben, als Erkämpft das Menschenrecht? Dieser Titel ist eine Verpflichtung und muss jeden Tag neu erkämpft werden! Jrder der Beiträge dieses neuen PapyRossa Buchs stehen dafür, dass die Autoren dafür kämpfen. Besonders, persönlich herausheben, möchte ich die Beträge von Annette Groth „Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker“ und den von Norman Paech, „Über den mühseligen Weg der Internationalen Justiz aus dem Zirkel der Machtpolitik“. Da Buch ist ein Gewinn, für jeden Leser, der sich dem Thema Menschenrechte verpflichte fühlt und es sich lohnt für diese zu kämpfen.

Lasssen sie mich den Titel des Beitags von Daniel Dahn als Schlusswort nehmen „Im Krieg verlieren auch die Sieger“. Evelyn Hecht-Galinski

Mai 2024

Paperback, 163 Seiten, € 16,00 [D]

ISBN 978-3-89438-830-0

»Frei und gleich an Würde und Rechten geboren«, deklarierten die Vereinten Nationen 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wiewohl diese für »alle Menschen« gelten soll, ist sie, verabschiedet von der UN-Generalversammlung, rechtlich nicht bindend. So bleibt bis heute, um soziale Rechte wie auch um die Frage von Krieg und Frieden zu ringen – oder: das Menschenrecht muss noch immer und stets auf Neue »erkämpft« werden. Seit 1945 bedeutet die Berufung auf die UN-Charta, das »Nie wieder!« als Vermächtnis aus der Befreiung vom deutschen Faschismus zu erstreiten. Ein Vorsatz, dem auch die Beiträge dieses Buches folgen. Ob mit Bezug auf die italienische Resistenza, auf das Erbe antikolonialer Befreiung oder auf das Los Kubas; ob auf der Spur danach, wie sich gestern und heute in Kulturschätzen die Idee einer Welt ohne Krieg spiegelt; ob in der Sorge, wie die UNO zuungunsten der NATO zu stärken ist; ob gedrängt von den Signalen des Globalen Südens oder auf der Suche nach Konturen einer tragfähigen Friedenslösung für die Ukraine oder in Nahost: Geleitet ist der Band von der Idee, das Menschen- und Völkerrecht möge international »zum Durchbruch dringen«.

Mit Beiträgen von Gunhild Berdal, Susanna Böhme-Kuby, Sevim Dağdelen, Daniela Dahn, Annette Groth, Luc Jochimsen, Karsten Nowrot, Norman Paech und Nirit Sommerfeld.

Sevim Dağdelen, Studium der Rechtswissenschaften, seit 2005 MdB; 2017 bis 2020 stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Obfrau im Auswärtigen Ausschuss. Seit Anfang 2024 Mitglied der Gruppe BSW. Mitglied bei der Informationsstelle Militarisierung und im Kuratorium »Freiheit für die Westsahara e.V.«.

Annette Groth, Entwicklungssoziologin, 2009 bis 2017 MdB und Menschenrechtspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE mit Schwerpunkt auf Nahost- und Migrationspolitik.

Norman Paech, Professor für Politische Wissenschaft, Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität Hamburg und der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg; 2005 bis 2009 MdB und Außenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE;1977 bis 1986 Vorsitzender der Vereinigung demokratischer Juristen.

