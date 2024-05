Bob Feldman, der 1968 an der Columbia University protestierte, über den Studentenaufstand heute: „Ich würde diesen Studenten sagen: Die Menschen werden sich immer daran erinnern, was ihr heute getan habt … und ich glaube, dass sie 2024 viel mehr erreicht haben als wir 1968.“

‚They’ve sparked resistance around the world‘ -a Columbia ’68er salutes the ’24 uprising Bob Feldman, who protested at Columbia University in 1968, on the student uprising today, „I would tell these students: people will always remember what you did today . . . and I believe they have accomplished much more in 2024 than we did in 1968.“

Sie haben den Widerstand in der ganzen Welt entfacht“ – ein 68er der Columbia University begrüßt den Aufstand von ’24

Von Philip Weiss

3. Mai 2024

Studierende betreten im April 1968 den Morningside Park, um gegen die Pläne der Columbia zu protestieren, dort eine Sporthalle zu bauen. Foto von Hugh Rogers für Columbia College Today.

Mondoweiss rief Bob Feldman an, um mit ihm über die Parallelen zwischen den diesjährigen Demonstrationen an der Columbia University und denen von 1968 zu sprechen – damals wurde er verhaftet und von der Schule suspendiert. Feldman hatte auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs die institutionelle Verwicklung der Columbia in die Rüstungsindustrie aufgedeckt, und er setzt diese Arbeit auf Substack heute fort. Feldman ist ein Singer-Songwriter.

Philip Weiss: Warum haben Sie protestiert?

Bob Feldman: Wir protestierten gegen die Mitschuld der Columbia University am Krieg, indem sie die Waffenforschung für das Pentagon sponserte, die in Vietnam eingesetzt wurde, das als Völkermordkrieg angesehen wurde. So wie Gaza als völkermörderischer Krieg angesehen wird.

Sie müssen sich daran erinnern, dass unsere Demonstrationen drei Wochen nach der Ermordung von Martin Luther King begannen. Während es bei unseren Forderungen darum ging, die Komplizenschaft im Vietnamkrieg zu beenden und den Bau einer Sporthalle in Harlem durch Columbia zu verhindern, war die Ermordung Kings am 4. April die subjektive Stimmung der Studenten. Das führte zu Aufständen überall in den Vereinigten Staaten. Und viele Studenten wurden politisiert.

Wann wurden die Studenten verhaftet?

Die erste Polizeiinvasion war am 30. April 1968, als 710 Columbia- und Barnard-Studenten verhaftet wurden. Ich wurde nach dem zweiten Polizeieinsatz auf dem Campus am 22. Mai 1968 von der Columbia suspendiert. In der Hamilton Hall wurden 130 von uns verhaftet und 70 suspendiert.

Im folgenden September versuchten wir, die Aufhebung der Suspendierungen zu erreichen. Die Verwaltung erlaubte einigen suspendierten Studenten die Rückkehr, wenn sie die Autorität der Universität anerkannten. Aber sie erlaubten nicht, dass der Lenkungsausschuss des SDS (Students for a Democratic Society) wieder aufgenommen wurde. Ich gehörte dem Lenkungsausschuss seit März 1967 an, nachdem ich die Verbindungen des Institute for Defense Analyses zur Columbia University aufgedeckt hatte, die nicht öffentlich bekannt waren, obwohl die Columbia ein institutionelles Mitglied des IDA war – der Forschungseinrichtung des Pentagons.

Erzählen Sie mir etwas über das Institute for Defense Analyses.

Der Kern der Komplizenschaft der Columbia war die institutionelle Mitgliedschaft und die Beteiligung einiger Fakultäten am Institute for Defense Analyses.

Columbia-Präsident Grayson Kirk war Direktor des Thinktanks. Und der Vorstandsvorsitzende des IDA war ein Columbia-Treuhänder, William Burden. Burden saß auch im Vorstand von Lockheed Martin und war ehemaliger Botschafter in Belgien, als Lumumba ermordet wurde.

Es war klar, dass die Columbia University die Waffenforschung förderte, die im Vietnamkrieg eingesetzt wurde. Sogar der Columbia Spectator griff meine Recherchen auf. Aber die Massenmedien haben die Bedeutung des Institute for Defense Analyses immer heruntergespielt und behauptet, dass die Columbia University nur ein paar Expertenratschläge gab. Aber sie halfen dem Pentagon, ein elektronisches Schlachtfeld aufzubauen. Die Drohnen, die von den israelischen Verteidigungsstreitkräften eingesetzt werden und die das US-Militär im Irak verwendet – all diese Dinge wurden vom IDA entwickelt, und die Columbia verfügte über ein geheimes Labor, das an solchen Waffen arbeitete.

Nach der 68er-Revolte traten 12 Universitäten aus der IDA aus, ebenso wie die Universitätspräsidenten unter dem Druck ihrer Fakultäten. Doch die Beziehungen zwischen der Columbia-Fakultät und der IDA bestehen bis heute.

Eric Olson, ein ehemaliger Admiral, der Professor an der Columbia School of International and Public Affairs ist, gehört dem Vorstand der IDA an. Und der Vorstandsvorsitzende der IDA ist im Vorstand der amerikanischen Tochtergesellschaft von Elbit Systems. Elbit beliefert Israel natürlich mit Drohnen und anderen Waffen für die israelische Besatzung – wie auf der AFSC-Website dokumentiert ist. Sie können dort sehen, wie Elbit Systems of America direkt mit dem Krieg verbunden ist, der am 7. Oktober begann. Ein weiteres Mitglied des IDA-Vorstands ist ein ehemaliger CEO von Elbit Systems, Raanan I. Horowitz.

Und heute gibt es auch eine institutionelle Verbindung zwischen der Columbia und der Universität Tel Aviv, die Israel bei der Durchführung des Völkermordes unterstützt.

Welche Parallelen gibt es zwischen den Studentenunruhen von 1968 und 2024?

Die wichtigste Parallele ist die moralische Motivation. Nach den Nürnberger Prinzipien ist man als Bürger eines Landes verpflichtet, Widerstand zu leisten, wenn seine Regierung Kriegsverbrechen unterstützt oder durchführt, sei es in Vietnam oder im Nahen Osten.

Internationale Gerichte haben festgestellt, dass es sich bei dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen um einen Völkermord handeln könnte, und die Menschen sind jetzt genauso verpflichtet wie wir 1968, sich gegen eine institutionelle Politik zu wehren, die gegen die Nürnberger Grundsätze verstößt. Wenn Sie 1930 in Deutschland wären und eine deutsche Universität würde Waffen entwickeln, was wäre dann Ihre Verantwortung? Unsere internationale Verantwortung wäre es, diese Universität von dieser Kriegsforschung abzuhalten.

Heute haben die Menschen mit eigenen Augen gesehen, wie 35.000 Menschen getötet wurden und weitere 7000 unter den Trümmern liegen – sie sehen einen Krieg, der eindeutig gegen die Nürnberger Abkommen verstößt… Das ist eine schreckliche Sache, und man muss etwas tun.

Der effektivste Weg, die Kriegsmaschinerie zu stoppen, ist der institutionelle Widerstand, in der Institution, in der man sein tägliches Leben verbringt. Sie müssen sich fragen, ob diese Institution in eine rassistische Politik verwickelt ist oder den Palästinensern das Recht auf Selbstbestimmung verweigert oder Kriegsverbrechen begeht.

Das ist die Parallele. Die Leute leisten gewaltlosen institutionellen Widerstand, und die Columbia verletzt ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz, indem sie versucht, ohne ordentliches Verfahren Suspendierungen für die Ausübung ihrer Rechte auf freie Meinungsäußerung zu verhängen. Jetzt kann man an der Columbia nicht einmal mehr draußen demonstrieren, weil Ende des Monats die Abschlussfeierlichkeiten stattfinden und der ehemalige Präsident der Universität Tel Aviv die Ehrendoktorwürde erhält. In einem Artikel aus dem Jahr 2007 wurde dieser Mann mit den Worten zitiert, an der Universität Tel Aviv „forschen wir für das Verteidigungsministerium, um sicherzustellen, dass Israel einen militärischen Vorsprung hat.“ Wir wissen, was das Militär macht.

Die Columbia ist institutionell mit der Universität Tel Aviv verbunden?

Sie hat 2019 ein Partnerschaftsprogramm mit der Universität Tel Aviv begonnen. Fakultätsmitglieder sagten, wir sollten das nicht tun, aber der arrogante ehemalige Präsident von Columbia Lee Bollinger, der seit Jahren gegen BDS ist, ignorierte, was die Fakultät sagte. Das ist ungeheuerlich.

Die letzte Rebellion an der Columbia ist 56 Jahre her. Sie haben sicher schon oft mit einer weiteren gerechnet. Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte?

Nun, Leute wie Sie haben unermüdlich daran gearbeitet, die Nachrichten zu verbreiten, die von den Konzernmedien nicht verbreitet wurden, und auch die alternativen Medien haben es nicht geschafft. Das hat sich über all diese Jahre aufgebaut. Durch die sozialen Medien hat sich das Bewusstsein dieses Mal viel schneller verbreitet.

Und denken Sie daran, dass Sie die täglichen Tötungen im Irak nicht sehen konnten, als die USA den Irak angriffen. Ja, es gab 300.000 Demonstranten in New York, aber der Schrecken, den Völkermord in Gaza im Fernsehen zu sehen, und die Unterstützung der US-Regierung dafür, ist sehr stark.

Ich muss darauf hinweisen, dass ein großer Unterschied zwischen ’68 und heute darin besteht, dass es keine vietnamesischen Antikriegsstudenten an der Spitze der Proteste gab. Damals übernahmen schwarze Studenten die Führungsrolle. Aber 2023, 2024 ist das Entscheidende, dass palästinensische und arabisch-amerikanische Studenten, obwohl sie von den rechtsgerichteten zionistischen Fanatikern bedroht sind, aufgestanden sind und eine Führungsrolle übernommen haben.

Das konnte im Jahr 68 nicht passieren.

Sie dokumentieren weiterhin die Verbindungen der Columbia-Führung zur Verteidigung und zum Establishment.

Ja. Denn statt einer Erklärung der Columbia-Verwaltung, die ein Gewissen hat und zu einem sofortigen Waffenstillstand aufruft, gab es stattdessen einen Angriff auf die Studenten.

Es gibt viele Verbindungen. Da ist zum einen der Umstand, dass Hillary Clinton jetzt Direktorin des Instituts für globale Politik an der School of International and Public Affairs (SIPA) auf dem Campus ist. Der Mann, den sie ins Außenministerium berufen hat – Antony Blinken, jetzt Außenminister – saß in einer Sitzung mit dem israelischen Kriegskabinett und sagte: „Ich bin ein Zionist.

Die Co-Vorsitzende des Kuratoriums der Columbia University ist die Journalistin Claire Shipman, und sie ist mit Jay Carney verheiratet, einem heutigen Geschäftsführer von Airbnb. Die Website des AFSC dokumentiert seine Beteiligung am Geldverdienen im besetzten Westjordanland. Und Carney ist der ehemalige Kommunikationsdirektor von Joe Biden, als dieser Vizepräsident war.

Nichts davon wird in den Medien erwähnt.

Genauso wie die Studenten die Geschichte der Columbia nicht kennen. In den Jahren 2008 und 2016 gedachte die Columbia der Revolte von 1968, und die Idee war, dass sich so etwas nicht wiederholen könnte. Wir werden nie wieder Polizei auf dem Campus haben – das war der Geist dieser Ereignisse.

Wie gedenkt die Columbia dem Jahr 1968?

Die Columbia hat 1968 genutzt, um sich zu vermarkten, um zu sagen, wir haben unsere Lektion gelernt, wir sind eine veränderte Institution. Sie hat die Tatsache genutzt, dass Edward Said an der Columbia lehren durfte. Das bedeutet den Menschen sehr viel. Viele Studenten kamen an die Columbia, weil sie eine liberale Institution war. Sie hatte Platz für einen der größten palästinensischen Intellektuellen geschaffen. Jetzt kommen sie hierher, und plötzlich dürfen sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nicht einmal in der Weise ausüben, wie es die Studenten von 1968 konnten. Wir konnten draußen auf dem Campus demonstrieren, diese Studenten durften das nicht.

Da ist einem zum Weinen zumute, aber man ist auch wütend über die Scheinheiligkeit der ganzen Sache. 2008 gab es unter Bollinger – der immer gegen BDS war, vielleicht wegen des Einflusses der Spender – eine Gedenkveranstaltung. Und 2018 gab es eine Gedenkfeier, und in der Bibliothek waren Fotos des Aufstandes zu sehen. Die Botschaft war: Columbia hat seine Lektion gelernt, Columbia wird so etwas nie wieder tun.

Eine weitere Falschdarstellung ist, dass es nicht nur um eine Sporthalle ging. Sie sagen immer, das Hauptproblem sei die Turnhalle im Morningside Park gewesen. Sie sprechen nicht gerne über das Thema Vietnam/Institute for Defense Analyses, denn wenn man über das IDA-Thema spricht, geht es um Waffenforschung, die letztendlich Millionen von Menschen tötete – die die automatisierte Kriegsmaschinerie schuf, die zum Drohnenkrieg führte, der zur Tötung von Zivilisten und zur gezielten Ermordung nicht nur palästinensischer politischer Aktivisten, sondern auch in Pakistan, Afghanistan und im Irak eingesetzt wurde. Und diese Verbindung besteht bis zum heutigen Tag.

Sie wollen nicht zugeben, dass das große liberale Kolumbien Teil ihrer Geschichte ist.

Waren Sie bei der Gedenkfeier?

Ich saß im Publikum. Ich wurde eingeladen – nicht offiziell von der Columbia.

Eine andere Sache ist, dass die Leute nicht wissen, dass die Columbia gegen das Gesetz verstößt, wenn sie die Eingänge zum Fußgängerweg 116th Street zwischen Broadway und Amsterdam blockiert. Die Columbia hat 1955 mit der Wagner-Verwaltung eine Vereinbarung getroffen, dass diese Tore für Fußgänger aus der Nachbarschaft immer offen sein sollten. Die Columbia verstieß 1968 gegen diese Vereinbarung, als sie die Tore schloss, und sie verstößt auch jetzt noch dagegen.

Und die Stadt New York lässt dies zu, und die New York Times weigert sich, diese Vereinbarung zu prüfen.

Was sind die möglichen politischen Folgen des Handelns der Studenten?

Positiv ausgedrückt: Indem sie nicht nachgeben, könnten die Studenten weltweit einen anhaltenden institutionellen Widerstand gegen die US-Unterstützung für Israel und die US-Politik auslösen und vielleicht den Druck nicht nur für einen dauerhaften Waffenstillstand, sondern auch für das Recht auf Rückkehr und andere Forderungen der Palästinenser erhöhen.

Sie haben ihren Körper aufs Spiel gesetzt und andere Menschen inspiriert.

Was die negativen Aspekte betrifft, so könnten die Studenten durch die Internettechnologie persönliche Konsequenzen erfahren. Einige der Personen, die ein Visum haben, können in ihre Länder zurückgeschickt werden. Sie könnten eine Menge Geld verlieren.

Talkin‘ Columbia University Revolte

Ein Folksong von Bob Feldman aus dem Jahr 2022, der an die Ereignisse auf dem Campus der Columbia University an der Upper West Side in Manhattan erinnert.

Was habt ihr ’68 erreicht?

Hätten die Columbia- und Barnard-Studenten die Columbia University nicht gestürmt und das getan, was sie getan haben, hätte die Regierung die Wehrpflicht beibehalten, was Teil der Motivation der Studenten war. Jetzt haben wir eine wirtschaftliche Wehrpflicht. Ich glaube auch, dass die gemischten Studentenwohnheime ein Nebenprodukt der Revolte waren. Wenn wir ihnen gemischte Wohnheime zur Verfügung stellen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie sich politisch engagieren. Und so gab es nach ’68 plötzlich gemischte Wohnheime. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass heute viele Frauen an der Spitze der Revolte stehen.

Sie sind jetzt 70 Jahre alt. Wie denken Sie über das, was Sie mit 20 Jahren getan haben?

Ich hatte das Gefühl, dass ich das tun musste, und ich bin stolz darauf. Die meisten Leute, die das getan haben, sind stolz auf das, was sie getan haben. Ja, einige Leute haben sich später verkauft. Aber im Laufe des Lebens erkennt man, dass es so ist, wie Joan Baez sagte: Es kommt nicht darauf an, wie lange man lebt, sondern was man aus seinem Leben macht.

Ich würde diesen Studenten sagen: Die Leute werden sich immer daran erinnern, was ihr heute getan habt. So werden sie sich an die Columbia erinnern. Das ist nichts, was man vergisst. Die jungen Leute, die daran beteiligt waren, waren die idealistischsten, sozial engagiertesten und moralischsten – und sie gingen an diese Schule, und das ist das, was sie bekamen. Sie sahen die Columbia als eine Bastion der Befreiung, und sie wussten nicht, wie sie empfangen würden, wenn sie die Machthaber herausforderten, die sagten, dass wir uns nicht veräußern würden, egal was passiert.

Sie sehen, dass Mort Zuckerman – dessen Unterstützung für Israel Sie dokumentiert haben – der Columbia 200 Millionen gegeben hat, und die Columbia hat ein Zuckerman-Institut. Das sind die Spender. Es ist traurig, dass die Dinge so gelaufen sind. Aber ich bin zuversichtlich, was dies für die Divestment-Kampagnen bedeuten wird.

Wir werden sehen. Vielleicht wird sich die Fakultät für die Studenten einsetzen, und die Studenten werden sich nicht unterkriegen lassen, und viele werden sich politisieren und die Empörung teilen, die die Leute 68 empfanden und die ich jetzt empfinde.

Es war klar, dass die Columbia-Verwaltung sich bewusst dafür entschieden hat, die Polizei einzuschalten, anstatt die Redefreiheit der Studenten zu schützen. Niemand wird uns aufhalten, wir haben alles unter Kontrolle, auch wenn wir gegen ein ordentliches Verfahren verstoßen, denn wir wollen hier unsere Abschlussfeier abhalten, zu der wir den ehemaligen Präsidenten der Universität Tel Aviv einladen werden. Ich denke, all dies ist der Art und Weise fremd, wie die meisten von uns erzogen wurden, in Bezug auf unsere moralischen Werte. Und Sie werden von Studenten hören, dass die Leute, die die Columbia University leiten, nicht in der Lage sind, diesen Ort zu kontrollieren.

Und ich glaube, dass sie im Jahr 2024 viel mehr erreicht haben als wir im Jahr 1968. Vielleicht nicht in der Politik, aber in Bezug auf die Politisierung und das Aufrütteln der Studenten auf der ganzen Welt.

Moment, haben Sie gesagt, dass sie mehr erreicht haben, als Sie erreichen konnten?

Oh ja. Offensichtlich.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …