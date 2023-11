https://www.palestinechronicle.com/they-ran-away-from-the-battle-in-gaza-israeli-military-expels-two-officers/

Sie sind vor der Schlacht in Gaza geflohen – Israelisches Militär verweist zwei Offiziere des Landes

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle)



27. November 2023

Die israelische Armee hat einen Kommandeur eines Kampfbataillons und seinen Stellvertreter ausgewiesen, nachdem sie nach einem Hinterhalt der Al-Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, geflohen waren.

Der Vorfall ereignete sich während der israelischen Militärinvasion im nördlichen Gazastreifen, berichtete die israelische Zeitung Yedioth Ahronot am Montag.

Die israelische Armee begründete ihre Entscheidung damit, dass sich das von den beiden Offizieren geleitete Bataillon während eines Bodenmanövers von seiner Position „zurückgezogen“ habe.

Die Zeitung berichtete, dass die Offiziere und Dutzende ihrer Untergebenen behaupteten, sie hätten sich zum Rückzug entschlossen, weil die Einheit weder militärische Unterstützung noch Luftschutz erhalten habe, als sie während des Hinterhalts auf Dutzende von Kämpfern der Al-Qassam-Brigaden trafen.

Die israelische Armee erklärte, der plötzliche Rückzug habe zu Ereignissen geführt, die als „ungewöhnlich“ bezeichnet wurden und eine „schwere Krise“ ausgelöst hätten, was etwa die Hälfte der Soldaten dazu veranlasst habe, nicht zum Militärdienst zurückzukehren und im Gazastreifen zu kämpfen.

Die Zeitung berichtete, dass die Soldaten der Kompanie und der Kampfeinheit sagten, sie hätten weder Unterstützung noch Luftschutz durch die israelische Luftwaffe erhalten, als sie in einen Hinterhalt von Kämpfern der Al-Qassam-Brigaden gerieten.

„Wir kamen in einen Hinterhalt und viele Terroristen feuerten mit Panzerfäusten in unsere Richtung“, sagten die Soldaten der Kompanie laut Yedioth Ahronot in der Untersuchung aus.

Daraufhin zog sich die Militärkompanie vor Dutzenden palästinensischer Kämpfer zurück.

Der Korrespondent für militärische Angelegenheiten der Zeitung, Yoav Zeitoun, zitierte israelische Armeeoffiziere mit den Worten,

„Offiziere der Brigade gaben zu, dass die Truppe nach einem weiteren längeren Einsatz im Gazastreifen ohne Ruhepause auf eine schlechte Mission geschickt wurde und dass der Vorfall eine schwierige Atmosphäre im Bataillon geschaffen hat.“

Die Zeitung wies auch darauf hin, dass das genannte Bataillon und die Kampfeinheit seit Beginn des Krieges im Gazastreifen im Oktober weiteren schwerwiegenden Ereignissen ausgesetzt waren, bei denen ein Offizier getötet und andere Offiziere verletzt wurden.

„Es sei darauf hingewiesen, dass das Bataillon im letzten Monat weitere schwere Vorfälle zu verzeichnen hatte.

Soldaten aus anderen Einheiten werden herangezogen, um die Lücke zu füllen (und) es entstand eine Vertrauenskrise“, erklärte die israelische Armee laut Yedioth Ahronot.

Übersetzt mit Deepl.com

(The Palestine Chronicle)



