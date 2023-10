Settler Accessory to Palestinian Murder Endorses Spitting on Priests – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Elisha Yered behauptet, das Judentum billige das Bespucken und Angreifen von Priestern in der Altstadt



Siedler, die Beihilfe zum palästinensischen Mord leisten, befürworten das Bespucken von Priestern

Richard Silverstein

4. Oktober 2023

Zur Zeit der Römer verbrannten sie Rabbiner auf dem Scheiterhaufen. Während der spanischen Inquisition wurden sie auf der Folterbank zermalmt. Die Nazis schickten unsere Rabbiner in die Todeslager.

elisha yered

Elisha Yered, Judeo-Terrorist

Heute revanchieren sich offenbar israelische Siedler. Sie spucken routinemäßig auf Priester, die durch die Straßen der Altstadt gehen. Bei religiösen Prozessionen versperren sie den Gläubigen den Weg und schreien Flüche und Beleidigungen. Vor einigen Monaten betrat ein amerikanischer orthodoxer Jude eine Kirche und stürzte unschätzbare Ikonenstatuen um, die dabei zu Bruch gingen. Die israelische Polizei hat nichts unternommen, um dies zu verhindern. Denn der Polizeiminister ist Itamar Ben Gvir, der selbst einer von ihnen ist.

Einer der bekanntesten dieser Schläger ist Elisha Yered, der wegen Beihilfe zum Mord an dem Palästinenser Qosai Mit’an verhaftet wurde. Er versteckte die Waffe, die der Mörder benutzte. Nachdem er die Polizei zu der Waffe geführt hatte, wurde er freigelassen, und es wurde keine Anklage gegen ihn erhoben. Der Mörder, Yechiel Indore, wird wahrscheinlich mit einer minimalen, wenn überhaupt, Gefängnisstrafe davonkommen.

Dieses Video ist nur einer von vielen derartig abscheulichen Vorfällen. Nir Hasson, der Haaretz-Reporter, der es gefilmt hat, sagt, dass diese Gläubigen von vier Juden angegriffen wurden, die sie innerhalb von Sekunden sieben Mal bespuckten:

Yered twitterte seine Unterstützung für diese Gewalt und bot sogar etwas an, das er als Bestätigung für diese Gewalt durch jüdische Bräuche und Gesetze bezeichnete:

Elisha Yered, der die Überlebenden der Familie Dawabshe verhöhnt. Drei ihrer Mitglieder wurden von einer jüdischen Terrorzelle verbrannt, darunter auch ein 18 Monate altes Baby,

Die Übersetzung folgt:

Dies ist ein guter Zeitpunkt, um sich daran zu erinnern, dass der Brauch, Priester oder Kirchen anzuspucken, eine uralte jüdische Tradition ist, die seit vielen Jahren [sic] besteht. In der Halacha gibt es sogar einen besonderen Segensspruch, wenn man eine Kirche sieht: „Der sich derer erbarmt, die sich gegen seinen Willen stellen“. Ein Segen, der den Heiligen preist, der sich mit den bösen Taten der Götzendiener zurückhält und sie nicht sofort bestraft.

Vielleicht haben wir durch den Einfluss der westlichen Tradition vergessen, was das Christentum ist. Aber mir scheint, dass die Millionen von Diaspora-Juden, die während der Kreuzzüge, der Folterungen der Inquisition, der vielen Blutverleumdungen und Pogrome gelitten haben, niemals vergessen werden.

Dann hat er die Chuzpe, den Begründer des religiösen Zionismus Rav Kook zu zitieren, um sein abscheuliches Verhalten zu rechtfertigen:

In meiner Jugend kam ich an ihren Gebetshäusern vorbei und nahm den Gestank einer Toilette wahr. Obwohl sie sehr sauber waren und in einem Garten unter Bäumen standen.

Ultraorthodoxe Juden bespucken Christen in der Altstadt von Jerusalem

Yered hat sich bei seiner Analyse der Quellen hoffnungslos verirrt. Der Segen, den er zitiert, ist eigentlich recht mild und mahnt zur Zurückhaltung und zum Verständnis für die „Eigensinnigkeit“ der Kirche. Es gibt absolut keine Halacha, die einen körperlichen Angriff gegen christliche Geistliche erlaubt oder gutheißt. Spucken ist ein ekelhafter Brauch, der keine halachische Grundlage hat. Kein Jude, den ich kenne, spuckt jemanden aus irgendeinem Grund an. Außer diese Leute, die sich Juden nennen. Ich nenne sie Hochstapler. Tiere in Menschengestalt. Keine Beleidigung für Tiere.

In einem Punkt hat Yered recht: Das Christentum hat viel zu verantworten, was seine Ansichten und seinen Umgang mit den Juden angeht. Aber die antisemitischen Taten, die er anführt, so schrecklich sie auch sein mögen, liegen Jahrhunderte zurück; mit Ausnahme der Blutverleumdungen und Pogrome, die ein Merkmal des späten 19. und frühen 20. Einen Priester und einen christlichen Gläubigen in der Altstadt für Taten zu bestrafen, die vor 1.000 Jahren begangen wurden, grenzt an Wahnsinn.

Die täglichen Übergriffe auf Priester sind eine Eskalation der Christophobie, die seit jeher ein Merkmal der jüdisch-siedlerischen Schlägerei ist. Wir neigen dazu, uns auf die Angriffe gegen palästinensische Muslime zu konzentrieren, einschließlich der Bemühungen, muslimische Gottesdienste zu zerstören und sie aus dem Land Israel zu vertreiben. Aber das Ziel der jüdisch-messianischen Bewegung ist es, das Land von jedem anderen Glauben als dem Judentum (oder ihrer missratenen Version davon) zu befreien. Sie wollen die Kirchen und Moscheen (einschließlich Al Aqsa) zerstören und sie durch einen wiederaufgebauten Tempel und Synagogen ersetzen.

Ich zögere, den Begriff „Religion“ zu verwenden, wenn ich die Ansichten dieser widerlichen Menschen beschreibe. Aber ihr Ziel ist eine religiöse Version des Nationalsozialismus. Sie wollen das Heilige Land vom Gestank der christlichen Kirchen säubern. Die Christen und Muslime sollen um jeden Preis vertrieben werden. Das Einzige, was noch fehlt, damit diese „Theologie“ zum vollwertigen Nazismus wird, ist eine Endlösung. Ein Likud-MK hat sogar befürwortet, Palästinenser in Todeslager zu schicken.

Israelis, die in Yereds Thread kommentieren, merken an, dass seine hasserfüllten Ansichten – die nur geringfügig abstoßender sind als die normativen Ansichten der Siedler – Wellen von Antisemitismus unter Christen und Muslimen auslösen werden. Es wäre nur natürlich, wenn sie diesen Hass mit gleicher Münze heimzahlen würden. Zweifellos ist zu erwarten, dass jüdische Terrorakte Angriffe gegen israelische und Diaspora-Juden provozieren werden.

So zynisch dies auch klingen mag, ist es genau das, was die Siedler wollen: eine Entscheidungsschlacht zwischen Juden und „Heiden“ provozieren, damit der Herr in seinem Heiligen Tempel triumphieren kann. Je mehr Blut fließt (vorzugsweise palästinensisches, aber notfalls auch jüdisches Blut), desto näher sind sie der endgültigen Erlösung. In dieser Hinsicht ähneln ihre Ansichten denen der weißen Rassisten, die glauben, dass Terrorakte gegen Afroamerikaner einen Rassenkrieg und den endgültigen Triumph der weißen Rasse herbeiführen werden.

Wie ich hier schon oft geschrieben habe – niemand soll es wagen zu behaupten, dass diese Drecksäcke Ausreißer sind. Dass sie nicht Israel repräsentieren. Sie repräsentieren nur einen kleinen Prozentsatz der Israelis, während der Rest anständig und vernünftig ist. Elisha Yered ist in jeder Hinsicht ein Israeli. Wäre er es nicht, säße er im Gefängnis, zusammen mit Hunderten von anderen gewalttätigen, mörderischen Siedlern. Stattdessen ist er die Vorhut des israelischen Faschismus, der jetzt in Israel herrscht. Übersetzt mit Deepl.com



