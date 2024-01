https://www.middleeastmonitor.com/20240112-futile-and-dangerous-bombing-yemen-in-the-name-of-shipping/

Ein Militärflugzeug startet von der US-amerikanischen und britischen Marineflotte, als lokale jemenitische Quellen erklären, dass US-amerikanische und britische Kampfflugzeuge in der Nacht Luftangriffe auf einige Punkte in den Städten Sana’a, Hodeidah und Taiz durchgeführt haben, auf See am 12. Januar 2024 [US Central Command (CENTCOM)/Anadolu Agency]

Sinnlos und gefährlich: Bombardierung des Jemen im Namen der Schifffahrt



von Dr. Binoy Kampmark

12. Januar 2024

Was für eine Show. Während US-Außenminister Antony Blinken eine Botschaft der ruhigen Zurückhaltung und festen Kontrolle verkündete, um die giftigen Auswirkungen von Israels schrecklichem Feldzug im Gazastreifen zu begrenzen, beschlossen seine Regierung, das Vereinigte Königreich und einige andere zurückhaltende Kollaborateure, Ziele im Jemen anzugreifen, darunter die Hauptstadt Sana’a. Dies geschah angeblich als Vergeltung für Angriffe auf die internationale Handelsschifffahrt im Roten Meer durch die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen.

Der Wortlaut einer Medienmitteilung des Weißen Hauses nennt den Zweck der Operation und die daran Beteiligten. „Als Reaktion auf die anhaltenden illegalen, gefährlichen und destabilisierenden Angriffe der Houthi auf Schiffe, darunter auch Handelsschiffe, die das Rote Meer durchqueren, haben die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs mit Unterstützung der Niederlande, Kanadas, Bahrains und Australiens im Einklang mit dem inhärenten Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung gemeinsame Angriffe durchgeführt“.

Eine Infografik mit dem Titel „Großbritannien, USA schlagen Houthis im Jemen“, erstellt am 12. Januar 2024 [Elmurod Usubaliev/Anadolu Agency]

Das Zentralkommando der US-Luftstreitkräfte teilte weiter mit, dass die „multinationale Aktion Radarsysteme, Verteidigungssysteme sowie Lager- und Abschussanlagen für unbemannte Einweg-Angriffssysteme, Marschflugkörper und ballistische Raketen zum Ziel hatte.“

Die Houthis begründen ihre Angriffe damit, dass sie Schiffe angreifen, die direkt oder indirekt mit Israel in Verbindung stehen, in der Hoffnung, die israelische Regierung wegen der Grausamkeiten im Gazastreifen zu verärgern. Da die israelischen Streitkräfte im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Blutbad davonkommen, ist es die Aufgabe anderer Kräfte, auf diese Tatsache aufmerksam zu machen. Der Sprecher der Houthi, Mohammed Abdusalam, betonte, dass es keine Bedrohung für die internationale Schifffahrt im Roten Meer und im Arabischen Meer gebe und dass die Angriffe auf israelische Schiffe oder solche, die die Häfen des besetzten Palästinas anlaufen, gerichtet waren und weiterhin sein werden.

Aber diese Darstellung war für die angeblich gesetzestreuen Typen in Washington und London weniger attraktiv, die immer darauf bedacht sind, dass der Handel alles übertrumpft. Bevorzugt werden Schibboleths wie die Freiheit der Schifffahrt und die Interessen der internationalen Schifffahrt – alles Codes für den Schutz der Interessen der Großschifffahrt. Die Rechtfertigung durch die Houthi-Rebellen und die Notlage der Palästinenser – ein Thema, das derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verhandelt wird – wird nicht erwähnt.

Ein weiteres Merkmal der Streiks ist das Fehlen einer Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, dem einzigen Gremium im internationalen System, das nach der UN-Charta die Anwendung von Gewalt genehmigen kann. In einer Erklärung des Weißen Hauses vom 11. Januar werden die Angriffe auf die gleiche Weise gerechtfertigt, wie es die Regierung von George W. Bush bei der Rechtfertigung der rechtlosen und illegalen Invasion des Irak im März 2003 getan hat. (Das Gleiche gilt für Tony Blair aus dem Vereinigten Königreich und John Howard aus Australien, die auf derselben begrenzten Bandbreite agieren). Bei dieser Gelegenheit wurden die Enttäuschung und Frustration der Waffeninspektoren und die Vorwürfe der UNO über das Verhalten von Saddam Hussein anfällig für abscheuliche Manipulationen durch die Krieg führenden Parteien.

Diesmal sollen ein „breiter Konsens, wie er von 44 Ländern der Welt am 19. Dezember 2023 zum Ausdruck gebracht wurde“ und „die Erklärung des UN-Sicherheitsrats vom 1. Dezember 2023, in der die Angriffe der Houthi auf Handelsschiffe, die das Rote Meer durchqueren, verurteilt werden“, für zusätzlichen Ballast sorgen. Die Selbstverteidigungsbestimmungen der UN-Charta sind ein Lippenbekenntnis.

In einer separaten Erklärung rechtfertigte Biden den Angriff auf Houthi-Stellungen als notwendige Bestrafung für „beispiellose Angriffe der Houthi auf internationale Seeschiffe im Roten Meer – einschließlich des erstmaligen Einsatzes von ballistischen Anti-Schiffs-Raketen in der Geschichte“. Er verwies auch auf die von den USA geführte „Operation Prosperity Guardian“, „eine Koalition von mehr als 20 Nationen, die sich dem Schutz der internationalen Schifffahrt und der Abwehr von Houthi-Angriffen im Roten Meer verschrieben hat.“ Die israelische Dimension wird hier mit keinem Wort erwähnt.

Abgesehen von den schwerwiegenden Fragen zur Rechtmäßigkeit solcher Angriffe im internationalen Recht waren die Angriffe, zumindest was die Ausführung durch die USA betrifft, für einige Mitglieder des Kongresses alles andere als zufriedenstellend. Die demokratische Abgeordnete Rashida Tlaib aus Michigan zeigte sich verärgert darüber, dass die US-Gesetzgeber nicht konsultiert worden waren. „Das amerikanische Volk ist des endlosen Krieges müde.“ Die kalifornische Abgeordnete Barbara Lee warnte, dass „Gewalt nur zu mehr Gewalt führt. Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand, um eine tödliche, kostspielige und katastrophale Eskalation der Gewalt in der Region zu verhindern.“

Eine Reihe von Republikanern stimmte auch der Haltung eines anderen kalifornischen Demokraten, des Abgeordneten Ro Khanna, zu, der mit Bestimmtheit die Ansicht vertrat, dass Biden „sich an den Kongress wenden sollte, bevor er einen Schlag gegen die Houthis im Jemen führt und uns in einen weiteren Konflikt im Nahen Osten verwickelt.“ Der republikanische Senator Mike Lee aus Utah stimmte dem ebenso zu wie der republikanische Abgeordnete Thomas Massie aus West Virginia. „Nur der Kongress hat die Macht, den Krieg zu erklären“, bekräftigte Massie.

Zum Leidwesen dieser Anhänger von Artikel I der US-Verfassung, der dem Kongress die Genehmigungsbefugnis für einen Krieg überträgt, sieht das vom Kongress im November 1973 verabschiedete Kriegsbefugnisgesetz lediglich vor, dass der Präsident den Kongress innerhalb von 48 Stunden über eine Militäraktion informieren muss und dass eine solche Aktion innerhalb von 60 Tagen nach ihrem Beginn beendet werden muss, wenn keine formelle Kriegserklärung des Kongresses oder eine Genehmigung für einen militärischen Konflikt vorliegt. Heutzutage ist es nahezu unmöglich, der Exekutive die Flügel zu stutzen, wenn es darum geht, in einen Konflikt einzugreifen.

In Australien wurde noch weniger über die Rechtmäßigkeit oder Sinnhaftigkeit der Angriffe im Jemen diskutiert. In skandalöser Weise und mit einer gehörigen Portion Feigheit zog es die Regierung vor, nach der Operation stundenlang ohrenbetäubendes Schweigen zu bewahren. Die einzige Quelle, die bestätigte, dass Angehörige der australischen Verteidigungskräfte beteiligt waren, kam von Biden, dem Oberbefehlshaber eines anderen Landes. Die Möglichkeit einer solchen Beteiligung wurde nicht erwähnt. Der australische Premierminister Anthony Albanese hatte zuvor, als er kein Kriegsschiff der Royal Australian Navy zur Teilnahme an der „Operation Prosperity Guardian“ entsandte, darauf bestanden, dass Diplomatie die bessere Vorgehensweise sei. Offensichtlich ist dieser Mann jederzeit bereit, seine Meinung zu ändern.

In einer kurzen Erklärung, die am 12. Januar um 16.38 Uhr abgegeben wurde (eine Pressekonferenz war nicht in Sicht, und es gab keine Gelegenheit, sich zu erkundigen), erklärte Albanese mit wenig Überzeugung, dass „Australien zusammen mit anderen Ländern die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich bei der Durchführung von Schlägen unterstützt hat, um dieser Bedrohung der globalen Regeln und der Handelsschifffahrt zu begegnen“. Er hatte fast einen ganzen Tag lang gewartet, um dies den Bürgern seines Landes zu bestätigen. Er hatte dies getan, ohne das Parlament zu konsultieren.

Der Angriff auf die Houthis scheint in fast allen Punkten ein Fehlschlag zu sein. Benjamin H. Friedman von Defence Priorities sieht Fehler über Fehler: „Die Angriffe auf die Houthis werden nicht funktionieren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie die Angriffe der Houthis auf den Schiffsverkehr stoppen. Das wahrscheinliche Scheitern der Angriffe wird zu einer Eskalation mit gewaltsameren Mitteln führen, die ebenfalls scheitern können.“ Das Ergebnis: Die politischen Entscheidungsträger werden „als unfähig dastehen und daher versucht sein, einen weiteren sinnlosen Krieg zu führen, um ein Problem zu lösen, das besser mit diplomatischen Mitteln gelöst werden sollte. Vergessen Sie am besten alle beruhigenden Vorstellungen, wie man den zunehmenden Feindseligkeiten den Stachel nehmen kann. Alle Wege zu einem sich ausweitenden Krieg führen weiterhin nach Israel.

