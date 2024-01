The West’s military action against the Houthis is doomed to fail Attacks on Red Sea shipping will continue until the US and UK help remove Houthi justifications for them by demanding an Israel-Hamas ceasefire

Krieg gegen Gaza: Das militärische Vorgehen des Westens gegen die Houthis ist zum Scheitern verurteilt

Von Richard Burden

13. Januar 2024

Die Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer werden weitergehen, bis die USA und Großbritannien dazu beitragen, den Houthis die Rechtfertigung dafür zu entziehen, indem sie einen Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas fordern

Da mehr als 68 Schiffe pro Tag den Suezkanal passieren und 12 Prozent aller weltweit gehandelten Waren transportieren, war es für die internationale Gemeinschaft unmöglich, die eskalierenden Angriffe auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer zu ignorieren, die die jemenitischen Houthis in den letzten zwei Monaten gestartet haben.

Vor diesem Hintergrund wurde die Entscheidung der USA und des Vereinigten Königreichs, militärische Maßnahmen gegen die Houthi-Stützpunkte im Jemen zu ergreifen, weithin vorausgesagt.

Doch welche Strategie steckt hinter dieser Aktion? Wird sie die Angriffe auf die Schifffahrt stoppen, und wird sie den erklärten Zielen der USA, eine regionale Eskalation des Krieges zu verhindern, der den Gazastreifen verwüstet, helfen oder sie behindern?

Zunächst einmal sollte sich niemand Illusionen darüber machen, wie die Houthis sind. Die Familien der 150.000 Menschen, die im jemenitischen Bürgerkrieg getötet wurden, können ihre Brutalität bezeugen.

Mehr als 227.000 Jemeniten sind während des Krieges an Hunger und mangelnder medizinischer Versorgung gestorben. Die humanitäre Krise dauert bis heute an, und die Armut ist nach wie vor grotesk groß. Die Tatsache, dass die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in den von den Houthi kontrollierten Gebieten seit mehr als sieben Jahren nicht mehr bezahlt werden, unterstreicht ebenfalls, wie sehr die jemenitische Bevölkerung die Realität der Houthi-Herrschaft erlebt.

Mit der Behauptung, ihre Aktionen im Roten Meer seien ein Akt der Solidarität mit den belagerten Palästinensern, versuchen die Houthis zweifelsohne, sich in der arabischen Welt zu legitimieren und ihren schwächelnden Ruf im eigenen Land zu verbessern, indem sie die Aufmerksamkeit von anderen Ländern ablenken.

Ihre Aktionen spielen auch eine nützliche Rolle im regionalen Machtspiel ihres wichtigsten Verbündeten, des Iran.

Alles deutet darauf hin, dass die Luftangriffe der USA und Großbritanniens auf den Jemen in dieser Woche diese Ziele nur noch weiter vorantreiben werden.

Houthis schwören Vergeltung

Ja, die USA und das Vereinigte Königreich sind militärisch in der Lage, Houthi-Stützpunkte hart zu treffen und Drohnen oder Raketen, die weiterhin Schiffe im Roten Meer angreifen wollen, aus dem Himmel zu schießen. Aber werden sie in der Lage sein, die Fähigkeit der Houthis zu beseitigen, weiter zu feuern?

Es ist bereits klar, dass dies nicht der Fall sein wird. Die Houthis haben bereits Vergeltung geschworen und innerhalb weniger Stunden nach der Rückkehr der US-amerikanischen und britischen Flugzeuge zu ihren Stützpunkten einen weiteren Raketenangriff in der Nähe des Roten Meeres gestartet.

Es sei daran erinnert, dass Tausende von saudischen Luftangriffen nicht in der Lage waren, die Houthis während des lang andauernden Bürgerkriegs im Jemen militärisch zu vernichten.

Warum sollten die weitaus begrenzteren Luftangriffe der US-amerikanischen und britischen Streitkräfte in dieser Woche effektiver sein, vor allem, wenn die Houthis sich immer noch auf den Iran verlassen können, der sie mit dem versorgt, was sie brauchen, um ihre Angriffe auf die eine oder andere Weise fortzusetzen?

Selbst in militärischer Hinsicht steht also ein großes Fragezeichen hinter der Frage, ob die USA und Großbritannien eine realistische Chance haben, ihre erklärten Ziele zu erreichen.

Was steckt hinter den Angriffen der USA und Großbritanniens auf den Jemen und wird der Konflikt dadurch ausgeweitet?

Die wirkliche Gefahr ist jedoch weitaus größer als das.

Für die Menschen im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus ist das Vorgehen der USA und Großbritanniens in dieser Woche ein Zeichen von Doppelmoral.

Selbst wenn die Menschen in der Region zuvor der Behauptung der Houthis, sie seien die Beschützer der Palästinenser, skeptisch gegenüberstanden, werden sie sich nun fragen, wie westliche Mächte militärische Maßnahmen in einem Akt der Solidarität mit einem belagerten Volk rechtfertigen können, wenn der Handel unterbrochen wird, aber keine Rechenschaft für ihre eigenen Handlungen in Solidarität mit dem Staat, der die Belagerung durchführt, akzeptieren.

Die Unterstützung Israels durch die USA unterbricht vielleicht nicht die Schifffahrtswege, aber die von Amerika gelieferten Waffen haben bisher direkt zum Tod von mehr als 23.000 Menschen in Gaza beigetragen.

Wenn die politischen Führer des Vereinigten Königreichs und der USA jetzt behaupten, dass sie gegen die Houthis vorgehen mussten, um das Leben von Zivilisten an Bord von Handelsschiffen im Roten Meer zu schützen, dann wirkt das wie pure Heuchelei, wenn sie bereit sind, die fortgesetzte Tötung so vieler Tausender palästinensischer Zivilisten, darunter viele Kinder, in ihren eigenen Häusern ein paar hundert Kilometer weiter nördlich zuzulassen.

Die Wut, die dies im gesamten Nahen Osten hervorruft, ist echt und wächst, so dass die Houthis eine vermeintliche Legitimität erlangen, die sie nicht verdient haben.

All dies, zusammen mit den anhaltenden Zusammenstößen an der Nordgrenze Israels und der Möglichkeit weiterer israelischer Attentate auf Hamas- oder Hisbollah-Führer tief im Libanon, erhöht nicht nur das Risiko einer regionalen Eskalation, sondern auch die Gefahr einer neuen Welle von Terroranschlägen über den Nahen Osten hinaus.

Mantra, das „Taten“ fordert

Die Angriffe im Roten Meer können natürlich nicht ignoriert werden.

Die USA, das Vereinigte Königreich und andere Seemächte sind dafür verantwortlich, die Schifffahrt zu schützen, einschließlich des Abschusses von Raketen und der Abwehr von Versuchen der Houthi, Schiffe zu entern.

Natürlich kann das nicht das Ende der Geschichte sein. Früher oder später könnte eine Rakete der Houthi durchkommen und Menschenleben kosten.

Aber das derzeitige Vorgehen der USA und Großbritanniens weist alle Merkmale einer Politik auf, die mehr von dem Mantra geleitet ist, dass „etwas getan werden muss“, als von klaren strategischen Überlegungen, was dieses „etwas“ sein sollte.

Alles deutet darauf hin, dass die Angriffe auf die Schifffahrt weitergehen werden, auch wenn in dieser Woche zahlreiche Militärstützpunkte der Houthi ernsthaft beschädigt wurden. Wollen die USA und das Vereinigte Königreich dann wirklich ihre Vergeltungsmaßnahmen bis hin zu einem totalen Krieg gegen die von den Houthi kontrollierten Gebiete im Jemen ausweiten, mit all den geopolitischen Risiken, die damit verbunden wären?

Die Angriffe im Roten Meer können nur beendet werden, wenn den Houthis der Vorwand für ihre Angriffe genommen wird und sie sich innenpolitisch und regional legitimieren.

Das bedeutet, die Ursachen zu bekämpfen, nicht nur die Symptome.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Bereitschaft der westlichen Staats- und Regierungschefs, ihre Doppelmoral gegenüber Israel und Palästina aufzugeben. Es bedarf eines nachweislichen Drucks, vor allem seitens der USA und ihrer Verbündeten, um einen dauerhaften bilateralen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel zu erreichen, der das Blutvergießen beendet und die Freilassung der Geiseln sicherstellt.

Dieser Druck muss echt sein – kein diplomatisches Händeringen mehr über die Zahl der zivilen Opfer, die die Netanjahu-Regierung zu ignorieren beschließt.

Die Beendigung der Doppelmoral muss auch eine konsequente Anwendung des Völkerrechts bedeuten.

Ja, dazu gehört auch, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Schiffe im Roten Meer angreifen. Es bedeutet auch, Kriegsverbrechen in Israel und Palästina nicht weniger deutlich zu benennen als in der Ukraine. Und es bedeutet, dass wir uns an die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs halten müssen, wenn Südafrika auf der Grundlage der Völkermordkonvention eine einstweilige Verfügung beantragt, um Israels Angriff auf Gaza zu stoppen.

Das internationale Recht soll universell sein. Es ist mehr als an der Zeit, dass die westlichen politischen Führer es als solches behandeln.

Dies ist strategisch das Richtige. Es ist auch moralisch das Richtige zu tun.

Richard Burden ist ein ehemaliger Labour-Abgeordneter, Schattenminister und Vorsitzender der parteiübergreifenden parlamentarischen Gruppe Großbritannien-Palästina. Burden setzt sich seit über 45 Jahren für die Menschenrechte und Gerechtigkeit in Israel und Palästina ein. Er ist außerdem Treuhänder der Wohltätigkeitsorganisation Balfour Project und stellvertretender Vorsitzender der Labour Friends of Palestine and the Middle East (LFPM).

