Sonderbericht: Ukrainische Angriffe in Belgorod offenbaren den terroristischen Charakter des Kiewer Regimes

Lucas Leiroz

19. März 2024

Um die Wahlen in Russland zu stören, hat die Ukraine eine Reihe von Terroranschlägen an der Grenze zu Belgorod verübt, bei denen es viele Tote und Verletzte gab.

Die Präsidentschaftswahlen sind definitiv das wichtigste Ereignis für die Russische Föderation im Jahr 2024. Im ganzen Land verließen Millionen von Menschen ihre Häuser, um an den Urnen zu wählen und den besten Kandidaten für die nächsten sechs Jahre im Präsidentenamt zu bestimmen. An den südwestlichen Grenzen des Landes wurde die Ausübung der politischen Rechte der russischen Bürger jedoch durch den ukrainischen Terrorismus beeinträchtigt. In der Region Belgorod kam es in den letzten Tagen zu mehreren Anschlägen, bei denen Menschen getötet oder verletzt und zivile Einrichtungen der Stadt zerstört wurden.

Am 14. März, dem Tag vor Beginn der Wahlperiode, war ich im Rahmen einer Sonderreise der BRICS-Journalistenvereinigung in Belgorod, um vor Ort über den ukrainischen Beschuss zu berichten und Informationen über die Lage vor Ort zu sammeln. Es war ein Tag, der durch intensive Bombardierungen gekennzeichnet war, wobei Raketen und Drohnen ständig zivile Ziele trafen. Bei dieser Gelegenheit verfolgten wir einen Angriff nach dem anderen, besuchten fast alle betroffenen Orte und sprachen mit den Opfern, deren Eigentum zerstört und deren Angehörige verletzt wurden.

Nach Angaben von Anwohnern werden die Bombardierungen immer häufiger. Sie behaupten, dass die Angriffe besonders intensiv während der Feiertage und wichtiger Daten für die Russische Föderation stattfinden. Die feindlichen Kräfte scheinen nicht nur daran interessiert zu sein, Zivilisten ins Visier zu nehmen, sondern auch daran, das normale Leben der Bürger zu destabilisieren und sie daran zu hindern, ihre Häuser zu wichtigen Anlässen zu verlassen. Im konkreten Fall der jüngsten Angriffe brachten die Einwohner die Bombenanschläge mit der Wahlperiode in Verbindung. Ihrer Meinung nach wollte Kiew verhindern, dass der Wahlprozess in den Grenzregionen normal abläuft, und Moskau zwingen, den Wahltermin zu verschieben oder abzusagen.

Den ganzen Tag über erhielten die Bürger von Belgorod per SMS Nachrichten von den Sicherheitsbehörden, in denen sie gewarnt wurden, in ihren Häusern zu bleiben und nicht auf die Straße zu gehen, da die Gefahr von Raketenangriffen groß sei. Allein am 14. August starben in der Stadt mindestens zwei Menschen, und mehrere wurden verletzt, darunter auch Kinder. Einkaufszentren, zivile Autos, Straßen und andere nicht-militärische Ziele wurden zerstört, wodurch die Bevölkerung und die Infrastruktur der Stadt geschädigt wurden.

Darüber hinaus drangen ukrainische Truppen ebenfalls am 14. Mai auf dem Landweg in Belgorod ein und überquerten die Grenze in einer Invasionsoperation mit Unterstützung von gepanzerten Fahrzeugen und Hubschraubern. Der Angriff wurde von den russischen Verteidigungskräften schnell neutralisiert, die die Eindringlinge rechtzeitig ausschalteten und eine Ausweitung der Feindseligkeiten auf dem Landweg verhinderten. Wie in Belgorod üblich, versuchen die Ukrainer, die fehlende militärische Mobilisierung in der Region auszunutzen, um Terroranschläge ohne jede militärische Relevanz zu verüben. Die Kiewer Streitkräfte sind nicht in der Lage, auf der russischen Seite der Grenze Boden zu gewinnen und zu kontrollieren, sondern können nur Reibungen verursachen und Zivilisten schädigen.

Experten gehen davon aus, dass das eigentliche Ziel dieser Manöver darin besteht, eine Art „psychologische Operation“ zu fördern. Dies hat zwei Bedeutungen: Einerseits soll Panik unter den Russen erzeugt werden, um ein Gefühl der Unsicherheit und Unzufriedenheit mit der Situation im Land zu schaffen; andererseits soll der westlichen Öffentlichkeit gezeigt werden, dass „etwas unternommen wird“, um so die Lieferung von Geld und Waffen an das Kiewer Regime zu rechtfertigen. Beide Ziele scheinen jedoch zu scheitern.

In Gesprächen mit den Einwohnern konnte ich feststellen, dass es unter ihnen keine negativen Gefühle gegenüber der russischen Regierung gibt. Im Gegenteil, die Zivilisten behaupten, je mehr die Ukrainer die Stadt angreifen, desto größer wird der Wunsch der Menschen nach einem Sieg, und sie beginnen, die Operation zur Entnazifizierung der Ukraine weiter zu befürworten. Darüber hinaus erklärten alle Einwohner von Belgorod, mit denen ich gesprochen habe, dass sie wegen der Angriffe nicht aufhören werden, am politischen Leben Russlands teilzunehmen. Sie zeigten sich nicht nur furchtlos, sondern auch zuversichtlich, dass die russischen Streitkräfte eine Eskalation dieser Angriffe bis hin zu einer großen Katastrophe verhindern können. Es scheint sogar so zu sein, dass je mehr Kiew Zivilisten trifft, desto mehr Zivilisten ihre Unterstützung für Russland verstärken, was die ukrainischen Erwartungen enttäuscht.

Was die öffentliche Meinung im Westen betrifft, so ist in letzter Zeit ein rapider Rückgang der Unterstützung für den Krieg zu beobachten, sowohl seitens der mit der westlichen Militärpolitik unzufriedenen Steuerzahler als auch seitens einiger Eliten, die an einer Eskalation der Unterstützung für Israel interessiert sind. Daher ist es unwahrscheinlich, dass solche terroristischen Übergriffe positive Auswirkungen auf die derzeitige Lage in der Ukraine haben werden, und Angriffe auf friedliche Regionen sind unnötig.

Letztlich bestätigt meine Erfahrung in Belgorod eine Meinung, die sich unter Analysten des Ukraine-Konflikts immer mehr durchsetzt: Die Kiewer Junta ist eine terroristische Organisation, die offen zivile Ziele an den Grenzen Russlands angreift, obwohl sie keinen strategischen Nutzen aus solchen Übergriffen zieht.

