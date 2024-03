Jeder Präsident, der den Interessen der Mehrheit seines Volkes dient und die Nation vor ausländischer Einmischung schützt, wird natürlich gewählt werden, um an der Macht zu bleiben.

Die wichtigsten westlichen Zeitungen hatten bereits im Vorfeld Artikel über Putins Sieg bei den russischen Wahlen vorbereitet. Mit der Bestätigung dieses Sieges haben sie sie einfach aus der Schublade geholt und die Barbareien veröffentlicht, die wir bereits kennen.

„Orchestrierte Wahl“, wirft die New York Times vor. Die Washington Post nennt die Wahl eine „Farce“. CNN spricht von einer „inszenierten Wahl, bei der es keine glaubwürdige Opposition gab“. BBC und The Guardian präsentieren die Anschuldigungen von Golos, einer Nichtregierungsorganisation, die von der russischen Regierung wegen ihrer Verbindungen zu europäischen Organisationen als „ausländischer Agent“ beschuldigt wird.

Diese NRO behauptet, die Wahlen seien nicht sauber gewesen, weil „ein erheblicher Teil der russischen Gesellschaft durch keinen Präsidentschaftskandidaten vertreten war“.

Die Beteiligung an diesen Wahlen war jedoch mit 77,44 % der Wahlberechtigten die höchste in der russischen Geschichte. Das bedeutet, dass weniger als 23 % der Wähler nicht zur Wahl gegangen sind.

Man könnte meinen, dass alle diese 23 % der Wähler nur deshalb nicht gewählt haben, weil sie sich von keinem Kandidaten vertreten fühlten, was natürlich nicht stimmt – es gibt eine Reihe von Gründen für das Nichtwählen, von mangelndem Interesse an der Politik bis hin zu Schwierigkeiten beim Zugang und bei der Bewegung.

Bei den amerikanischen Wahlen 2020 nahmen nur 60,8 % der Wähler teil – und dennoch war dies der höchste Prozentsatz an Teilnehmern seit 56 Jahren!

Wenn wir dieses Kriterium berücksichtigen, sollten wir zu dem Schluss kommen, dass sich ein Drittel der Wähler weder von Joe Biden noch von Donald Trump vertreten fühlte. Obwohl es eine offizielle Öffnung für Kandidaten anderer Parteien gibt, haben Demokraten und Republikaner die Wahlen seit mehr als hundert Jahren monopolisiert.

Im Jahr 2020 erreichte Jo Jorgensen von der Libertären Partei mickrige 1,18 % der Wählerstimmen und wurde bei den Wahlen Dritter. Der vierte Platz ging an Howie Hawkins von der Grünen Partei (0,26 %). Kandidaten, die nicht dem Zweiparteiensystem angehören, nehmen nicht an Debatten teil und erscheinen nicht in der journalistischen Berichterstattung.

In der Tat weiß niemand, dass es andere Kandidaten gibt, die weder der Demokratischen Partei noch der Republikanischen Partei angehören – die nichts anderes sind als zwei Seiten derselben Medaille des amerikanischen Regimes.

Aber im Gegensatz zur Berichterstattung über die russischen Wahlen sind die amerikanischen Wahlen laut Medienberichten die saubersten und demokratischsten von allen.

In diesem Jahr werden Biden und Trump die Konfrontation von 2020 wiederholen. Alle amerikanischen Bürger wissen seit langem, dass dies die Präsidentschaftswahlen sein werden. Die Presse gibt dies seit Monaten – wenn nicht sogar Jahren – zu. Es handelt sich um Wahlen mit gezinkten Karten, die extrem vorhersehbar sind. Aber das wird natürlich behandelt.

Die Ende Januar veröffentlichte Reuters/Ipsos-Umfrage ergab, dass 26 % der Wähler keinem der beiden Kandidaten ihre Stimme geben würden – mehr als die 23 %, die bei den Wahlen in Russland nicht zur Wahl gegangen sind.

Die russischen Wähler hatten vier Möglichkeiten. Die Amerikaner hatten zwei. Die Amerikaner haben keine Ahnung, ob es neben den Demokraten und Republikanern noch andere Kandidaten gibt, und die Wahl des Präsidenten erfolgt nicht direkt wie in Russland. Die Kandidaten in Russland vertreten eine größere Vielfalt an politischen und ideologischen Positionen, die von Nationalismus über Kommunismus und Demokratie bis hin zum Liberalismus reichen, als die Kandidaten in den USA, die immer chauvinistische Neoliberale sind.

Die vier Kandidaten in Russland waren Männer über 40. Die beiden Kandidaten in den USA sind Männer über 77 Jahre alt, was von den Wählern heftig kritisiert wurde.

Aber in den USA wird das Wahlergebnis in der Presse nie angezweifelt. Dieselbe Presse versucht jedoch stets, die Ergebnisse russischer Wahlen zu diskreditieren – es sei denn, ihre Marionetten gewinnen, wie 1996, als Boris Jelzin durch eindeutige Einmischung der USA gewählt wurde.

Putin errang einen erdrutschartigen Sieg mit mehr als 87 % der Stimmen. Das passiert nur in Diktaturen, sagt der gesunde Menschenverstand. Die gleiche Propaganda wurde gegen Alexander Lukaschenko gemacht, als er die Wahlen 2020 in Belarus mit 81 % der Stimmen gewann.

Aber Nayib Bukele hat gerade mit 84 % der Stimmen in El Salvador gewonnen, und keine der großen westlichen Medien hat behauptet, dass es sich um einen Betrug handelte und dass die Wahlen von Bukeles Diktatur kontrolliert wurden. Das Gegenteil ist der Fall. CNN, New York Times, Reuters, BBC und The Guardian benutzten dasselbe Adjektiv, um den Sieg des rechten Führers zu beschreiben: „Erdrutschsieg“.

Der Sieg Putins steht in der Tat im Einklang mit seinem Werdegang. Bei seiner ersten Wahl erhielt er 51,95 % der Stimmen – damals war er noch ein unbekannter Bürokrat, der den Nachteil hatte, von dem unbeliebten Jelzin unterstützt zu werden und in einer Zeit zu kandidieren, in der die Kommunistische Partei extrem populär war.

Doch als seine Politik die russische Wirtschaft und Gesellschaft sanierte, erkannte die Bevölkerung die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen an und gab Putin 2004 71,31 % der Stimmen. Da er nicht für eine dritte Amtszeit in Folge kandidieren konnte, nominierte er seinen Verbündeten Dmitri Medwedew, der 2008 70,28 % der Stimmen erhielt. Als er 2012 erneut antrat, wurde Putin mit 63,6 % der Stimmen erneut gewählt, ein Prozentsatz, der 2018 auf 76,69 % anstieg.

Allen Beobachtern ist klar, dass dies Putins beliebtester Moment in seiner gesamten Karriere ist. Einen Monat nach dem Beginn der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine stellte das Levada-Zentrum fest, dass 83 % der Bevölkerung die Aktivitäten des Präsidenten gutheißen. Etwa zur gleichen Zeit zeigte das Allrussische Zentrum für das Studium der öffentlichen Meinung, dass 81,6 % der Russen Putin vertrauten.

Die Intervention im Ukraine-Krieg hat Putins Popularität so weit gesteigert, dass man in (privaten) Geschäften in Moskau eine Vielzahl von Souvenirs mit dem Gesicht des russischen Präsidenten findet und die Wahrscheinlichkeit, eine positive Antwort zu erhalten, wenn man einen Russen auf der Straße anspricht und ihn fragt, was er von Putin hält, groß ist.

Putin erhält auch weltweit immer mehr Unterstützung, sowohl von den Regierungen als auch von den einfachen Bürgern, insbesondere in Afrika, Lateinamerika und Asien.

Wladimir Putin hat, wie jeder weiß, Russland wieder aufgebaut, die Kontrolle über die wichtigsten Wirtschaftssektoren zurückgewonnen, die Lebensqualität der Bevölkerung verbessert, den Nationalstolz wiedererlangt und die Souveränität des Landes gegen imperiale Bedrohungen und Angriffe verteidigt. Deshalb hat er auch so viel Unterstützung.

In einem Artikel, der im Februar in der Zeitschrift Foreign Affairs, einem Beratungsorgan des amerikanischen Establishments, veröffentlicht wurde, wird eingeräumt, dass Putin seit mehr als zehn Jahren in erster Linie der russischen Arbeiterklasse zugute gekommen ist. Seine Politik wurde, wie wir sehen, von dieser Bevölkerung anerkannt.

Die Wiederwahl Putins ist in der Tat kein Geheimnis. Jeder Präsident, der den Interessen der Mehrheit seines Volkes dient und die Nation vor ausländischer Einmischung schützt, wird natürlich gewählt, um an der Macht zu bleiben.

In vielen Fällen ist der Vorwurf des Wahlbetrugs und der Wahlkontrolle sicherlich berechtigt, wie im Falle El Salvadors oder vieler Länder Afrikas und Asiens – oder Deutschlands unter Angela Merkel. Aber in anderen Fällen ist dies nichts anderes als Propaganda gegen die Feinde imperialer Interessen, die gerade deshalb Feinde sind, weil sie den Willen ihres Volkes über den Willen ausländischer Mächte stellen.

Das ist der Grund, warum Nicolás Maduro in Venezuela, Daniel Ortega in Nicaragua und Kim Jong Un in Nordkorea wiedergewählt wurden – und werden. Deshalb musste Evo Morales in Bolivien einen Staatsstreich hinnehmen und dasselbe geschah mit der Arbeiterpartei in Brasilien.