Spät-Imperiale Doppelzüngigkeit Von Patrick Lawrence

Patrick Lawrence: Late-Imperial Duplicities There is nothing new about lying to Americans to get the empire’s business done. By Patrick Lawrence ScheerPost As I was saying to Diocletian over Prosecco just last week, it is hard to run an empire these days.

US-Präsident Joe Biden winkt im Juni 2023 auf der Joint Base Andrews, Maryland, dem Pressepool zu. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Es ist nichts Neues, Amerikaner zu belügen, um die Geschäfte des Imperiums zu erledigen.

Spätimperiale Doppelzüngigkeit

Von Patrick Lawrence

28. März 2024

Wie ich erst letzte Woche bei einem Glas Prosecco zu Diokletian sagte, ist es heutzutage schwer, ein Imperium zu führen. Man muss die Menschen mehr oder weniger ununterbrochen belügen, um die Truppen mit Nachschub zu versorgen.

Keine Lüge ist zu absurd, um die Zustimmung der Öffentlichkeit zu finden. Zuweilen muss man sogar den Senat täuschen.

„Ah, ja, die Solons“, antwortete der alte Verfolger. „Bei ihnen ist es eine reine Zeremonie. Man kann die Senatoren im Dunkeln lassen, wenn der Schutz der arcana imperii es erfordert. Normalerweise ziehen sie das sogar vor. Was die vox populi betrifft, so muss man gelegentlich so tun, als würde man sie hören, aber man muss ihr keine Beachtung schenken.“

„Verdammter Mistkerl“, rief ich aus und zitierte den derzeitigen Hüter der imperialen Geheimnisse Amerikas. „Du hast das Biden-Regime bis ins kleinste Detail durchschaut.“

Das hat er schon, der gerissene Autokrat.

Es ist nichts Neues, Amerikaner zu belügen, um die Geschäfte des Imperiums zu erledigen. Letzte Woche war es 76 Jahre her, dass Präsident Harry Truman in seiner berühmten Rede vor dem Kongress „das amerikanische Volk zu Tode erschrecken“ die öffentliche Akzeptanz für Washingtons endlose Nachkriegsinterventionen gewann. Im August dieses Jahres ist es 60 Jahre her, dass Präsident Lyndon Johnson den Vorfall im Golf von Tonkin fingierte, um die Entsendung von Bodentruppen nach Vietnam zu rechtfertigen.

Was die Ausschaltung der Tölpel auf dem Capitol Hill betrifft, so sprechen wir von der imperialen Präsidentschaft, seit Arthur Schlesinger den Begriff in den letzten Tagen der Nixon-Regierung geprägt hat.

Ein Dreivierteljahrhundert später hat Joe „New Ideas“ Biden den Kurs auf dem Kompass der politischen Cliquen nicht eine Minute geändert.

Waffenlieferungen an Israel

In vielen Kreisen war es schon anstößig genug, dass das Weiße Haus unter Biden zwei aktenkundige Waffenlieferungen nach Israel geschickt hat, die für den Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen verwendet werden, seit die israelischen Besatzungstruppen – wir nennen diese Barbaren um – im vergangenen Herbst mit der Belagerung begonnen haben.

Es handelte sich um 106 und 147,5 Millionen Dollar; in beiden Fällen berief sich die Regierung auf eine Notstandsbefugnis, um die vorgeschriebene Zustimmung des Kongresses zu umgehen.

Zu diesem Zeitpunkt will eine entscheidende Mehrheit der Amerikaner, dass Präsident Joe Biden Israel zwingt, einen Waffenstillstand zu erklären – was er, wie jeder weiß, im Handumdrehen tun könnte.

In einer Umfrage, die zwischen dem 27. Februar und dem 1. März für das Center for Economic and Policy Research durchgeführt wurde, war mehr als die Hälfte der Befragten der Meinung, die USA sollten alle Waffenlieferungen an Israel stoppen – „kein US-Geld mehr für die Kriegsmaschinerie von Netanjahu“, wie Bernie Sanders, der Senator aus Vermont, es ausdrückte.

Marsch für ein freies Palästina und einen Waffenstillstand in Gaza in New York City am 28. Oktober 2023. (Pamela Drew, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Aber kümmern Sie sich nicht um die Bevölkerung und nicht um den Kongress. Erstere sind zu ignorieren, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, letzteren zu umgehen. Die Washington Post berichtete in ihrer Ausgabe vom 6. März, dass Bidens politische Mitarbeiter, als die Waffenverkäufe an den Apartheidstaat politisch immer gefährlicher wurden, im Geheimen mehr als 100 separate, unauffällige Lieferungen genehmigt haben.

Wir kennen den Wert dieser Lieferungen nicht, aber jede war klein genug, um keine legislative Genehmigung zu erfordern.

Keine Debatte, keine Offenlegung. Wir wissen von diesen Transfers nur, weil Beamte des Regimes den Kongress in einer „kürzlich erfolgten geheimen Unterrichtung“ darüber informiert haben. Davor wusste der Kongress auch nichts von den Lieferungen – obwohl dies höchst unwahrscheinlich ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das Capitol Hill von einer Operation dieses Ausmaßes nichts wissen konnte.

Ich vermute, dass die Abgeordneten wieder einmal bereit waren, ihre Verantwortung an den kaiserlichen Präsidenten abzugeben. Das jüngste geheime Briefing schaffte es auf die erste Seite der Post, weil dies die Art und Weise ist, mit der der nationale Sicherheitsstaat die Öffentlichkeit aufklären will.

Diese Transporte widersprechen offensichtlich dem Geist des Gesetzes, wenn nicht gar dessen Buchstaben. Aber niemand in der Regierung hat sich seit dem Erscheinen des Post-Artikels veranlasst gesehen, eine Erklärung abzugeben, ganz zu schweigen von einer Entschuldigung für die Täuschung einer Öffentlichkeit, die der Israel-Politik des Regimes zunehmend kritisch gegenübersteht. Der Kongress hat nicht den geringsten Einwand erhoben – der Kongress, das heißt die 435 Abgeordneten und 50 Senatoren, die gewählt und bezahlt werden, um Ihre und meine Interessen zu vertreten.

Schnitt zu einem historischen Rückblick.

Diokletians Herrschaft von 284 bis 305 n. Chr. war für einige Dinge bekannt. Er ließ Tausende von Christen hinrichten und brannte viele Kirchen nieder, während er gleichzeitig zahlreiche Verfassungs- und Verwaltungsreformen durchführte, um den kaiserlichen Thron noch kaiserlicher zu machen.

Der römische Senat tagte weiterhin in einem Gebäude, das Diokletian zu diesem Zweck errichten ließ. Aber es gab keine Fiktionen oder Illusionen mehr in Bezug auf seine Befugnisse. Eine seiner Reformen bestand darin, dass er in Staatsangelegenheiten keine mehr hatte. Das Gremium, das einst für das römische Recht zuständig war, beschränkte sich auf Hausarbeiten und bloße Rituale.

„Digitale Schöpfer“ auf dem Balkon des Weißen Hauses winken Biden zum US-Kapitol, wo er am 7. März seine Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress hält. (Weißes Haus, Carlos Fyfe)

Wir haben noch nicht die offizielle Erlaubnis, öffentlich zu schlussfolgern, dass die Ukraine Amerikas Stellvertreterkrieg mit Russland verloren hat – das bleibt unter unseren großen Unsagbarkeiten.

Aber es ist uns erlaubt – und wir werden sogar dazu ermutigt – darüber zu sprechen, wie dringend das Kiewer Regime mehr amerikanische Waffen braucht, um den russischen Vormarsch zu stoppen und – das gefällt mir – umzukehren und den Krieg zu gewinnen.

In der Ausgabe von Foreign Affairs vom 8. März war diese Schlagzeile zu lesen: „Die Zeit läuft ab in der Ukraine“. Und diese Zwischenüberschrift, die gut formuliert ist, um das notwendige Maß an Täuschung zu bewahren: „Ohne US-Hilfe kann Kiew aus der russischen Militärschwäche kein Kapital schlagen“.

Sie können den Rest von Dara Massicots Essay hier lesen, wenn Sie darauf bestehen, aber die eben zitierte Anzeigensprache ist das, was Foreign Affairs Sie wissen lassen will, oder was Sie zu wissen glauben: Die 60,1 Milliarden Dollar an zusätzlicher Unterstützung, die das Biden-Regime vorschlägt, werden den Tag retten und der Kongress muss aufhören, sie zu blockieren.

Dies ist so etwas wie ein roter Faden in Bezug auf die Ukraine, seit der Council on Foreign Relations, der Herausgeber von Foreign Affairs, dies vor ein paar Wochen angekündigt hat.

Waffen für das ‚Patt‘ in der Ukraine

Es ist nun in Ordnung zu behaupten, dass der Konflikt, der buchstäblich eine weitere Nation und ein weiteres Volk im Sinne des US-Imperiums zerstört hat, „eine Pattsituation“ erreicht hat, aber nur, wenn daraus schnell folgt, dass mehr Waffen notwendig sind, um die Diebe und Neonazis in Kiew in Schach zu halten.

Patt-Situationen können überwunden werden, wissen Sie. Man muss nur einmal verlieren, dann braucht man keine Waffen mehr.

Am 14. März veröffentlichte die New York Times in ihrer täglichen Ausgabe „The Morning“ den Artikel „America Pulls Back from Ukraine“.

„Wie der Krieg aussehen könnte, wenn die Ukraine nicht mehr Unterstützung aus den USA erhält“, lautet diesmal die Unterzeile. Dieselbe Geschichte: Alles wird verloren sein, wenn die USA der Ukraine nicht tout de suite mehr Kriegsmaterial schicken. Alles kann gewonnen werden, wenn sie es tun.

Wissen Sie, es ist eine Sache, wenn eine Dara Massicot davon spricht, dass die USA Kiew dringend mehr Waffen liefern müssen. Das ist ihr Job bei der Carnegie Endowment for International Peace, und wir können Frau Massicot mit ihrem Krieg-ist-Frieden-Paradoxon allein lassen.

Eine ganz andere Sache ist es, wenn ein New Yorker Reporter der Times dasselbe tut. Wenn Sie den „Bericht“ von German Lopez lesen, sollten Sie daran denken: Sie lesen hier keinen Journalismus. Sie lesen einen Schreiberling für die politischen Cliquen, der deren Wunsch, die Ukraine wieder zu versorgen, als unsere unumstößliche Realität normalisiert.

Russischer Panzerwagen und eine Kolonne von selbstfahrenden Raketenwerfern während der Invasion in der Ukraine 2022. (Mil.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Fundierter Journalismus braucht mehrere Quellen, wie Ihnen jeder Student im ersten Jahr der juristischen Fakultät bestätigen kann. Die Geschichte von Lopez ist eine Ein-Quellen-Geschichte, die keine andere als die offizielle Perspektive auf den Krieg zulässt, während das Biden-Regime versucht, dem Kongress das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Und was noch viel schlimmer ist: Die einzige Quelle, die Lopez zitiert, ist nicht einmal der übliche Verwaltungsbeamte, der wegen der „Sensibilität“ von irgendetwas nicht genannt werden kann. Nein, die Quelle ist „mein Kollege Julian Barnes, der über den Krieg berichtet“.

Wuh-wuh-wuh-wuh-warte. Erstens: Julian Barnes berichtet nicht über den Krieg. Vom Washingtoner Büro der Times aus berichtet er darüber, was das Regime die Öffentlichkeit über den Krieg denken lassen will, Punkt.

Zweitens: Wie kommen die Redakteure der Times dazu, einen Reporter einen anderen Reporter als Autorität in einer Geschichte zitieren zu lassen, wenn der zitierte Reporter wortwörtlich – unkritisch, ohne Einschränkung, in etwa der gleichen Sprache – wiederholt, was die Regierung auf jeder Pressekonferenz zum Ukraine-Krieg und in jeder öffentlichen Erklärung erklärt?

„Mit einem Hilfspaket haben die Ukrainer eine viel bessere Chance, ihre Verteidigung zu festigen und die Linie zu halten. Und an einigen Stellen könnten sie sogar Gebiete zurückerobern“, so Barnes gegenüber Lopez. „Es ist also die Aufgabe der USA, die Ukraine zu versorgen.

Er ist ein origineller Denker, unser Julian. Das muss man ihm lassen.

Ich habe lange darüber spekuliert, dass die vielen Massicots, Barnes und Lopez‘ unter uns sich vielleicht jeden Morgen in derselben Umkleidekabine umziehen, so ähnlich sind die Dinge, die sie sagen.

Ich fragte mich dies erneut, als die Washington Post einen Tag nach Erscheinen des Times-Artikels veröffentlichte: „U.S. anticipates grim course for Ukraine if aid bill dies in Congress. Ich sage Ihnen, wenn Sie die Überschriften der Times- und Post-Artikel vertauschen würden, würden nicht einmal die Reporter etwas merken.

Diese Leute tun nicht mehr und nicht weniger, als die Lügen des Imperiums für sie zu erledigen. Dazu drei Beispiele:

Erstens: Wenn die US-Waffen für den Krieg so entscheidend sind, wie behauptet wird, ist dies nicht mehr der Krieg der Ukraine, falls er es jemals war. Es ist der Krieg Amerikas, Ihrer und meiner.

Zweitens: Die Ukraine hat die Russen nicht blockiert. Wenn Kiew den Stellvertreterkrieg Washingtons nicht schon verloren hat – so meine Einschätzung -, dann verliert es ihn in Zeitlupe und ohne Aussicht auf eine Umkehrung dieses Ergebnisses.

Drittens haben wir es mit einer Unterlassungslüge zu tun. Das Biden-Regime hat bereits insgesamt rund 75 Milliarden Dollar für die Kriegsanstrengungen des Kiewer Regimes bereitgestellt, wie aus den kürzlich veröffentlichten Zahlen von Foreign Affairs hervorgeht.

Das entspricht dem russischen Verteidigungshaushalt für 2022 und steht im Vergleich zu den 84 Milliarden Dollar im Moskauer Haushalt für 2023 – und das vor den 60,1 Milliarden Dollar, die Biden jetzt haben will.

Angesichts der Tatsache, dass den Berichten zufolge mehr als die Hälfte der von den USA bereits bereitgestellten Mittel entweder gestohlen oder auf dem Schwarzmarkt gehandelt worden zu sein scheint, habe ich Fragen an die Herren Barnes und Lopez und die von der Washington Post zitierten Reporter.

Wo ist hier die Analyse, wenn korrupte Politiker und Militärs Hilfsgüter stehlen, die Kiew angeblich zur Bekämpfung der russischen Streitkräfte benötigt? Wo ist auch nur eine Erwähnung dieses offensichtlichen Faktors für den Verlauf des Krieges?

Wo sind die Redakteure in New York und Washington, die darauf bestehen sollten, dass ihre Reporter diese Frage ansprechen? Und wenn sie berichten können, dass Diebstahl kein solcher Faktor ist, wo ist dann Ihre Geschichte, die uns erklärt, warum all der Diebstahl keine Rolle gespielt hat?

Es gibt eine Behauptung in diesen Artikeln – endlich etwas -, das einen von den anderen unterscheidet. Die Post, die weiter geht als die Times oder Foreign Affairs, berichtet, dass „ohne mehr amerikanische Militärunterstützung in diesem Jahr ‚unzählige Menschenleben‘ verloren gehen werden, während Kiew darum kämpft, den Zusammenbruch abzuwenden“.

Dies stammt von dem üblichen ungenannten „hochrangigen Beamten“, der der Post mitteilt: „Hier ist das Fazit: Selbst wenn die Ukraine durchhält, werden wir unzählige Menschenleben aufs Spiel setzen, um das zu erreichen.

Haben wir das alle verstanden? Die Beendigung der Unterstützung für einen Krieg, der bereits verloren ist oder unausweichlich darauf zusteuert, wird keine Leben retten: Es wird Leben kosten. Die innere Logik ist, dass es für Kiew nicht in Frage kommt, eine friedliche Lösung mit Moskau auszuhandeln, wie es der Kreml bei zahlreichen Gelegenheiten vorgeschlagen hat.

Dies wird seit langem als eine weitere „normalisierte“ Realität dargestellt. Es ist wieder einmal eine Sache, wenn ein Regierungsvertreter diese abstoßende Behauptung aufstellt, und eine ganz andere, wenn Reporter sie unkritisch wiederholen.

Das Biden-Regime hat es dieses Mal mit Gesetzgebern zu tun, die es leid sind, Gaunern Geld zu schicken. Und die Medienvertreter, die darüber berichten sollen, müssen sich damit abfinden, dass sie die Öffentlichkeit im Dienste der Sache des Regimes anlügen.

Sind wir überrascht, wenn wir hier und da lesen, dass die politischen Cliquen bereits über Möglichkeiten nachdenken, den Kongress erneut zu umgehen?

Ich bin es nicht.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Als Anerkennung für das Engagement für unabhängigen Journalismus, abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Dieser Artikel ist von ScheerPost.

