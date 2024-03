Von der ethnischen Säuberung zum Völkermord. Die Bundesregierung macht mit. Von Albrecht Müller

https://www.nachdenkseiten.de/?p=113145

Von der ethnischen Säuberung zum Völkermord. Die Bundesregierung macht mit. Ein Artikel von: Albrecht Müller



Der israelische Historiker Ilan Pappe hat den Umgang Israels mit Palästina als ethnische Säuberung bezeichnet. Die Zustände sind nicht besser geworden. Sie sind schlimmer. Dazu und zur Rolle Deutschlands kam ein Leserbrief aus Kanada mit einer treffenden Collage. Siehe unten Abschnitt A. Außerdem in Abschnitt B. eine einschlägige Äußerung des UNICEF-Sprechers James Elder in Gaza. Und in C. ein Text zum Thema von Arn Strohmeyer. Und vorweg noch zur Beschreibung des entsetzlichen Leidens von Kindern dies hier: Palestinian 11yr-old Razan Arafat cries after losing her entire family to israeli air strikes on Rafah in Gaza & news her leg has been amputated. Albrecht Müller



Leserbrief von Julia Wille

Mein Name is Julia Wille. Ich lebe seit über 20 Jahren in Canada. In den letzten Jahren bin ich mehr und mehr entsetzt über die Richtung der Politik, Mainstream Media und Eliten. Nichts is so schlimm wie die deutsche Haltung zum Israel – Palästina Konflict.

Aus Photos von Haaretz und Midleeasteye habe ich heute eine Collage gemacht, die ich Ihnen hiermit zur Verfügung stellen möchte.

Mit freundlichen Grüssen Julia Wille

Vergrößerter Ausschnitt aus der Collage:

