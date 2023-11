https://www.middleeastmonitor.com/20231124-spain-slams-israels-false-out-of-place-and-unacceptable-accusations-against-prime-minister/





Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Europäische Union und Zusammenarbeit, Jose Manuel Albares, im Marques de Salamanca-Palast in Madrid, Spanien, am 23. November 2023 [A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images]

Spanien verurteilt Israels „falsche“, „unangebrachte“ und „inakzeptable“ Anschuldigungen gegen den Premierminister

24. November 2023

Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares hat die israelischen Anschuldigungen gegen den spanischen und belgischen Premierminister am Freitag als „falsch“, „unangebracht“ und „inakzeptabel“ verurteilt, berichtet die Agentur Anadolu.

„Es wird eine Antwort geben“, warnte Albares, und Stunden später erklärte der israelische Außenminister Eli Cohen, die beiden europäischen Regierungschefs würden „den Terrorismus unterstützen“.

Cohen sagte, Israel werde auch die Botschafter beider Länder nach Tel Aviv einbestellen, um ihnen eine „scharfe Rüge“ zu erteilen.

Das Büro des israelischen Premierministers behauptete außerdem, dass der spanische Premierminister Pedro Sanchez und der belgische Premierminister Alexander De Croo „der Hamas nicht die volle Verantwortung für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit übertragen“ hätten.

Inmitten des eskalierenden diplomatischen Konflikts sagte Albares, Israels

Angesichts des eskalierenden diplomatischen Konflikts bezeichnete Albares die falschen Anschuldigungen Israels als „besonders schwerwiegend“, da Spanien die EU als amtierender EU-Ratspräsident vertrete, ein Amt, das am 1. Januar 2024 an Belgien übergehen werde.

Albares betonte, dass die spanische Regierung den Hamas-Angriff verurteilt, die bedingungslose Freilassung der Geiseln gefordert und das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützt habe.

Dies ist nicht unvereinbar mit der Botschaft, die wir seit dem ersten Tag wiederholt haben … das Recht, sich zu verteidigen, muss unter strikter Einhaltung des humanitären Völkerrechts erfolgen.

sagte Albares gegenüber spanischen Medien und verwies auf die „unerträgliche Zahl palästinensischer Opfer, darunter auch Kinder“.

Eines der Hauptziele von Sanchez‘ zweitägiger Reise nach Israel, Palästina und Ägypten, bei der er unter anderem mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas zusammentraf, war es, die Grundlagen für Friedensgespräche zu schaffen.

„Gewalt wird nur zu mehr Gewalt führen. Wir müssen die Gewalt durch Hoffnung und Frieden ersetzen“, sagte Sanchez am Freitag auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah.

Seine Friedenstour endete jedoch mit einem diplomatischen Eklat mit Israel.

„Die Spanier und die internationale Gemeinschaft werden Spanien immer auf der Seite derer finden, die Frieden schaffen“, sagte Albares.

Dies ist nicht der erste diplomatische Streit zwischen Madrid und Tel Aviv seit dem 7. Oktober, aber der größte.

Im Oktober beschuldigte die israelische Botschaft in Madrid einige spanische Minister, wegen ihrer Kritik an der israelischen Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens mit „ISIS-ähnlichem Terrorismus“ in Verbindung zu stehen.

Das spanische Außenministerium verteidigte die Minister damals mit der Begründung, Israel stelle ihre Ansichten falsch dar, und betonte, dass führende Politiker ihre Meinungen in Spanien frei äußern können.

Am Freitag kündigte Sanchez von Ägypten aus an, dass Spanien sich auf EU-Ebene für die Anerkennung des Staates Palästina einsetzen werde, aber auch für eine einseitige Anerkennung offen sei, falls die anderen Staaten nicht zustimmen.

