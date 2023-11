https://www.middleeastmonitor.com/20231124-hamas-leader-haniyeh-confirms-their-commitment-to-humanitarian-pause/





Ismail Haniyeh, Leiter des Politbüros der Hamas, am 13. Oktober 2022 [Fazil Abd Erahim/Anadolu Agency]

Hamas-Führer Haniyeh bekräftigt ihr Engagement für humanitäre Pause

24. November 2023

Der Leiter des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, sagte am Freitag, dass die Bewegung sich für die Umsetzung des Abkommens über eine humanitäre Pause einsetzt, solange Israel sich daran hält, berichtet die Agentur Anadolu.

In einer aufgezeichneten Rede, die über den Hamas-nahen Satellitenkanal Al-Aqsa ausgestrahlt wurde, sagte Haniyeh

Die Bewegung bekräftigt ihr Engagement für die Umsetzung des Abkommens über eine humanitäre Pause, solange der Feind sich an dieses Abkommen hält.

Die Hamas begrüßte außerdem

die Fortsetzung der guten Bemühungen zur Beendigung der zionistischen Aggression gegen unser Volk, verbunden mit einer umfassenden Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens, dem Austausch von Gefangenen, der Beendigung des Angriffs auf die Al-Aqsa-Moschee und der Möglichkeit für unser Volk, „alle seine legitimen nationalen Rechte auszuüben, um seinen unabhängigen palästinensischen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt zu errichten

„In der vergangenen Zeit haben sowohl Ägypten als auch Katar unermüdliche und aktive diplomatische Anstrengungen unternommen, bis dieses Abkommen zustande kam“, sagte Haniyeh.

Er bedankte sich aufrichtig bei beiden Ländern und betonte seine „Bereitschaft, weiterhin mit beiden Ländern zusammenzuarbeiten, um eine umfassende Einstellung der Aggression gegen den Gazastreifen zu erreichen, den Palästinensern im Gazastreifen dringend zu helfen und die palästinensische Bevölkerung in Jerusalem und im Westjordanland zu schützen“.

Die viertägige humanitäre Pause zwischen der israelischen Armee und der Hamas trat am Freitagmorgen in allen Gebieten des Gazastreifens in Kraft, wobei die Angriffe für den Austausch von Gefangenen und Hilfsgütern vorübergehend eingestellt wurden.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen ist auf 14.854 gestiegen, teilte das Medienbüro der Regierung in der blockierten Enklave am Donnerstag mit.

Unter den Opfern sind 6.150 Kinder und mehr als 4.000 Frauen, während mehr als 36.000 Menschen verletzt wurden, hieß es.

Die offizielle israelische Zahl der Toten liegt bei 1.200.

