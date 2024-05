Spiel der Drohnen: Mossad, MI6 und die Kunst des Nicht-Verhandelns von Declan Hayes

Der Zweck dieses Artikels, die jüngsten „Friedens“-Ouvertüren im Gazastreifen und in der Ukraine zu beleuchten, erfordert eine Reihe von Umwegen. Der wichtigste davon sind die Verhandlungen, die der britische Feldmarschall Montgomery am 4. Mai 1945 mit dem deutschen Oberkommando in der Lüneburger Heide führte, als er ihnen unverblümt die Bedingungen für eine bedingungslose Kapitulation diktierte. In dieser gelöschten Szene des Untergangs übermitteln die Sowjets Krebs dieselbe Botschaft über die vollständige und bedingungslose Kapitulation Deutschlands in Berlin.

Obwohl man in Wirtschaftsbüchern wie Donald Trumps The Art of the Deal glauben könnte, dass alle Verhandlungen so unkompliziert sind wie die der Deutschen im Mai 1945, ist das nicht der Fall. Selbst dort hatte Dönitz, der Hitler als Staatschef abgelöst hatte, versucht, sich einen gewissen Spielraum zu verschaffen, indem er Generäle schickte, um mit Montgomery zu „verhandeln“, anstatt persönlich vorstellig zu werden. Ähnlich verhält es sich in Lawrence von Arabien, wo die britische Marionette Prinz Faisal die Rolle des souveränen Königs zum Zeitpunkt des Sykes-Picot-Doppelbetrugs von Albion spielt.

Das Nichterscheinen von Dönitz hat auch eine irische und japanische Entsprechung. Die Japaner schafften es bei ihrer Kapitulation vor dem amerikanischen Kriegsherrn MacArthur auf eigene Kosten, ihren Kaiser aus dem Verfahren herauszuhalten und so sicherzustellen, dass Nippon eine Chance hatte, den kulturellen Holocaust zu überleben, den die räuberischen Amis für sie vorbereitet hatten.

Dönitz‘ Nichterscheinen erinnert auch an De Valeras Abwesenheit bei den Verhandlungen über den anglo-irischen Vertrag von 1921, als der nützliche Idiot Michael Collins vom MI5 sich den britischen Zuckerbrot und Peitsche beugte. Seán McBride, der Adjutant von Collins war, bevor er die IRA anführte und den Friedensnobelpreis und den Lenin-Friedenspreis erhielt, erklärte, dass die meisten Mitglieder der irischen Delegation ihre Zeit damit verbrachten, Whiskey zu trinken und der englischen Oberschicht hinterherzulaufen, wie die CIA-Schlampe Lady Lavery. Der MI5-Agent Peter Taylor sagt mehr oder weniger das Gleiche in seiner erfundenen Darstellung der Rolle, die MI5 und MI6 beim CIA-gesteuerten Karfreitagsabkommen spielten, als Martin McGuinness, Gerry Adams und eine Reihe anderer MI5-Handlanger den sächsischen Schilling für den Frieden in unserer Zeit nahmen.

Taylor lügt (S. 192), dass ein Treffen mit dem MI6-Agenten McGuinness „eher wie ein Gespräch mit einem ranghohen britischen Armeeoffizier eines der härteren Regimenter wie den Paras oder dem SAS“ war, dass (S. 284) McGuinness‘ IRA-Delegation nur die Freilassung von IRA-Gefangenen, die Anerkennung der irischen Sprache und die grundlegende Reform der Justiz und der Polizeiarbeit durch Abschaffung der RUC wollte. Er macht auch (S. 185) das Ende des IRA-Hungerstreiks von 1980 für dessen „schwächstes Glied“ verantwortlich, Brendan the Dark Hughes, der, wie mir Hughes‘ IRA-Kameraden sagen, „völliger Blödsinn ist und sicher von den Shinners gekommen sein muss“. Der erste Hungerstreik scheiterte, weil drei Männer nicht bereit waren, den ganzen Weg zu gehen. Raymond McCartney, Leo Green und John Nixon sagten gegenüber The Dark, dass sie aufhören wollten, als Seán McKenna kurz vor dem Tod stand. The Dark sagte, dass er nicht bereit war, Seán sterben zu lassen, da der Hungerstreik zusammenbrach, also beendete er ihn. Der einzige, der diese Lüge in Stücke reißt, ist kein anderer als Bobby Sands selbst in einem Brief, den er in der Nacht, als der erste Hungerstreik endete, an Adams schrieb. Darin bezieht er sich auf „die Jungs, die gebrochen haben“, womit er diese drei meint, und nirgendwo gibt er The Dark die Schuld. Laurney McKeowns einziger Beitrag zu dem Dokumentarfilm 66 Days über Bobby war seine Behauptung, dass „Bobby sagte, The Dark hätte es versaut“. Das war eine Lüge“.

Als Taylor die eklatante Sinn-Féin-Lüge wiederholt, dass der legendäre Priester Pater Denis Faul den Hungerstreik 1981 beendete, sagen mir enge Genossen von Sands, dass „Pater Faul Leben gerettet hat, einschließlich das von Laurney McKeown, indem er tat, was er tat. Es ist nun offensichtlich, dass Adams und McGuinness die letzten sechs Männer sterben ließen, um die Nachwahlen in Fermanagh/South Tyrone zu gewinnen, weil die SDLP sagte, sie würde sich gegen sie stellen, wenn der Hungerstreik beendet sei. Der Hungerstreik war am 5. Juli beendet, als Bik und Ricky O’Rawe das britische Angebot annahmen und Adams sie mit der Begründung abwies, dass es nicht weit genug ginge“. Was Taylors Buch betrifft, so sagten mir diese bekannten IRA-Männer: „Das Buch ist eindeutig nicht lesenswert.“ Aber der Sinn der Lektüre des Buches bestand darin, die unehrliche Sichtweise von MI6/BBC mit der ihren auszugleichen, und nicht darin, mich selbst zu bilden, indem ich mich den Serienscharlatanen der BBC anbiedere.

Die andere wichtige Erkenntnis aus dem so genannten Karfreitagsabkommen ist, dass Adams, McGuinness und die anderen nützlichen Idioten des MI6 zwar eine Rolle spielten, aber nicht als gleichberechtigte Unterhändler, sondern als Sündenböcke des MI6, um das gewünschte MI6-Ergebnis zu erzielen.

Mit Blick auf die Ukraine sagte uns die Kriegsverbrecherin Victoria Fuck the EU Nuland im März 2022, dass „wir beabsichtigen, Russland in der Ukraine eine strategische Niederlage zuzufügen.“ Aber Nuland, die eine selbstbesessene Todeshändlerin ist, hatte keine Ahnung, wie man dieses strategische Ziel erreichen oder aushandeln könnte, das die Zerschlagung der russischen Streitkräfte und die militärische Besetzung der Krim, des Schwarzen Meeres und der westrussischen Grenzgebiete durch die NATO bedeuten würde. Und angesichts der Tatsache, dass Nuland das Sagen hatte, genau wie der MI6 bei der IRA, warum sollte jemand, der sich mit Affen und Leierkastenmännern auskennt, seine Zeit damit verschwenden, Zelensky und seinen Kollegen zuzuhören, die sich als Verhandlungsführer ausgeben?

Wenn wir uns weiterhin auf die Ukraine konzentrieren, stellen wir fest, dass Russland, nicht anders als Schukow oder sogar Montgomery, in letzter Zeit erhebliche militärische Fortschritte gemacht hat und die ukrainischen NATO-Vertreter zwar schwer angeschlagen, aber immer noch im Kampf sind, so wie die Panzerknacker der Kriegsmarine in der Schlacht um Hamburg vor der Kapitulation in der Lüneburger Heide, als die Deutschen wenigstens Dönitz und nicht den albernen Hitler oder den ebenso idiotischen Zelensky am Ruder hatten.

Hier ist anzumerken, dass man die richtigen Leute braucht, um zu verhandeln, z.B. einen Lawrow und nicht Charlie Chaplin, und dass es für den Frieden schlecht ist, wenn die NATO einen so durchsichtigen Betrüger wie Zelensky, den ukrainischen Charlie Chaplin, auf irgendeiner Ebene einbezieht. Die Israelis, das muss man ihnen lassen, behalten ihre Clowns in ihrem Zirkus und schicken sie nicht zu Verhandlungen aus, die für sie, wie bei Herrn Hitler, nur eine Taktik sind, um ihren Willen durchzusetzen.

Das ist zwar schön und gut, hat aber den Nachteil, dass die Iraner und Südlibanesen, wie schon die Rote Armee vor ihnen, ihre Sprache zu sprechen wissen. Diese Sprache ist die Sprache des Drohnenkriegs, der, wenn man ihm Glauben schenken darf, ganz Israel in Asche verwandeln kann. Staub bist du und zum Staub sollst du zurückkehren.

Nebenbei bemerkt habe ich in Beirut schwer verletzte Hisbollah-Kämpfer getroffen, die mir mitteilten, dass ihr Messias, der Mahdi, bald zurückkehren wird und dass der Verlust eines Auges oder eines Arms oder beider, wie bei ihnen, ein geringer Preis ist, um die Ehre zu haben, bei der Rückkehr des Mahdi mitzuhelfen. Sympathische Hisbollah-Propagandisten, mit denen ich in Kontakt stehe (und von denen ich den reizvollen Titel dieses Artikels gestohlen habe), sagen mir, dass ihre Feinde in den von der Hisbollah verursachten Staub beißen werden, da Gott mit ihnen ist.

Das Einzige, was ich über ihre Entschlossenheit sagen kann, ist, dass sie sich in den kleinen Mädchen aus dem Gazastreifen widerspiegelt, die gezwungen sind, mit ihren noch kleineren Geschwistern an der Hand vor den israelischen Bombardements zu fliehen. Obwohl man viel über diese kleinen Helden sagen könnte, möge der Himmel Israel beistehen, wenn die Hisbollah für die Verbrechen, die sie in Gaza, Syrien und im Südlibanon begangen hat, wirklich zurückschlägt. Wenn es zu den Spielregeln gehört, unter die Gürtellinie zu schlagen, um an kleine Mädchen aus dem Gazastreifen heranzukommen, dann ist das ein schmutziges Spiel, das beide immer spielen können, bis Vernunft und Nüchternheit zurückkehren.

Und natürlich ist all dies ein Spiel, wenn auch nicht das unschuldige, das diese kleinen Kinder spielen sollten, sondern eines, das eher dem strategischen ähnelt, über das John von Neumann Mitte des letzten Jahrhunderts schrieb, als er auch am Manhattan-Projekt und an der Entwicklung der amerikanischen ICBM-Programme beteiligt war.

Sieht man einmal von Chinas Blödsinn ab, so spielt die NATO derzeit gegen zwei Schachgroßmeister, den einen in der Ukraine und den anderen auf den Schlachtfeldern des Nahen Ostens, und so wie das Armalite-Gewehr angeblich die Katholiken Irlands gleichgestellt hat, so haben auch die Drohnen und Raketen Russlands und Irans die Chancen auf diesen Schlachtfeldern in einem Maße ausgeglichen, dass der NATO nun eine strategische Niederlage in der Ukraine und vielleicht auch im Nahen Osten droht.

Was ist also zu tun? Zunächst einmal muss die NATO die Clowns loswerden, denn Friedensstiftung ist nicht ihre Stärke. Das bedeutet, dass Zelensky, Nuland, Netanjahu und Co. entweder mit dem Kopf voran oder mit den Füßen voran gehen müssen.

Als Nächstes müssen wir wissen, mit wem wir verhandeln und mit welcher Autorität sie sprechen. Das schließt das Zelensky-Regime sowie die meisten anderen europäischen Vasallenstaaten völlig aus, da sie nicht Herr ihres eigenen Schiffes sind. D ie Juntas in den nordischen und baltischen Staaten sowie in Moldawien, Deutschland, Frankreich, Polen und Großbritannien haben gezeigt, dass sie kaum mehr als Fußabtreter von Uncle Sam sind; Ursula von der Leyen ist der Grund, warum wir Fußabtreter haben.