Israel kills dozens in Gaza as new cracks emerge in Netanyahu’s coalition Israeli army destroying ‚entire residential blocks‘ with civilians inside at the northern Jabalia camp, Hamas says.

Israels Krieg gegen Gaza live:

Palästinenser tragen die Leiche einer Person, die bei einem israelischen Luftangriff im Lager Jabalia getötet wurde

Krankenhaus nach Bombardierung des Flüchtlingslagers überfüllt

Von Lyndal Rowlands und Zaheena Rasheed

19. Mai 2024

Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen – einen Tag, nachdem bei verstärkten israelischen Luft- und Bodenangriffen im gesamten Gazastreifen mindestens 64 Palästinenser getötet wurden. Rettungskräfte suchen nach Vermissten, die vermutlich unter den Trümmern eingeschlossen sind.

Mindestens 900.000 Palästinenser wurden in der vergangenen Woche erneut gewaltsam vertrieben, da Israel seine tödlichen Angriffe auf den Gazastreifen intensiviert hat.

Israels Mitglied des Kriegskabinetts, Benny Gantz, droht damit, die Regierung von Benjamin Netanjahu zu verlassen, sollte der Premierminister nicht bis zum 8. Juni einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen vorlegen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 35.386 Menschen getötet und 79.366 verwundet. Die Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs in Israel beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende von ihnen noch immer gefangen gehalten werden.

vor 5m (09:00 GMT)

Israel hat die Einfahrt von 3.000 Hilfslieferwagen in den Gazastreifen verhindert: Medienbüro

Die israelischen Streitkräfte haben in den vergangenen zwei Wochen 3.000 Hilfstransporter an der Einfahrt in den Gazastreifen gehindert, so eine Erklärung des Medienbüros von Gaza.

Wie das Büro in einer Erklärung auf Telegram mitteilte, hat die Armee außerdem 690 Kranke und Verwundete daran gehindert, zur Behandlung ins Ausland zu reisen, da die Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom nun schon den dreizehnten Tag in Folge geschlossen bleiben.

„Dies stellt angesichts des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems [in Gaza] eine eindeutige Gefahr dar“, hieß es in der Erklärung.

„Die amerikanische Regierung, die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft sind ihrer Pflicht nicht nachgekommen und haben die von ihnen geforderte Rolle, einen Völkermord zu verhindern, nicht wahrgenommen“, heißt es weiter.

„Stattdessen haben sie der Besatzung grünes Licht gegeben, das Verbrechen des Völkermords fortzusetzen“, so das Büro, das die internationale Gemeinschaft aufforderte, Druck auf Israel auszuüben, um „den völkermörderischen Krieg“ zu beenden.

