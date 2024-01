Defunding Unrwa: With this act, western powers are complicit in genocide Forcing Unrwa to cease its operations at this crucial time serves no purpose. It contributes to the further devastation of the Palestinian people and potentially enables genocide in Gaza

Palästinenser warten am 16. Januar 2024 in Rafah im südlichen Gazastreifen darauf, von einer Wohltätigkeitsküche gekochtes Essen zu erhalten, da die Lebensmittelvorräte knapp sind (Reuters)

Streichung der Mittel für die Unrwa: Mit diesem Akt machen sich westliche Mächte mitschuldig am Völkermord

Hasan Basri Bulbul

29. Januar 2024

Die Unrwa zu zwingen, ihre Arbeit zu diesem entscheidenden Zeitpunkt einzustellen, dient keinem Zweck. Es trägt zur weiteren Zerstörung des palästinensischen Volkes bei und ermöglicht möglicherweise einen Völkermord in Gaza.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat am Freitag in der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel eine einstweilige Verfügung erlassen.

Das Gericht befand die Gefahr eines Völkermords für plausibel und wies Israel an, von völkermörderischen Handlungen Abstand zu nehmen, diese zu verhindern und diejenigen zu bestrafen, die zum Völkermord anstiften.

Außerdem wies das Gericht Israel an, sofortige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die dringend benötigte Grundversorgung und humanitäre Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen zu ermöglichen und ihre schlechten Lebensbedingungen zu verbessern.

Nur zwei Tage später, während alle noch mit den Auswirkungen dieses Urteils beschäftigt waren, kündigten neun wichtige Geberländer der UN-Organisation Unrwa, die mit der Bereitstellung von Hilfe und grundlegenden Diensten für palästinensische Flüchtlinge beauftragt ist, die Aussetzung ihrer Finanzierung für die Organisation an.

Zu diesen Ländern gehören die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, die Schweiz, Finnland, Australien und Kanada.

Während es bezüglich der vorläufigen Maßnahmen einige Verwirrung gab, insbesondere da das Gericht keine sofortige Aussetzung der Militäroperationen Israels im Gazastreifen anordnete, wurde die eindeutigste Maßnahme des Gerichts – die Sicherstellung des Zugangs zu angemessener humanitärer Hilfe – durch die Entscheidung dieser Länder unwirksam gemacht, die sich auf die Behauptung stützt, dass 12 der 13.000 Unrwa-Mitarbeiter an den Angriffen gegen Israel am 7. Oktober beteiligt waren.

Während die Welt erwartete, dass die westlichen Regierungen nach dem IGH-Urteil ihren Freibrief zur Unterstützung Israels überdenken würden, haben sie offenbar beschlossen, ihre Haltung gegenüber dem von Völkermord bedrohten palästinensischen Volk auf eine neue Stufe zu stellen.

Diese eklatante Entscheidung, die Hunderttausende von Palästinensern im Gazastreifen in Gefahr bringt, ist besonders schockierend, nachdem der IGH die Verbesserung der humanitären Lage vor Ort angeordnet hat.

Gefahr einer Hungersnot

Unrwa ist die Lebensader des Gazastreifens, eines winzigen Streifens, der dicht von Flüchtlingen und ihren Nachkommen besiedelt ist. Von der Gesamtbevölkerung von 2,3 Millionen Menschen sind 1,7 Millionen Flüchtlinge oder Binnenvertriebene. Diese Menschen sind in hohem Maße von der Hilfe und den Dienstleistungen der Unrwa abhängig.

Fast die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nun von Hungersnot und Seuchen bedroht, da das Nahrungsmittel- und Gesundheitssystem von Israel weitgehend zerstört worden ist.

Die israelische Reaktion auf die Angriffe vom 7. Oktober hatte bereits zu einer groß angelegten Zwangsumsiedlung im Gazastreifen geführt, die die Arbeit von Unrwa zusätzlich erschwert hat. Außerdem wurden mindestens 152 Unrwa-Mitarbeiter von Israel getötet, von den Verwundeten ganz zu schweigen.

Im Dezember warnte der Generalkommissar der Unrwa, Philippe Lazzarini, in einem Brief an den Präsidenten der UN-Generalversammlung, dass die Organisation am Rande des Zusammenbruchs stehe.

Er erklärte: „In meinen 35 Jahren Arbeit in komplexen Notsituationen hätte ich nie erwartet, einen solchen Brief zu schreiben, in dem ich die Ermordung meiner Mitarbeiter und den Zusammenbruch des Mandats, das ich erfüllen soll, vorhersage.“

Die Völkermordkonvention von 1948 verbietet nicht nur Völkermord, sondern verpflichtet auch alle Vertragsstaaten, Völkermord im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu verhindern.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, warnte am Wochenende: „Am Tag, nachdem der IGH zu dem Schluss gekommen ist, dass Israel in Gaza offensichtlich einen Völkermord begeht, haben einige Staaten beschlossen, die Mittel für das UNRWA zu streichen, womit sie Millionen von Palästinensern zu einem äußerst kritischen Zeitpunkt kollektiv bestrafen und höchstwahrscheinlich ihre Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verletzen.“

Die Streichung der Mittel für die wichtigste Organisation im Gazastreifen, wo der IGH nicht nur aufgrund der israelischen Militäroperationen, sondern auch wegen der von Israel geschaffenen ernsten humanitären Lage die Gefahr eines Völkermordes für plausibel hält, verschlimmert nur die Verschlechterung der Lebensbedingungen des palästinensischen Volkes. Zusammen mit der kontinuierlichen Unterstützung Israels, einschließlich militärischer Hilfe, ermöglicht dies potenziell einen Völkermord im Gazastreifen und trägt nicht dazu bei, ihn zu verhindern.

Zerstörerische Bedingungen

Andererseits müssen diese westlichen Regierungen daran erinnert werden, dass Völkermord im Sinne der Konvention nicht nur die Tötung von Mitgliedern einer bestimmten Gruppe oder die Verursachung eines schweren körperlichen oder geistigen Schadens beinhaltet, sondern auch die vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die physische Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise zu bewirken.

Die Handlungen Israels schaffen wahrscheinlich bereits diese zerstörerischen Bedingungen.

Die westlichen Regierungen sind sich anscheinend nicht der Tatsache bewusst, dass die Streichung der Mittel für die Unrwa und ihr Zusammenbruch das palästinensische Flüchtlingsproblem ironischerweise näher an die eigene Bevölkerung heranbringt

Wenn sie wissentlich zu den völkermörderischen Zuständen im Gazastreifen beitragen, besteht die Gefahr, dass sich diese Staaten zum Komplizen eines Völkermords machen. Diese Regierungen sind nun auf dem Weg, den Status eines Komplizen zu erlangen.

Es besteht ein plausibles Risiko eines Völkermordes an zwei Millionen Menschen auf der einen Seite, was vom Weltgerichtshof festgestellt wurde, angesichts einer „angeblichen“ Beteiligung von 12 von 13.000 Mitarbeitern an den Angriffen vom 7. Oktober.

Obwohl die UNRWA sofortige und ernsthafte Maßnahmen ergriffen hat, um diese Anschuldigungen zu untersuchen, haben diese Regierungen nicht gezögert, das Leben von zwei Millionen Menschen aufs Spiel zu setzen, obwohl genau das Gegenteil zu tun wäre: die Zusammenarbeit mit der UNRWA zu verstärken.

Solche Maßnahmen könnten in den kommenden Tagen vor nationalen und internationalen Gerichten geprüft werden.

Das Flüchtlingsproblem

Israel hat die Unrwa immer wieder ins Visier genommen und das unbegründete Argument vorgebracht, die Organisation sei der UN-Arm der Hamas. Die Unrwa ist nicht nur für die Bereitstellung humanitärer Hilfe von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Unterstützung des Anspruchs palästinensischer Flüchtlinge auf das Recht auf Rückkehr in ihr Heimatland, ein Recht, das Israel seit Jahrzehnten behindert.

Da der Flüchtlingsstatus durch die Registrierung bei der Unrwa von Generation zu Generation weitergegeben wird, wird Israel nie von der Last des Flüchtlingsproblems befreit.

Diese westlichen Regierungen scheinen sich der Tatsache nicht bewusst zu sein, dass die Streichung der Mittel für die Unrwa und ihr Zusammenbruch ironischerweise das palästinensische Flüchtlingsproblem näher an das eigene Land bringt. In Artikel 1d der Flüchtlingskonvention heißt es:

„Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Personen, die gegenwärtig von anderen Organen oder Einrichtungen der Vereinten Nationen als dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge Schutz oder Hilfe erhalten. Wird dieser Schutz oder Beistand aus irgendeinem Grund eingestellt, ohne dass die Lage dieser Personen gemäß den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen endgültig geregelt ist, so haben diese Personen ipso facto Anspruch auf die Vorteile dieses Übereinkommens“.

Dieser Artikel wurde speziell für palästinensische Flüchtlinge formuliert. Sollte die Unrwa nicht mehr in der Lage sein, ihr Mandat zu erfüllen, können die palästinensischen Flüchtlinge automatisch die Anerkennung ihres Flüchtlingsstatus in Drittstaaten beantragen, einschließlich der Staaten, die die Agentur nicht mehr finanzieren.

Dies gilt jedoch nur, wenn sie den Krieg Israels gegen Gaza überleben.

Die vorläufigen Anordnungen des IGH zur Verhinderung des Völkermords in Gaza werden nur dann wirksam, wenn Buchstabe und Geist des Urteils nicht nur von den Verfahrensbeteiligten, sondern auch von der internationalen Gemeinschaft respektiert werden. Die Unrwa zu zwingen, ihre Tätigkeit zu diesem entscheidenden Zeitpunkt einzustellen, dient keinem anderen Zweck, als zur weiteren Zerstörung des palästinensischen Volkes in diesem Zusammenhang beizutragen.

Die westlichen Regierungen müssen ihre völkermörderische Unterstützung für Israel unverzüglich einstellen.

Hasan Basri Bulbul ist Assistenzprofessor für internationales Recht an der juristischen Fakultät der Bogazici-Universität in Istanbul, Türkei. Er ist außerdem Leiter der Außenbeziehungen bei der International Refugee Rights Association, einer in Istanbul ansässigen NRO, die sich für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten einsetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

