South Africa’s ICJ case could be a game changer South Africa’s case before the International Court of Justice charging Israel with the crime of genocide has the potential to dramatically alter Israel’s image in the world, and profoundly strengthen the global movement for justice in Palestine.



Südafrikas Klage vor dem Internationalen Gerichtshof, in der Israel des Verbrechens des Völkermords angeklagt wird, hat das Potenzial, das Image Israels in der Welt dramatisch zu verändern und die globale Bewegung für Gerechtigkeit in Palästina nachhaltig zu stärken.

Südafrikas Klage vor dem IGH könnte das Blatt wenden

Von Mitchell Plitnick

10. Januar 2024

Der Gerichtssaal des Internationalen Gerichtshofs (IGH) am 10. Dezember 2019, dem Eröffnungstag der Anhörungen im Fall der Anwendung der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (Gambia gegen Myanmar) (Bild: UN Photo/CIJ-ICJ/Frank van Beek. Mit freundlicher Genehmigung des IGH. Alle Rechte vorbehalten.)

Nur wenige Menschen haben so viel Grund, dem internationalen Rechtssystem gegenüber so zynisch zu sein wie die Palästinenser. Unter dem Schutzmantel der Vereinigten Staaten hat Israel bei seiner Behandlung des palästinensischen Volkes systematisch und konsequent gegen das Völkerrecht verstoßen, ohne dass dies Konsequenzen gehabt hätte.

Es ist daher leicht zu verstehen, warum einige wenig Hoffnung in den Fall setzen, der diese Woche vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt wird und in dem Israel des Völkermordes angeklagt wird. Tatsächlich aber ist dieser Fall in mehrfacher Hinsicht vielversprechend, und er hat bereits Auswirkungen auf Israel gehabt.

Es ist wichtig klarzustellen, dass die Chancen gering sind, dass dieser Fall ein magisches Allheilmittel sein wird, das Israels brutale Kampagne in Gaza beenden wird. Man sollte sich diesbezüglich keinen Illusionen hingeben, und das ist natürlich das wichtigste mögliche Ergebnis. Die Tatsache, dass es fast unmöglich ist, wird uns daran erinnern, dass wir dringend ein besseres internationales Rechtssystem brauchen, das die Macht hat, Staaten zur Einhaltung des Gesetzes zu zwingen, insbesondere bei so schwerwiegenden Anschuldigungen wie Völkermord.

Doch angesichts des kläglichen Versagens des internationalen Rechts, den Palästinensern über so viele Jahre hinweg keinen nennenswerten Schutz zu gewähren (zu diesem Thema kann ich das ausgezeichnete Buch von Prof. Noura Erakat, Justice for Some: Law and the Question of Palestine). Die Hoffnung, dass die Entscheidung Südafrikas, diese Klage beim IGH einzureichen, etwas Bedeutendes bewirken kann, könnte möglicherweise eine langfristige Wende in der israelischen Straflosigkeit bedeuten.

Was geschieht diese Woche vor dem IGH?

Die erste Anhörung wird nicht endgültig klären, ob Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Das Gericht wird sich in dieser Woche mit der Frage befassen, ob genügend Beweise vorliegen, um den Fall voranzutreiben, ob Südafrika berechtigt ist, den Fall vorzubringen, ob der Fall auf plausiblen vertraglichen Rechten und Verpflichtungen beruht und vor allem, ob die von Südafrika beantragten vorläufigen Maßnahmen gewährt werden sollen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Gerichtshof zu dem Schluss kommen wird, dass die rechtlichen Fragen der Klagebefugnis und der Legitimität eine Weiterführung des Verfahrens rechtfertigen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Gerichtshof diese Fragen nicht abschließend entscheiden muss, um den Fall voranzubringen. Er kann später entscheiden, dass Südafrika aus irgendeinem Grund keine Klagebefugnis hat oder dass der IGH für diesen Fall nicht zuständig ist. Bis der Fall vollständig entschieden ist – ein Prozess, der wahrscheinlich Monate oder Jahre dauern wird – könnte das Gericht entscheiden, dass der Vorwurf des Völkermords nicht schlüssig ist. Dies ist vielleicht der am schwierigsten zu beweisende Vorwurf im internationalen Recht, da er vom Vorsatz abhängt, der immer schwer zu beweisen ist. Was Israel so ungewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass die israelische Führung, wie in der südafrikanischen Petition dargelegt, eine schockierende Anzahl von Erklärungen abgegeben hat, die das Argument des Völkermordes untermauern.

Das sind die langfristigen Fragen. Im Moment bedeutet die niedrigere Schwelle – ein plausibles Argument, dass ein Völkermord vorliegt -, dass die Frage vor dem Gericht schneller behandelt werden kann.

Der Antrag auf „vorläufige Maßnahmen“ ist etwas komplizierter. Südafrika hat den Gerichtshof ersucht, Israel anzuweisen, seine Militäroperationen im Gazastreifen einzustellen, Gesetze durchzusetzen, die die Aufstachelung zum Völkermord durch Politiker, Militärs, Diplomaten und Bürger verbieten, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den Zugang zu Nahrungsmitteln und Wasser für alle Menschen im Gazastreifen wiederherzustellen, Beweise im Zusammenhang mit dem Fall aufzubewahren, dem Gerichtshof Berichte über die Einhaltung der Vorschriften vorzulegen und alle Maßnahmen zu vermeiden, die den Konflikt, über den der IGH entscheidet, in irgendeiner Weise verschärfen könnten.

Der Gerichtshof könnte beschließen, einige, alle oder keine dieser Maßnahmen anzuordnen. Wenn er eine dieser Maßnahmen anordnet, ist es so gut wie sicher, dass Israel sich weigern wird, sich an die Anordnungen zu halten, so wie es Russland im Jahr 2022 tat, als der Gerichtshof ihm befahl, seine Invasion in der Ukraine zu stoppen, bis eine Entscheidung über – ironischerweise – Russlands Verwendung des Vorwurfs des Völkermords durch die Ukraine als Vorwand für seine Invasion vorliegt. Es ist sehr sicher, dass die Vereinigten Staaten Israels Verweigerung unterstützen werden, wenn nicht irgendwelche unglaublichen Umstände eintreten.

Sollte der Gerichtshof die von Südafrika beantragten einstweiligen Maßnahmen gewähren – insbesondere die wichtigste, nämlich die Einstellung der israelischen Bombardierung des Gazastreifens -, wird das Gericht dies wahrscheinlich relativ schnell tun. Bei den jüngsten Entscheidungen in ähnlichen Fällen wurden solche Urteile zwischen zwei Wochen und einem Monat nach den Anhörungen gefällt. In diesem Fall wurde die Anhörung selbst relativ schnell angesetzt, so dass man hoffen kann, dass das Urteil auch relativ bald ergehen wird.

Ist der Fall vor Ort von Bedeutung?

Es ist zwar äußerst unwahrscheinlich, dass Israel ein Urteil des Gerichtshofs beherzigen wird, das ihm nicht gefällt, aber allein die Existenz des Falles hat bereits eine israelische Reaktion hervorgerufen. Israel redet immer mehr davon, einige seiner Offensiven zurückzunehmen, und während das Töten unvermindert weitergeht, ist die Tatsache, dass Israel seine Propaganda verdoppelt, ein Anfang.

Am Mittwoch, dem Tag vor Beginn der Anhörung, erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu unmissverständlich, dass „Israel nicht die Absicht hat, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen oder die Zivilbevölkerung zu vertreiben“. Das ist zwar eine offensichtliche Lüge, aber es zeigt, dass die völkermörderische Rhetorik, die er und andere israelische Führer seit dem 7. Oktober an den Tag gelegt haben, ihnen nun Probleme bereitet.

Zu diesem Zeitpunkt haben sich elf UN-Mitgliedstaaten sowie die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) für Südafrika ausgesprochen. Diese Staaten sind: Bangladesch, Bolivien, Jordanien, Malaysia, Malediven, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Palästina, die Türkei und Venezuela. Das sind sehr unterschiedliche Länder, und einige von ihnen – insbesondere Jordanien, einer der ersten arabischen Staaten, der einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnete, und das NATO-Mitglied Türkei – werden erhebliche Auswirkungen auf Israel in der Region haben und die Vereinigten Staaten beschäftigen.

Die stellvertretende belgische Premierministerin Petra De Sutter hat erklärt, dass sie sich dafür einsetzt, dass ihr Land Südafrika unterstützt, und sogar der rechtsgerichtete Außenminister des Vereinigten Königreichs, der frühere Premierminister David Cameron, musste zugeben, dass Israel möglicherweise Kriegsverbrechen begeht.

Dies ist der Beginn eines echten internationalen Drucks auf Israel, und er kann noch wachsen. Schon jetzt kommt Unterstützung für den südafrikanischen Fall aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Wenn sich dieser Liste auch noch einige europäische Länder anschließen, ist das eine vernichtende Anklage gegen Israels Vorgehen.

Und was noch wichtiger ist: Es kann echte Auswirkungen haben. Israel und die USA sind Vertragsparteien der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Das bedeutet, dass bei einer eventuellen Feststellung von Völkermord alle Parteien verpflichtet wären, Maßnahmen gegen Israel und seine Führer zu ergreifen, die die Tat begangen haben. Die USA und Israel werden dem möglicherweise nicht nachkommen, aber andere Länder könnten dies tun, was sich sowohl auf das Ansehen Israels als auch auf das der USA in der diplomatischen Gemeinschaft erheblich auswirken wird.

Darüber hinaus wird selbst eine Entscheidung über die vorläufigen Maßnahmen, die einen Teil der Forderungen Südafrikas erfüllt, tiefgreifende Auswirkungen auf Israels Position haben. Es wird den bestehenden Druck auf Unternehmen erhöhen, sich aus Israel zurückzuziehen und sich von dort zu trennen. Es wird in internationalen Foren ein schlechtes Licht auf Israel werfen. Es wird Israels Beziehungen selbst zu befreundeten Staaten in Europa und der arabischen Welt belasten. Es könnte sehr wohl der Strohhalm sein, der eine Revision des Abraham-Abkommens erzwingt, obwohl die Regierung Biden sicher alle Register ziehen wird, um dies zu verhindern.

Ganz allgemein kann man sich kaum etwas vorstellen, das der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) mehr Auftrieb geben könnte. Es wird Boykotte und Desinvestitionen beschleunigen, aber vor allem öffnet es die Tür für Sanktionen. Südafrika kann Israel sicherlich darüber informieren, wozu dieser Druck führen kann.

Die Möglichkeit, dass daraus Sanktionen gegen Israel resultieren, ist kein Wunschdenken. Die Völkermordkonvention verpflichtet alle Parteien, auf die Feststellung eines Völkermordes zu reagieren. Selbst wenn dieses Urteil erst in einem Jahr ergeht, sind die Vertragsparteien der Konvention vertraglich verpflichtet, die Täter zu bestrafen. Nie gab es eine bessere Gelegenheit, endlich internationale Konsequenzen für jahrzehntelange israelische Verbrechen zu ziehen.

Diese Möglichkeit ist auch eine politische. Wenn der IGH einige oder alle vorläufigen Maßnahmen bewilligt, haben die Palästinenser und ihre Unterstützer die Möglichkeit, öffentlich gegen Israel vorzugehen. Dies kann viel bewirken. Indem das Gericht feststellt, dass es zumindest ein vernünftiges Argument dafür gibt, dass Israel das Verbrechen des Völkermords begeht, wird die Debatte in der öffentlichen Meinung gestärkt.

Sicherlich werden Israel und seine Unterstützer, vor allem im Weißen Haus und im Kongress, argumentieren, dass das Gericht voreingenommen gegen Israel ist und Israels Missachtung unterstützen wird. Aber auch sie werden nervös sein, weil sie formell in alle Verbrechen verwickelt sein werden, die Israel begangen haben soll. Zweifellos ist dies ein wichtiger Grund, warum die Regierung Biden so besorgt über die jüngsten Äußerungen der israelischen Führung war, während sie zu Beginn des israelischen Angriffs auf Gaza so gut wie keine Äußerungen machte.

Selbst wenn der IGH keiner der vorläufigen Maßnahmen zustimmt, aber einen hinreichend plausiblen Fall von Völkermord anerkennt, wird der politische Nutzen immer noch gegeben sein.

Vieles wird davon abhängen, wie die palästinensische Führung und die Aktivisten darauf reagieren. Hier liegt das Potenzial für eine dynamische Veränderung des Status quo. Der Gedanke, dass der selbsternannte „jüdische Staat“ sich des Völkermords schuldig machen könnte, nachdem er den Völkermord am jüdischen Volk jahrzehntelang als Entschuldigung für seine Verbrechen benutzt hat, kann verheerend sein, wenn er richtig gehandhabt wird. Israelis und ihre Befürworter sträuben sich schon bei der Vorstellung, dass Israel sich jemals eines Kriegsverbrechens schuldig gemacht haben könnte, ganz zu schweigen von einem so großen Verbrechen wie Völkermord. Es mag dauern, aber ein Urteil gegen Israel in diesem Fall wird mehr Menschen die Augen über Israels Verhalten öffnen, selbst wenn diejenigen, die sich dem reinen Stammesdenken verschrieben haben, ihre Fersen noch tiefer eingraben.

Dieser Fall droht die Debatte zu verändern, das Bild Israels in der Welt dramatisch zu verändern und, was vielleicht am entscheidendsten ist, das Selbstverständnis der Israelis und ihrer Unterstützer völlig zu verändern. Es ist eine Gelegenheit, die Verbindung zwischen Gerechtigkeit für Palästina und dem breiteren Kampf gegen Bigotterie und Hass in all seinen Formen zu stärken, sei es Rassismus, antiarabischer oder antipalästinensischer Hass, Islamophobie, Frauenfeindlichkeit oder Antisemitismus.

Das ist das Potenzial der internationalen Justiz, und zum ersten Mal seit dem Beginn der zionistischen Einwanderung gibt es eine echte Hoffnung auf ein freies Palästina in der internationalen Justiz. Und wer könnte diesen Ball besser ins Rollen bringen als Südafrika?

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …