Völkermordverfahren gegen Israel vor dem Weltgerichtshof eröffnet



Von Ali Abunimah

Rechte und Rechenschaftspflicht



11. Januar 2024



Die Augen der Welt richten sich am Donnerstagmorgen auf Den Haag, wenn der Internationale Gerichtshof mit der Verhandlung des von Südafrika angestrengten Völkermordverfahrens gegen Israel beginnt.

In der zweitägigen Anhörung soll entschieden werden, ob das Gericht „vorläufige Maßnahmen“ – wie die Anordnung eines Waffenstillstands – verhängen wird, während es den gesamten Fall prüft, was Jahre dauern könnte.

Michael Lynk sprach am Mittwoch mit dem Livestream von The Electronic Intifada und lieferte Hintergrundinformationen und Analysen darüber, was in dieser ersten Phase des Prozesses zu erwarten ist. Sie können sich sein Interview im obigen Video ansehen.

Lynk, Juraprofessor an der Western University in London, Ontario, war von 2016 bis 2022 UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten. Sie können sich das Interview oben ansehen.

So können Sie zusehen

Die Anhörungen werden ab 9 Uhr GMT live und auf Abruf auf Englisch und Französisch auf der Website des Internationalen Gerichtshofs und auf UN Web TV übertragen.

Am Donnerstag werden die Anwälte Südafrikas drei Stunden lang ihren Fall darlegen. Am Freitag steht den Vertretern Israels die gleiche Zeit für ihre Gegenargumente zur Verfügung.

Der Prozess wird auch live auf YouTube übertragen:

Was ist der Internationale Gerichtshof?

Der Internationale Gerichtshof (IGH) ist das wichtigste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen und seine Wurzeln reichen mehr als ein Jahrhundert zurück. Der IGH entscheidet in der Regel Streitigkeiten zwischen Staaten und kann auf Ersuchen der UN-Generalversammlung auch beratende Stellungnahmen abgeben.

Der IGH ist nicht mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu verwechseln, der seinen Sitz ebenfalls in Den Haag hat. Der IStGH wurde 2002 gegründet und verhandelt Strafverfahren gegen Einzelpersonen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Der IStGH ist wegen seiner Untätigkeit in Bezug auf Palästina zunehmend in die Kritik geraten, weshalb viele Menschen hoffen, dass der IStGH sich als robusteres und unparteiischeres Forum für Gerechtigkeit erweisen wird.



Südafrika beruft sich auf die Völkermordkonvention

Unter Berufung auf die Völkermordkonvention von 1948 reichte Südafrika im Dezember seinen Antrag beim IGH wegen des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen ein, der auf den Angriff palästinensischer Widerstandsgruppen auf israelische Militärstützpunkte und Siedlungen am 7. Oktober folgte.

In der Klage Südafrikas heißt es, dass Israels Handlungen „völkermörderischen Charakter haben, weil sie darauf abzielen, einen wesentlichen Teil der nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe der Palästinenser“ im Gazastreifen zu vernichten.

Zu Israels Politik gehöre es, „Palästinenser in Gaza zu töten, ihnen schwere körperliche und seelische Schäden zuzufügen und ihnen Lebensbedingungen aufzuerlegen, die auf ihre physische Zerstörung abzielen“, heißt es in der südafrikanischen Klage.

„All diese Handlungen sind Israel zuzuschreiben, das es versäumt hat, einen Völkermord zu verhindern und einen Völkermord in offensichtlicher Verletzung der Völkermordkonvention begeht“, heißt es in der Beschwerde weiter.

Israel verletze die Konvention auch dadurch, dass es die direkte und öffentliche Aufstachelung zum Völkermord durch hochrangige israelische Beamte und andere nicht verhindere oder bestrafe“.

Die Beschwerde Südafrikas beschreibt nicht nur detailliert Israels entsetzlichen Tribut an vorsätzlichem Tod und Zerstörung in Gaza, sondern enthält auch seitenlange Erklärungen von israelischen Führern und Militäroffizieren, die ihre völkermörderische Absicht deutlich machen.

„Diese Absichtserklärungen – in Verbindung mit dem Ausmaß des Tötens, Verstümmelns, Vertreibens und der Zerstörung vor Ort sowie der Belagerung – belegen einen sich entfaltenden und andauernden Völkermord“, argumentiert Südafrika.

Die wichtigsten Punkte

Hier eine Zusammenfassung einiger der wichtigsten Fragen, die wir mit Michael Lynk erörtert haben:

Was sind die „vorläufigen Maßnahmen“, die Südafrika fordert?

Vorläufige Maßnahmen sind eine Dringlichkeitsanordnung zum Einfrieren der Situation bis zum Ausgang des gesamten Verfahrens, das Jahre dauern kann. Dies ist vergleichbar mit einer gerichtlichen Anordnung oder einer einstweiligen Verfügung vor einem nationalen Gericht.

Südafrika fordert das Gericht auf, „Israel anzuweisen, die Tötung und die schwere psychische und körperliche Schädigung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen einzustellen, die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen zu beenden, die auf die physische Zerstörung der palästinensischen Bevölkerung als Gruppe abzielen“, und andere Maßnahmen zu ergreifen sowie die Aufstachelung zum Völkermord zu verhindern und zu bestrafen.

Im November 2019 erhob Gambia beispielsweise eine Völkermordklage gegen Myanmar wegen dessen Verbrechen an den Rohingya. Im Januar 2020 ordnete der IGH einstweilige Maßnahmen an, ähnlich denen, die Südafrika gegen Israel fordert.

Wer sind die Richter?

Der Gerichtshof setzt sich aus 15 Richtern aus verschiedenen Ländern zusammen, die vom UN-Sicherheitsrat und der Generalversammlung für eine Amtszeit von neun Jahren gewählt werden. Darüber hinaus können Südafrika und Israel jeweils einen zusätzlichen Richter ernennen.

Wird das Gericht gerecht oder nach politischen Erwägungen handeln?

Politische Erwägungen lassen sich zwar nie ausschließen, aber Michael Lynk meint, es gebe Grund zur Hoffnung und zur Erwartung, dass das Gericht als Richter unparteiisch und auf der Grundlage des Gesetzes und der vorliegenden Fakten entscheiden wird.

Er weist darauf hin, dass der IGH – wenn auch mit einem anderen Richtergremium – im Jahr 2004 in einem bahnbrechenden Gutachten entschieden hat, dass die israelische Mauer und andere Maßnahmen im besetzten Westjordanland illegal sind.

Er weist auch darauf hin, dass das Gericht derzeit ein weiteres Gutachten prüft, in dem es um die Frage geht, ob Israels anhaltende militärische Besetzung des Westjordanlands, einschließlich Ost-Jerusalems, und des Gazastreifens illegal ist.

Im Jahr 2019 gab das Gericht ein Gutachten ab, in dem es feststellte, dass das Vereinigte Königreich die Chagos-Inseln, eine Inselgruppe im Indischen Ozean, deren Ureinwohner von Großbritannien vertrieben wurden, damit die USA ihr Land als Militärbasis nutzen können, unrechtmäßig besetzt hält. Das Gericht befand, dass das Vereinigte Königreich „verpflichtet ist, seine Verwaltung des Chagos-Archipels so schnell wie möglich zu beenden“ und die Inseln an Mauritius zurückzugeben.

Diese Entscheidungen, so Lynk, geben Anlass zu der Annahme, dass das Gericht sein Mandat ernst nehmen könnte.

Können die Entscheidungen des Gerichtshofs durchgesetzt werden?

Es gibt keine unabhängige internationale Polizeitruppe, die die Entscheidungen des IGH durchsetzen kann, selbst wenn sie rechtsverbindlich sind. Ein Urteil gegen Israel könnte jedoch schwerwiegende internationale Auswirkungen für Israel haben.

„Das internationale Recht wird Palästina nicht befreien“, stellt Lynk fest. „Letztendlich wird das eine politische Aufgabe der internationalen Zivilgesellschaft sein, die die internationale Gemeinschaft dazu drängt, mit den Palästinensern zusammenzuarbeiten, die gegen die Besatzung und gegen die Verweigerung ihrer Rechte kämpfen.“

Er fügt jedoch hinzu, dass internationales Recht „in Verbindung mit internationaler Entschlossenheit“ ein sehr wichtiges Instrument sein kann, denn „für ein Land würde eine Anschuldigung wegen Völkermordes, selbst wenn sie von einem wichtigen Gericht wie dem IGH vorläufig akzeptiert würde, großen politischen Schaden anrichten.“

Hat Südafrika einen starken Fall?

„Die Anwälte Südafrikas haben eine außergewöhnliche juristische Leistung erbracht“, sagt Lynk über die 84-seitige Klage Südafrikas.

„Es ist das beste verfügbare Dokument darüber, was Israel in den letzten drei Monaten getan hat, und es ist auch für Nicht-Juristen zugänglich“, fügt Lynk hinzu. „Es ist ein außergewöhnliches Dokument. Und das Gericht muss es ernst nehmen.“

Diese Meinung wird von anderen Beobachtern geteilt. Der Politikwissenschaftler John Mearsheimer von der University of Chicago zum Beispiel schreibt, die Klage sei „eine hervorragende Beschreibung dessen, was Israel in Gaza tut. Sie ist umfassend, gut geschrieben, gut argumentiert und gründlich dokumentiert“.

Wie wird sich Israel verteidigen?

Israel zeigt oft Geringschätzung und Verachtung für internationale Entscheidungen und verstößt routinemäßig gegen UN-Resolutionen.

Aber es scheint den IGH-Fall ernst zu nehmen, wie seine Entscheidung zeigt, Aharon Barak, den ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, zu seinem Vertreter in Den Haag zu machen.

Lynk geht davon aus, dass Israel versuchen wird zu argumentieren, dass der Angriff des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober eine „Menschenrechtskatastrophe“ war, und dem IGH Fotos und Videos zeigen wird, um zu argumentieren, dass seine Reaktion auf solche angeblichen Gräueltaten Selbstverteidigung ist und durch internationales Recht gerechtfertigt ist.

Er sagt, dass es für Israel eine „große Aufgabe“ sein wird, zu beweisen, dass es sich bei seinen Handlungen weder um Völkermord noch um Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt.

Kann der IGH anderen Ländern Verpflichtungen auferlegen und sie beispielsweise anweisen, keine Waffen an Israel zu liefern?

Unabhängig davon, ob der Gerichtshof dazu befugt ist oder nicht, enthält der Antrag Südafrikas keine derartige Forderung.

Lynk merkt jedoch an, dass, wenn der IGH strenge vorläufige Maßnahmen erlässt und entscheidet, dass Israel einen plausiblen Grund hat, sich wegen Völkermordes zu verantworten, „dies einen zunehmenden Druck auf die Länder ausüben würde, die Israel unterstützen, entweder diplomatisch oder, was noch wichtiger ist, militärisch, damit sie in der Lage sind, dies zu überdenken.

Ein positives Urteil könnte auch die Klage von palästinensischen Amerikanern und palästinensischen Menschenrechtsorganisationen in den Vereinigten Staaten gegen Präsident Joe Biden und andere Mitglieder seiner Regierung wegen ihrer Rolle beim israelischen Völkermord untermauern.

Was könnte das Gericht nach diesen Anhörungen tun?

Das Gericht könnte es vollständig ablehnen, vorläufige Maßnahmen zu verhängen. Oder es könnte der Forderung Südafrikas zustimmen.

Die dritte Option, so Lynk, ist, dass das Gericht versuchen könnte, beiden Seiten gerecht zu werden, indem es „einige oder alle Aussagen Südafrikas akzeptiert, aber auch eine Anordnung gegen die Hamas und andere bewaffnete palästinensische Gruppen im Gazastreifen erlässt und ihnen sagt, dass sie keinen Völkermord begehen sollten“.

„Ich vermute, dass es entweder Nummer zwei oder Nummer drei sein wird“, sagt Lynk. „Und das sage ich als Anwalt, der versucht zu lesen und zu verstehen, wie dieses Gericht am Ende denkt.“

