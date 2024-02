WATCH: New York Rally for Assange Susan Sarandon joined Margaret Kimberley, Margaret Ratner Kunstler, Katie Halper and other speakers at the British Consulate in New York on Wednesday in support of Julian Assange. https://www.youtube.com/watch?v=l6JwJa5QHdI Video courtesy of Joe Friendly. Full List of Speakers: Margaret Kimb

WATCH: New Yorker Kundgebung für Assange

22. Februar 2024

Susan Sarandon unterstützte am Mittwoch gemeinsam mit Margaret Kimberley, Margaret Ratner Kunstler, Katie Halper und anderen Rednern Julian Assange vor dem britischen Konsulat in New York.

Video mit freundlicher Genehmigung von Joe Friendly.

Vollständige Liste der Redner:

Margaret Kimberley, Kim Ives, Susan Sarandon, Margaret Ratner Kunstler, Randy Credico, Marty Goodman, Patricia Dahl, Katie Halper, Raging Grannies

Organisatoren:

NYC Free Assange, Assange Defense, Stand With Assange NY, Assange Countdown to Freedom, CODEPINK, Socialist Action, UNAC.

Moderator: Chuck Zlatkin

Susan Sarandon spricht bei der Assange-Kundgebung vor dem britischen Konsulat in New York am Mittwoch. (Joe Friendly)

Übersetzt mit deepl.com

