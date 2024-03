Day 166 roundtable: Ilan Pappé, starvation as a weapon Ilan Pappé on the genocide in Gaza and the end of Zionism (13:32); Dr. Ben Thomson on treating patients in Gaza (01:16:51); Jon Elmer on the US Army’s operation to build a pier in Gaza City and videos from the Palestinian resistance (01:49:39); A discussion on latest events (02:35:00); and a news report (01:07).

Tag 166 Gesprächsrunde: Ilan Pappé, Hungersnot als Waffe

Nora Barrows-Friedman

Der elektronische Intifada-Podcast

20. März 2024

An Tag 166 des israelischen Völkermords in Gaza sprachen wir mit Ilan Pappé, Professor für Geschichte an der Universität von Exeter in Großbritannien und Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien.

Pappé erlangte Bekanntheit als einer der „neuen Historiker“, einer Gruppe israelischer Wissenschaftler, die in den 1980er Jahren die langjährigen zionistischen Lügen über die Gründung Israels entlarvten und die palästinensischen Berichte über die Nakba anhand israelischer Archivquellen untermauerten.

Er ist der Autor zahlreicher Bücher, darunter A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples und The Ethnic Cleansing of Palestine. Pappé schreibt außerdem regelmäßig für The Electronic Intifada.

Hier geht es zum Beitrag von Ilan Pappé.

Wir sprachen auch mit Dr. Ben Thomson, einem Arzt für innere Medizin und Nierenspezialisten aus Kanada.

Er arbeitet seit 2013 als Freiwilliger im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen und ist gerade aus Gaza zurückgekehrt.

Dr. Thomson arbeitete auch als Sanitäter während des Großen Marsches der Rückkehr im Jahr 2018, als Israel Scharfschützen einsetzte, um Tausende von unbewaffneten Zivilisten zu ermorden und zu verstümmeln, die gegen die Belagerung des Gazastreifens protestierten und ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat forderten.

Er unterrichtete auch jährlich an der Islamischen Universität von Gaza, die inzwischen durch israelische Bombardierungen zerstört wurde, und half bei der Entwicklung mehrerer medizinischer Ausbildungsprogramme dort.

Dr. Thomson wurde im Oktober von seiner Stelle in Toronto suspendiert, nachdem er eine kanadische Israel-Lobbygruppe wegen entmenschlichender und ungenauer Kommentare über Palästinenser angezeigt hatte.

Hier geht es zum Beitrag von Dr. Ben Thomson.

Neben den neuesten Nachrichten über den Widerstand im Gazastreifen und im Westjordanland befasste sich Jon Elmer mit der US-Militäroperation zum Bau eines Piers in Gaza-Stadt und mit der Frage, wie sich dieser Plan mit Israels laufendem Bau einer Autobahn südlich von Gaza-Stadt deckt, die den Gazastreifen in Nord und Süd teilen wird.

Hier geht es zu Jon Elmers Beitrag.

Wir hatten eine Gesprächsrunde mit Ali Abunimah, Asa Winstanley, Jon und mir, um über andere aktuelle Entwicklungen und Berichte zu sprechen.

Springen Sie hier zur Diskussion.

Und ich begann die Sendung mit einer Zusammenfassung der Nachrichten aus Palästina, in der ich auf die jüngsten Ereignisse hinwies, darunter den Angriff der israelischen Streitkräfte auf das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt und die zunehmende Hungersnot der Palästinenser im gesamten Gazastreifen.

Hier geht es zum Nachrichtenbeitrag.

Dies sind nur einige der vielen Themen, die wir im Livestream von The Electronic Intifada behandeln. Abonnieren Sie auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal.

Mit Ali Abunimah, Nora Barrows-Friedman, Jon Elmer, Tamara Nassar und Asa Winstanley

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …