Would Netanyahu’s departure change Israel’s policy toward Gaza? As calls for the exit of Israel’s prime minister grow louder, it’s important to take a closer look at who could replace him, and what that would mean for the Palestinian people, writes one analyst.

Ein Transparent gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wird gezeigt, während eine Frau eine israelische Flagge neben Polizisten hält, am Tag eines Protests gegen Netanjahus Regierung, in Tel Aviv, Israel, 9. März 2024 (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins). / Foto: Reuters

Da die Rufe nach dem Rücktritt des israelischen Ministerpräsidenten lauter werden, ist es wichtig, sich genauer anzusehen, wer ihn ersetzen könnte und was das für das palästinensische Volk bedeuten würde, schreibt ein Analyst.

Würde Netanjahus Abgang Israels Politik gegenüber dem Gazastreifen verändern?

Hamzah Rifaat

19. März 2024

Es ist an der Zeit, Israels Regierung zurückzusetzen und Neuwahlen abzuhalten, denn Premierminister Benjamin Netanjahu ist ein „großes Hindernis“ für den Frieden im Nahen Osten.

Diese jüngsten Äußerungen stammen – schockierenderweise – vom Mehrheitsführer des US-Senats, Chuck Schumer, dem ranghöchsten jüdischen Amerikaner in der Regierung.

Seine Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Rufe nach israelischen Wahlen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Israel selbst lauter werden. Erwartungsgemäß hat Netanjahu die Forderungen nach vorgezogenen Wahlen zurückgewiesen und Schumer mit seiner Kritik, Israel sei keine „Bananenrepublik“, scharf angegriffen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass Netanjahus Popularität sowohl im In- als auch im Ausland stark abnimmt. Ein Zeichen dafür ist, dass Washington und Ottawa stattdessen Gespräche mit dem Mitglied des Kriegskabinetts und Netanjahu-Rivalen Benny Gantz führen.

Aber würde Netanjahus Abgang die israelische Gaza-Politik verändern?

Um die Antwort darauf zu verstehen, muss man sich genauer ansehen, was sich in Israel abspielt. Es ist offensichtlich, dass sich die öffentliche Meinung gegen Netanjahu gewandt hat: Nur 15 Prozent der Israelis wünschen sich, dass er nach Ende des Krieges im Amt bleibt. Allerdings haben ultraorthodoxe, rechtsextreme und nativistische Parteien, die mit dem Likud verbündet sind, bei den kürzlich abgehaltenen Kommunalwahlen 2024 erhebliche Zugewinne erzielt.

Gleichzeitig haben so genannte linke Parteien wie Meretz mit ihrer zentralen Galionsfigur Yair Golan zum Völkermord an den Palästinensern in Gaza und zur Bewaffnung des Hungers aufgerufen, um ihre politische Karriere zu beleben.

Auch wenn die Erfolge des Likud und seiner Verbündeten auf lokaler Ebene nicht unbedingt das widerspiegeln, was auf nationaler Ebene geschieht, so ist doch sicher, dass die israelische Gaza-Politik unabhängig davon, wer an der Macht ist, die gleiche bleiben wird.

AFP

Das israelische Kriegskabinettsmitglied Benny Gantz trifft vor einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken am 5. März 2024 in Washington DC im US-Außenministerium ein (AFP/Drew Angerer).

Zum Beispiel die Zukunftsaussichten von Kriegskabinettsminister Benny Gantz. Gantz, der in den Umfragen vor den nationalen Wahlen, die Netanjahu wiederholt abgelehnt hat, in Führung liegt. Tausende von Demonstranten in Tel Aviv haben außerdem gefordert, dass Gantz die Netanjahu-Koalition verlässt und seine Unterstützung für den Premierminister zurückzieht.

Laut einer Umfrage des Lazar-Forschungsinstituts für die israelische Tageszeitung Maariv äußerten 49 Prozent der Befragten Vertrauen in Gantz als Vorsitzenden der Partei der Nationalen Einheit und als künftigen Premierminister. Nur 28 Prozent waren der Meinung, dass Netanjahu sein Amt behalten sollte.

Gantz‘ häufige Reisen nach Kanada und in die Vereinigten Staaten, bei denen ihm die Gastländer eine Audienz anstelle von Netanjahu gewähren, deuten ebenfalls darauf hin, dass er der bevorzugte Kandidat der westlichen Verbündeten ist.

Doch hier liegt der Haken: Der Abgang von Netanjahu und die Ankunft von Gantz werden die Probleme Palästinas nicht lösen, sondern könnten sie verlängern. Gantz ist weder ein Pazifist noch eine Taube.

Washingtons Entscheidung, mit Gantz statt mit Netanjahu zu verhandeln, kann nicht von der Tatsache ablenken, dass die Lösung des Konflikts darin besteht, für die palästinensische Eigenstaatlichkeit einzutreten und sie umzusetzen, die Besatzung zu beenden, die Ausbreitung der Siedlungen zu stoppen und das palästinensische Recht auf Rückkehr zu garantieren.

Er vertritt eine Fraktion in der israelischen Politik, die für die Aufrechterhaltung des Status quo eintritt. Dies würde bedeuten, die illegalen israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland zu stärken, das Jordantal als de facto Grenze Israels zu betrachten, ein enges Bündnis mit den USA zu pflegen, um von den jährlichen Beiträgen in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar für Israels wachsenden Militärhaushalt zu profitieren, und den Völkermord im Gazastreifen fortzusetzen.

Gantz mag in manchen Kreisen als gemäßigtere Figur im Kriegskabinett angepriesen werden, aber seine Ideologie ähnelt immer noch der von Netanjahu.

Dies ist eine Realität, die die Regierung von US-Präsident Joe Biden nicht anerkennt. Die Entscheidung Washingtons, mit Gantz statt mit Netanjahu zu verhandeln, kann nicht davon ablenken, dass die Lösung des Konflikts darin besteht, für die palästinensische Eigenstaatlichkeit einzutreten und sie zu verwirklichen, die Besatzung zu beenden, die Ausbreitung der Siedlungen zu stoppen und das Recht der Palästinenser auf Rückkehr zu garantieren.

Es sei daran erinnert, dass Gantz auf der Konferenz der Präsidenten in Westjerusalem im Februar die palästinensische Eigenstaatlichkeit ablehnte und erklärte, dass der Krieg im Gazastreifen weitergehen müsse, solange es keinen Frieden gebe, über den später nachgedacht werden könne. Gantz mag zwar eine vernünftige Alternative zu Netanjahu sein, aber er vertritt dessen Politik, was für den Status quo in Gaza nichts Gutes verheißt.

Beamte der Biden-Administration gaben auch zu, dass die Treffen mit Gantz zu harten Gesprächen führten, wobei das Mitglied des Kriegskabinetts nicht von Israels Absichten abrückte, die humanitäre Hilfe einzuschränken und Rafah anzugreifen.

Dies zeigt, dass der Ansatz Washingtons, Netanjahus Gegner die Hand zu reichen, um ihn sympathisch zu machen, und gleichzeitig die Militärhilfe und die eindeutige Unterstützung Israels aufrechtzuerhalten, umstritten und kosmetisch ist.

Bidens mangelnde Bereitschaft, die Militärhilfe einzustellen und gleichzeitig Netanjahu zu untergraben, kommt daher, dass 52 Prozent der Amerikaner es ablehnen, dass die Vereinigten Staaten Waffen an Israel liefern, bis dieses seine Angriffe auf Gaza einstellt.

Neben Gantz gibt es noch andere Realitäten in Israel, die den Status quo stärken können, unabhängig davon, ob Netanjahu abtritt oder nicht. Einer Umfrage des israelischen Demokratieinstituts zufolge wird die Jüdische Kraftpartei unter Führung des rechtsextremen Ministers für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir die einzige Partei unter den Koalitionspartnern der derzeitigen Regierung sein, der es gelingt, ihre Präsenz bei den Wahlen zu festigen.

Reuters

Vertriebene Palästinenser, die aufgrund israelischer Angriffe aus ihren Häusern geflohen sind, suchen Schutz in einem Zeltlager in Rafah im südlichen Gazastreifen, 11. März 2024 (REUTERS/Bassam Masoud).

Ben Gvirs Erfolg ist auf seine polarisierende und spaltende Rhetorik, seine Aufrufe zur Ausrottung der Palästinenser und die Verteilung von Waffen während des Krieges zurückzuführen.

Es ist klar, dass der von Chuck Schumer geforderte Rücktritt Netanjahus nichts an der israelischen Gaza-Politik ändern wird. Das Problem liegt im Wesen des israelischen Staates, seiner politischen Ausrichtung und der ständigen Forderung, den Palästinensern ihre Rechte vorzuenthalten.

Einfach ausgedrückt: Netanjahus Abgang würde das Problem der Palästinenser nicht lösen.

QUELLE: TRT World

Hamzah Rifaat

Er erwarb Abschlüsse in Friedens- und Konfliktstudien in Islamabad, Pakistan, und in Weltangelegenheiten und professioneller Diplomatie am Bandaranaike Diplomatic Training Institute in Colombo, Sri Lanka. Hamzah Rifaat war außerdem 2016 Gastwissenschaftler am Stimson Center in Washington, DC, für South Asian Voices.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …