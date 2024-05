Day 221: 35,173 Palestinians killed, 79,061 injured in Gaza On the 221st day since October 7, the Israeli occupation forces massacred Palestinians in Gaza and prevented ambulances and civil defense crews from reaching them.

Tag 221: 35.173 getötete Palästinenser, 79.061 Verletzte im Gazastreifen

Von

Al Mayadeen Englisch

14. Mai 2024

Am 221. Tag seit dem 7. Oktober haben die israelischen

Besatzungstruppen ein Massaker an Palästinensern in Gaza verübt und

und verhinderten, dass Krankenwagen und Zivilschutzmannschaften sie erreichen.

Die israelischen Besatzungstruppen verübten in den letzten 24 Stunden acht Massaker an Familien im Gazastreifen. Dabei wurden 82 Palästinenser getötet und 234 weitere verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Viele Opfer liegen unter den Trümmern und

unter den Trümmern und auf den Straßen, da die IOF Krankenwagen und Zivilschutzmannschaften

daran hindert, sie zu erreichen.

Nach Angaben des Ministeriums wurden seit dem 7. Oktober 35.173 Palästinenser durch den israelischen Krieg gegen Gaza getötet und 79.061 verletzt.

Oxfam warnt vor der Gefahr des Ausbruchs einer Epidemie in Gaza

