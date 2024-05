Moshe Zimmermann Niemals Frieden? Israel am Scheideweg Propyläen Verlag

Moshe Zimmermann

Niemals Frieden?

Israel am Scheideweg

Der Historiker Moshe Zimmermann stellt in seinem neuen Buch die richtigen Fragen der Abkehr der jetzigen Politik, und gibt Antworten. Nur ich frage mich: Hat Israel jemals versucht, den Weg der Lösung zu gehen? Abkehr von der Siedlungspolitik, Abkehr von der bisherigen Gaza-Politik, Abkehr vom Islamismus? Warum schreibt Zimmermann nicht an erster Stelle „Abkehr vom Judaismus“? Israel braucht mehr als verstärkte Unterstützung, es braucht internationalen Druck und notfalls Sanktionen. Hat sich die „Zweistaatenlösung angesichts des Völkermordes in Gaza und der massiven und aggressiven jüdischen Siedlungspolitik … erledigt? Die Frage im Titel des Buches von Moshe Zimmermann ist leicht zu beantworten. Frieden wird es nie geben, und Israel hat längst begonnen, ihn mit allen Mitteln zu verhindern. Israel steht auch nicht an einem Scheideweg, sondern hat sich längst für die Zerstörung und ethnische Säuberung Palästinas entschieden.

Evvelyn Hecht-Galinski

