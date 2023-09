Tagesschau berichtete: „Kostjantyniwka: 16 Tote bei russischem Angriff auf Marktplatz“  Florian Rötzer

Westliche Medien wie die Tagesschau geben ukrainische Darstellungen oft direkt und unkritisch weiter. In Kostjantyniwka, wo 17 Menschen getötet wurden, ist es alles andere als sicher, ob es sich um eine russische Rakete gehandelt hat.

In der ostukrainischen Stadt Kostiantynivka wurden am Nachmittag des 6. September um 14 Uhr durch einen Beschuss eines Geschäftsviertels im Zentrum 17 Menschen getötet und über 30 verletzt. Geschäfte wurden zerstört, ein Wohn- und ein Verwaltungsgebäude beschädigt. Die Stadt im Oblast Donezk wird von Kiew kontrolliert und liegt knapp 30 km von Bachmut entfernt, das die russischen Truppen eingenommen haben, das aber weiter umkämpft ist.

Die tagesschau berichtete am Abend: „Mitten in einem belebten Viertel in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind bei schwerem russischen Beschuss mindestens 16 Menschen getötet worden.“ Auch der Titel stellte als Tatsachenbehauptung fest, dass der Beschuss des belebten Viertels von russischer Seite kam: „Ukrainische Stadt Kostjantyniwka: 16 Tote bei russischem Angriff auf Marktplatz“.

Es liegt auf der Hand, dass es eigentlich nur die russischen Truppen sein können, die eine Stadt beschießen. Ob es der Zweck gewesen ist, ein ziviles Ziel zu treffen, um Angst und Schrecken zu verbreiten oder ob ein militärisches Ziel verfehlt wurde, wird nicht erörtert. Nach den veröffentlichten Bildern und Fotos steht fest, dass es sich um kein militärisches Ziel handeln kann. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal sprach sofort von einem „von Russland ausgeführten schrecklichen Terroranschlag“ und kündigte eine „gerechte Vergeltung“ an. Präsident Selenskij sprach ebenso von einem „gezieltem Terroranschlag“. Der zeige, dass man die Augen vor der Wirklichkeit verschließe, „vor der Dreistheit des Bösen, der Dreistheit der Gemeinheit, der vollständigen Unmenschlichkeit“, wenn man sich „mit etwas Russischem auseinandersetzt“: „Dieses russische Übel muss so schnell wie möglich besiegt werden.“

Wenn es ein gezielter Angriff auf ein belebtes Geschäftsviertel war, muss dies verurteilt werden und wäre es ein Kriegsverbrechen. Wir haben allerdings nur die Aussagen der ukrainischen Seite, die über die Tatsache der Verwüstung hinaus nicht belegen, mit welchen Waffen gefeuert wurde und warum es über die Vorannahme hinaus tatsächlich russische Truppen waren. Es wurde von Granaten oder S-300-Raketen gesprochen. Es fällt auf, dass viele Medien meist nur die ukrainische Version wiederholen. Die tagesschau, die hier nur als Beispiel zitiert wird, schreibt: „Was genau für ein Geschoss einschlug, war zunächst unklar. Einige lokale Medien gingen von einer S-300-Rakete aus.“ Man würde dann erwarten, dass später das Geschoss – es ist von einem die Rede – genannt wird. Das geschieht aber nicht. Weiterlesen auf overton-magazin.de