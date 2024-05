Terror in Syria: a US distraction from Gaza The Resistance Axis has effectively thwarted US distraction tactics in Syria meant to put pressure on local factions and support Israeli interests as the war on Gaza rages on.

Die Widerstandsachse hat die Ablenkungstaktik der USA in Syrien, mit der Druck auf lokale Gruppen ausgeübt und israelische Interessen unterstützt werden sollten, während der Krieg gegen den Gazastreifen weitergeht, wirksam vereitelt.



Terror in Syrien: eine Ablenkung der USA von Gaza

Von Khalil Nasrallah

30. MAI 2024

Die vom Westen unterstützten terroristischen Hochburgen in Syrien sind von dem israelischen Militärangriff auf Gaza nicht unberührt geblieben. Mit der breiten Aktivierung der Achse des Widerstands zur Unterstützung des Gazastreifens, insbesondere im Libanon, dauerte es nicht allzu lange, bis Washington begann, seine extremistischen Fußsoldaten im Norden Syriens zu mobilisieren.

Schon bald nach der palästinensischen Widerstandsoperation „Al-Aqsa-Flut“ vom 7. Oktober – und noch bevor der Verlauf des Krieges klar wurde und die Absichten der Hisbollah bekannt waren – begannen die Terroristen in Syrien, ihre Operationen zu eskalieren. Im Norden Latakias und im Westen Aleppos, wo sich die Hisbollah, iranische Berater und die syrische Armee konzentrieren, sowie entlang der Demarkationslinie zwischen den vom Staat und den von den Kämpfern kontrollierten Gebieten kam es zu Terroranschlägen.

Diese Eskalation war mit ziemlicher Sicherheit kein Zufall, wenn man bedenkt, dass es in der Vergangenheit bei entscheidenden politischen und militärischen Ereignissen in Syrien immer wieder zu ähnlichen Mobilisierungen gekommen ist. Es ist hinlänglich bekannt, dass Washington bewaffnete Terrorgruppen im Nordwesten Syriens unterstützt, um die syrische Armee und ihre Verbündeten in einem Zustand der Zermürbung zu halten, der den Interessen der USA und Israels dient – vor allem im Osten des Landes, wo die USA eine illegale Militärpräsenz unterhalten.

Darüber hinaus gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass der Anstieg der Terroranschläge nach dem 7. Oktober mit dem Krieg im Gazastreifen zusammenhängt. Diese Strategie zielt offenbar darauf ab, die Widerstandskräfte, insbesondere die Hisbollah, abzulenken, und vermittelt die Botschaft, dass eine Eskalation der Widerstandskräfte andere Fronten aktivieren würde, um den Druck auf Tel Aviv zu verringern.

Idlib, der wichtigste nördliche Zufluchtsort für die Terrormilizen, stellt eine komplexe Front dar, nicht nur militärisch, sondern auch aufgrund seiner politischen Verstrickungen und seiner Verwicklung in verschiedene regionale Dynamiken. Die Bedingungen für eine größere Operation in Idlib waren vor dem 7. Oktober ungünstig und bleiben auch im laufenden Krieg ungünstig.

US-Unterstützung für subversive Aktivitäten in Syrien vor dem 7. Oktober

Vor der von der Hamas geführten Widerstandsoperation konzentrierten sich die Bemühungen der USA auf die Unterstützung subversiver Aktivitäten in Syrien, wobei sie ausdrücklich den Al-Qaida-Ableger Hayat Tahrir al-Sham (HTS) unter Führung von Abu Mohammad al-Julani unterstützten.

Mit Unterstützung des britischen Geheimdienstes versuchte Washington nach einer Reihe von Operationen der syrischen Regierung und ihrer Verbündeten im Jahr 2020, die Beziehungen zu Julani zu stärken. Diese Militäroffensiven gipfelten in der Rückeroberung der Autobahn M5 von Aleppo nach Damaskus und bedeutender Gebiete südlich von Idlib.

Die Feindseligkeiten endeten mit dem Waffenstillstandsabkommen, das der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am 5. März während seines Besuchs in Moskau geschlossen haben und das eine neue Phase im regionalen Konflikt einläutete.

Die USA versuchten mehrfach, die Feindseligkeiten wieder anzufachen, um Einfluss auf die türkisch-syrischen Verhandlungen zu nehmen, die von Moskau und Teheran unterstützt wurden und darauf abzielten, die Beziehungen wiederherzustellen und die Spannungen zwischen Ankara und Damaskus zu verringern.

Diese Gespräche stießen jedoch auf mehrere Hindernisse, darunter Erdogans innenpolitische Erwägungen und die Herausforderungen, die sich aus der US-Politik in der Syrienkrise ergaben.

Zwischen 2020 und 2023 erließen die syrische Armee und ihre Verbündeten militärische Auflagen, die die Fähigkeiten der Kämpfer einschränkten und sie daran hinderten, groß angelegte Operationen zu starten. Berichten zufolge konzentrierten sich die Kämpfer in dieser Zeit auf die Verbesserung ihrer Fähigkeiten zur Drohnenkriegsführung, angeblich mit Unterstützung französischer, britischer und US-amerikanischer Geheimdienste.

Diese Drohnen wurden bei mehreren Angriffen eingesetzt, insbesondere bei dem Angriff auf eine Abschlussfeier an einer Militärakademie in Homs, Zentralsyrien, am 5. Oktober 2023, bei dem über 150 Militärangehörige und Zivilisten ums Leben kamen.

Nach dem 7. Oktober: Verschiebung des Schwerpunkts und neue Dynamik an der Frontlinie

Die Auswirkungen des Terroranschlags in Homs verblassten schnell, als die Welt ihre Aufmerksamkeit zwei Tage später auf die Qassam-Brigaden richtete, die militärische Einrichtungen und Siedlungen im Gazastreifen stürmten und Dutzende von Soldaten und Siedlern gefangen nahmen, was Israel dazu veranlasste, den Kriegszustand auszurufen. Während die regionalen Mächte ihr Augenmerk auf den Gazastreifen richteten, nahm die Lage in Idlib eine andere Wendung.

Ende Dezember starteten Terroristen einen Großangriff im Westen Aleppos und erreichten das 76. Regiment bei Urm al-Kubra. Der Hisbollah und der syrischen Armee gelang es, den Angriff abzuwehren, wobei die Terroristen, von denen viele Uiguren aus der chinesischen Region Xinjiang waren, schwere Verluste erlitten.

In der Folge versuchten mehrere andere Anschläge, den breiteren regionalen Konflikt, insbesondere die Spannungen im Südlibanon, auszunutzen. Diese Anschläge wurden von externen Kräften beeinflusst und gingen über Julanis Führung hinaus.

Die Angriffe wurden sporadisch fortgesetzt, bis die syrische Armee Anfang Februar mit Unterstützung der russischen Streitkräfte FPV-Selbstmorddrohnen (First-Person-View) in den Kampf einführte. Diese Drohnen, die sich bereits in der Ukraine als äußerst wirksam erwiesen hatten, behinderten die Bewegungen der Terroristen entlang der Frontlinien zu den dahinter liegenden Logistikpunkten erheblich.

Die Fähigkeit, die Frontlinien einzuschränken, deutete darauf hin, dass störende Taktiken, die Washington in jeder Phase, insbesondere in Idlib, einsetzen könnte, neutralisiert werden könnten. Dies geschah, nachdem die USA einem Waffenstillstand in Ostsyrien zugestimmt, den Status quo akzeptiert und Zugeständnisse gemacht hatten, um zu verhindern, dass ihre Stützpunkte angegriffen werden. Diese Entwicklungen zeigten, dass die Widerstandsachse in der Lage ist, neue Herausforderungen zu bewältigen und sich auf sie vorzubereiten und die regionale Stabilität trotz des Drucks von außen zu wahren.

Die Standhaftigkeit der Widerstandskräfte in Syrien

Mehrere Indikatoren zeigen, dass die Hisbollah trotz der Versuche der USA, Ablenkungsfronten für Widerstandsgruppen zu schaffen, in ihrem Kampf gegen den Terrorismus in Syrien standhaft bleibt.

Zusammen mit anderen Widerstandskräften wie irakischen Gruppierungen und iranischen Beratern hat die Hisbollah eine Präsenz aufrechterhalten, die die laufende Konfrontation unterstützt. Letztlich ist es der syrischen Armee und ihren Verbündeten gelungen, der Ablenkungstaktik der USA durch bedeutende terroristische Organisationen entgegenzuwirken, insbesondere in Idlib.

Dieser Erfolg bietet mehrere Anhaltspunkte für die Zukunft. Die Kräfte der Widerstandsachse hatten solche Taktiken vorausgesehen und wirksam darauf reagiert, indem sie sich an die Umstände der jeweiligen Phase anpassten. Das amerikanisch-israelische Vertrauen auf den Terrorismus, um die Realitäten an den Unterstützungsfronten zu verändern, hat sich als unrealistische und verlorene Strategie erwiesen.

Die Ergebnisse des gegenwärtigen Konflikts können politische Bedingungen schaffen, die für eine groß angelegte Militäroperation in Idlib in der Zukunft günstig sind. Darüber hinaus sind die Widerstandskräfte bei ihren Bemühungen, terroristische Fronten zu bekämpfen, nicht isoliert, und die russische Beteiligung spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

Übersetzt mit deepl.com



