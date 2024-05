Biden Lets Ukraine Strike Russia With US Weapons While Ukraine Attacks Russian Nuclear Defenses Well it finally happened: Biden is now letting Ukraine strike Russian territory with US-supplied weapons. Escalations in nuclear brinkmanship which would have been unthinkable a few short years ago…

Biden lässt die Ukraine Russland mit US-Waffen angreifen, während die Ukraine die russischen Atomwaffen angreift

Von Caitlin Johnstone

30. Mai 2024

Nun ist es endlich passiert: Biden lässt nun zu, dass die Ukraine russisches Territorium mit von den USA gelieferten Waffen angreift. Eskalationen in der nuklearen Brinkmanship, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären, werden immer häufiger, da die Ukraine immer mehr Territorium verliert und ihr die Soldaten ausgehen, um zu kämpfen.

In einem neuen Bericht von Politico mit dem Titel „Biden gab der Ukraine heimlich die Erlaubnis, innerhalb Russlands mit US-Waffen zuzuschlagen“, der sich auf mehrere anonyme US-Beamte beruft, beschreiben die Autoren des Artikels die neue Ermächtigung des Weißen Hauses zutreffend als „verblüffende Veränderung, von der die Regierung anfangs sagte, sie würde den Krieg durch eine direktere Einbeziehung der USA in den Kampf eskalieren lassen“.

Dieser Bericht erscheint kurz nach einem Artikel der New York Times mit dem Titel „From Allies and Advisers, Pressure Grows on Biden to Allow Attacks on Russian Territory“ (Von Verbündeten und Beratern wächst der Druck auf Biden, Angriffe auf russisches Territorium zuzulassen), in dem David E. Sanger treffend voraussagte, dass „Biden auf das zusteuert, was sich als eine seiner folgenreichsten Entscheidungen im Krieg um die Ukraine erweisen könnte: ob er sein Verbot, amerikanische Waffen auf russisches Territorium zu schießen, rückgängig machen soll.“

Politico berichtet, dass sich die Genehmigung für diese Angriffe auf „ausschließlich in der Nähe von Charkiw“ beschränkt, aber auch hier gilt, dass solche Eskalationen selbst für diese Regierung einst undenkbar waren, und jedes Mal, wenn eine neue Eskalation genehmigt wird, sind die Kriegstreiber bereits auf dem besten Weg, eine weitere zu fordern. In den kommenden Wochen werden die Rufe nach Biden, der von den USA unterstützte Angriffe auf russisches Territorium genehmigen soll, sicherlich zunehmen.

Diese neue Entwicklung kommt kurz nachdem wir erfahren haben, dass die Ukraine wiederholt Russlands Frühwarnsysteme für ankommende Atomschläge angegriffen hat, wobei ukrainische Drohnen russische Radaranlagen Hunderte von Kilometern von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernt ins Visier genommen haben.

Wenn ich Ihnen vor einigen Jahren gesagt hätte, dass ein NATO-Vertreter bald Russlands nukleare Verteidigungsinfrastruktur angreifen würde, wären Sie wahrscheinlich davon ausgegangen, dass wir kurz vor einer weiteren nuklearen Krise auf dem Niveau der kubanischen Raketenkrise stünden und dass dies ein hohes Maß an Alarm und Aufmerksamkeit erfordern würde. Aber dieser Bericht ist kaum in den Nachrichten, und kaum jemand im Westen weiß, dass er überhaupt stattfindet.

Gleichzeitig berichtet Reuters, dass Frankreich die Entsendung von „mehreren hundert“ Soldaten in die Ukraine vorbereitet, um die ukrainischen Streitkräfte auszubilden, was natürlich bedeutet, dass die Streitkräfte einer NATO-Macht bald vom russischen Militär getötet werden könnten.

Jede dieser drei neuen Entwicklungen kann zu unvorhersehbaren Ereignissen führen, die außer Kontrolle geraten und in einen Atomkrieg zwischen der NATO und der Russischen Föderation münden könnten, was das Schlimmste wäre, was auf dem Planeten Erde passieren könnte. Es gibt keine Entschuldigung für irgendjemanden, auch nur annähernd in der Nähe eines solchen Abgrunds herumzuspielen, und doch sind wir hier.

Wie wir im letzten Jahr erörtert haben, ist das Erschreckende an dem Muster des Westens, jedes Mal, wenn er bei der letzten Eskalation keine nukleare Interkontinentalrakete in die Finger bekommt, gegen Russland zu eskalieren, natürlich ein Anreiz für Russland, die NATO direkt anzugreifen, um seine Glaubwürdigkeit als Abschreckungsmacht wiederherzustellen. Bisher hat sich Russland damit begnügt, auf die Eskalationen der NATO zu reagieren, indem es die Ukraine immer heftiger angriff, aber wenn das westliche Imperium jedes Mal, wenn Russland die NATO-Streitkräfte nicht direkt angreift, als Zeichen dafür interpretiert, dass es sicher ist, die Eskalation fortzusetzen, wird Russland irgendwann die NATO treffen müssen.

Es ist weder vernünftig noch akzeptabel, dass so etwas geschieht. Das Imperium hat diesen Krieg wissentlich provoziert, und jetzt wird es immer lässiger, das Leben aller Menschen auf diesem Planeten zu riskieren, während seinem Stellvertreter die Leben ausgehen, die er in sein Getriebe werfen kann.

Und es ist so schwer, darauf aufmerksam zu machen, weil es so viele andere schreckliche Dinge in der Welt gibt, für die das westliche Imperium ebenfalls direkt verantwortlich ist. Das Imperium verhält sich zunehmend wie ein verwundetes, in die Enge getriebenes Tier, während China aufsteigt und die USA langsam in die Post-Primacy versinken, mit dem einzigen großen Unterschied, dass verwundete, in die Enge getriebene Tiere Zähne und Klauen haben, anstatt Waffen des Armageddon.

