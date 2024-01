The Take: Why is Germany supporting Israel at the ICJ? As Germany says it will support Israel at the ICJ, we look at the relationship between the two countries.

Rabbi Y Ehrenberg nimmt an einer Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober vor dem Brandenburger Tor teil, inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas, in Berlin, Deutschland, 7. November 2023 [Fabrizio Bensch/Reuters]

Podcast, Die Aufnahme

Israels Krieg gegen Gaza

The Take: Warum unterstützt Deutschland Israel vor dem IGH?

Nachdem Deutschland erklärt hat, dass es Israel vor dem IGH unterstützen wird, werfen wir einen Blick auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Deutschland sagt, dass es in der Völkermordklage gegen Israel, seinen langjährigen Verbündeten, vor dem Internationalen Gerichtshof intervenieren wird. Einige Deutsche sagen, dass die Verteidigung Israels Hand in Hand mit der Unterdrückung pro-palästinensischer Stimmen im eigenen Land geht. Was steckt also hinter Deutschlands unerschütterlicher Unterstützung für Israel?

Übersetzt mit Deepl.com



