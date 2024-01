If you’re surprised by Netanyahu’s ‚river to the sea‘ comment, you haven’t been paying attention. Benjamin Netanyahu has never made it a secret that he opposes the establishment of a Palestinian state and insists on total Israeli control over „the territory west of the Jordan River.“



DAVOS/SCHWEIZ, 23JAN14 – Benjamin Netanjahu, beim Jahrestreffen 2014 des Weltwirtschaftsforums, Davos, Schweiz, 23. Januar 2014. (Foto: WORLD ECONOMIC FORUM/swiss-image.ch/Jolanda Flubacher/Flickr)

Übersetzt mit Deepl.com

Benjamin Netanjahu hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Gründung eines palästinensischen Staates ablehnt und auf der totalen israelischen Kontrolle über „das Gebiet westlich des Jordans“ besteht.

Wenn Sie von Netanjahus „Fluss bis zum Meer“-Kommentar überrascht sind, haben Sie nicht richtig aufgepasst.

Von Jonathan Ofir

19. Januar 2024

Gestern sorgte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in einem i24-Interview für Aufsehen, als er erklärte, dass „mit oder ohne Abkommen der Staat Israel die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans haben muss.“ Mit anderen Worten: Israel muss der alleinige Souverän über Palästina „vom Fluss bis zum Meer“ sein. Aber das bedeutet nicht, dass Palästina frei sein wird.

Der Westen ist verwirrt, was er damit anfangen soll. Wie kann der Zwei-Staaten-Wahn neben solch eindeutigen Proklamationen bestehen?

In einer realitätsfremden Erklärung versuchte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Kirby, den Reportern an Bord der Air Force One kurz nach Netanjahus Rede zu versichern, dass es „einen Nachkonflikt-Gaza“ und „keine Wiederbesetzung des Gazastreifens“ geben werde. Es ist zu erwarten, dass er und die anderen Marionetten weiterhin die offizielle Linie verfolgen werden, denn… was sollen sie sonst tun?

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte gestern dasselbe:

„Es gibt keinen Weg, [Israels] langfristige Herausforderungen zu lösen, um dauerhafte Sicherheit zu gewährleisten, und es gibt keinen Weg, die kurzfristigen Herausforderungen des Wiederaufbaus von Gaza, des Aufbaus einer Regierung in Gaza und der Gewährleistung von Sicherheit für Gaza zu lösen, ohne die Gründung eines palästinensischen Staates.“

Das sind nur Worte. Wenn Israel nur mehr Waffen und keine Sanktionen erhält, wird es sich weiterhin ermutigt fühlen, zu sagen – und zu tun – was es will.

Aber der Gedanke, dass Netanjahus Äußerungen für irgendjemanden eine Überraschung sind, ist wirklich verachtenswert, denn es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass der Premierminister einen palästinensischen Staat so offen ablehnt. Im Juli 2014 sagte er: „Ich denke, das israelische Volk versteht jetzt, was ich immer sage: Es kann unter keinem Abkommen eine Situation geben, in der wir die Sicherheitskontrolle über das Gebiet westlich des Jordans aufgeben.“

Haben wir denn nicht aufgepasst?

Ebenso ist es nicht einmal umstritten, dass diese maximalistischen Gebietsansprüche seit 1999 Teil des Parteiprogramms des Likud sind, in dem es heißt: „Die Regierung Israels lehnt die Errichtung eines palästinensisch-arabischen Staates westlich des Jordans entschieden ab“.

Diese Erklärung ist eine Generation alt und wurde nie widerrufen oder überarbeitet. Haben wir denn nicht aufgepasst? Selbst die Hamas hat ihre radikale Charta von 1988 überarbeitet und 2017 eine neue Charta vorgelegt, die einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 akzeptiert:

„Die Hamas betrachtet die Errichtung eines vollständig souveränen und unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt in den Grenzen vom 4. Juni 1967, mit der Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen in ihre Häuser, aus denen sie vertrieben wurden, als eine Formel des nationalen Konsenses.“

Man mag sagen, dass Worte auf dem Papier und Realpolitik zwei verschiedene Dinge sind, aber zumindest stehen die Worte in der Hamas-Charta und zeigen eine öffentliche Bereitschaft zu politischem Engagement und Diplomatie, die Israel immer wieder ignoriert hat. Es ist Teil dessen, was Jacobin als „Israels angeborene Unfähigkeit, ein Ja als Antwort zu akzeptieren“ bezeichnet.

Manch einer mag versucht sein, Netanjahus jüngste Äußerung damit zu erklären, dass er nur übertreibt – so haben die meisten Verteidiger Israels die völkermörderische Befürwortung zahlreicher israelischer Minister abgetan, am perversesten veranschaulicht durch Fania Oz-Salzbergers Vorschlag, dass die völkermörderische Aufstachelung israelischer Beamter nur eine „wilde Redefreiheit“ sei.

Werden wir wieder darauf hereinfallen? Oder werden wir endlich anfangen, die Tatsache ernst zu nehmen, dass keine israelische Regierung – nicht einmal unter Rabin im Jahr 1995 – jemals die Absicht hatte, die Existenz eines palästinensischen Staates zuzulassen?

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …