Death and Destruction in Gaza I do not believe that anything I say about what is happening in Gaza will affect Israeli or American policy in that conflict. But I want to be on record so that when historians look back on this moral calamity, they will see that some Americans were on the right side of history.

Tod und Zerstörung in Gaza

Von John J. Mearsheimer

12.Dezember 2023

Ich glaube nicht, dass irgendetwas von dem, was ich über die Geschehnisse in Gaza sage, die israelische oder amerikanische Politik in diesem Konflikt beeinflussen wird. Aber ich möchte es zu Protokoll geben, damit Historiker, wenn sie auf diese moralische Katastrophe zurückblicken, sehen, dass einige Amerikaner auf der richtigen Seite der Geschichte standen.

Was Israel der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza antut – mit Unterstützung der Regierung Biden – ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das keinem sinnvollen militärischen Zweck dient. Wie J-Street, eine wichtige Organisation der Israel-Lobby, es ausdrückt: „Das Ausmaß der sich entfaltenden humanitären Katastrophe und der zivilen Opfer ist fast unvorstellbar.“[1]

Lassen Sie mich das näher erläutern.

Erstens massakriert Israel absichtlich eine große Zahl von Zivilisten, von denen etwa 70 Prozent Kinder und Frauen sind. Die Behauptung, Israel tue alles, um die Zahl der zivilen Opfer so gering wie möglich zu halten, wird durch Aussagen hochrangiger israelischer Beamter widerlegt. So sagte der IDF-Sprecher am 10. Oktober 2023, dass „der Schwerpunkt auf dem Schaden und nicht auf der Genauigkeit liegt“. Am selben Tag verkündete Verteidigungsminister Yoav Gallant: „Ich habe alle Hemmschwellen gesenkt – wir werden jeden töten, gegen den wir kämpfen; wir werden jedes Mittel einsetzen.“[2]

Außerdem geht aus den Ergebnissen der Bombenkampagne eindeutig hervor, dass Israel wahllos Zivilisten tötet. Zwei ausführliche Studien über die Bombenkampagne der IDF – beide in israelischen Zeitungen veröffentlicht – erläutern detailliert, wie Israel eine große Zahl von Zivilisten tötet. Es lohnt sich, die Titel der beiden Arbeiten zu zitieren, die kurz und bündig zusammenfassen, was sie zu sagen haben:

„‚A Mass Assassination Factory‘: Israels kalkulierte Bombardierung des Gazastreifens“[3]

„Die israelische Armee hat die Zurückhaltung in Gaza aufgegeben, und die Daten zeigen ein beispielloses Töten.“[4]

In ähnlicher Weise veröffentlichte die New York Times Ende November 2023 einen Artikel mit dem Titel: „Gaza Civilians, Under Israeli Barrage, Are Being Killed at Historic Pace.“[5] Daher ist es kaum verwunderlich, dass der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte: „Wir sind Zeugen einer Tötung von Zivilisten, die beispiellos und beispiellos in jedem Konflikt seit“ seiner Ernennung im Januar 2017 ist.[6]

Zweitens lässt Israel die verzweifelte palästinensische Bevölkerung absichtlich hungern, indem es die Menge an Lebensmitteln, Brennstoff, Kochgas, Medikamenten und Wasser, die in den Gazastreifen gebracht werden können, stark einschränkt. Darüber hinaus ist es extrem schwierig, medizinische Versorgung für eine Bevölkerung zu bekommen, zu der inzwischen etwa 50.000 verwundete Zivilisten gehören. Israel hat nicht nur die Versorgung des Gazastreifens mit Treibstoff, den die Krankenhäuser für ihren Betrieb benötigen, stark eingeschränkt, sondern auch Krankenhäuser, Krankenwagen und Erste-Hilfe-Stationen angegriffen.

Der Kommentar von Verteidigungsminister Gallant am 9. Oktober bringt die israelische Politik auf den Punkt: „Ich habe eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und dementsprechend handeln wir auch.“[7] Israel war gezwungen, minimale Lieferungen in den Gazastreifen zuzulassen, aber die Mengen sind so gering, dass ein hoher UN-Beamter berichtet, dass „die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens hungert“. Er berichtet weiter, dass „neun von zehn Familien in einigen Gebieten ‚einen ganzen Tag und eine ganze Nacht ohne jegliche Nahrung‘ verbringen.“[8]

Drittens sprechen israelische Führer in schockierender Weise über die Palästinenser und darüber, was sie in Gaza tun möchten, vor allem wenn man bedenkt, dass einige dieser Führer auch unaufhörlich über die Schrecken des Holocaust sprechen. Ihre Rhetorik hat Omar Bartov, einen prominenten israelischen Holocaust-Forscher, zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass Israel „völkermörderische Absichten“[9] hegt, und andere Holocaust- und Völkermordforscher haben eine ähnliche Warnung ausgesprochen[10].

Genauer gesagt, ist es für israelische Politiker üblich, Palästinenser als „menschliche Tiere“, „menschliche Bestien“ und „schreckliche, unmenschliche Tiere“[11] zu bezeichnen, und wie der israelische Präsident Isaac Herzog klarstellt, beziehen sich diese Politiker auf alle Palästinenser, nicht nur auf die Hamas: In seinen Worten: „Es ist eine ganze Nation da draußen, die verantwortlich ist.“[12] Wie die New York Times berichtet, ist es wenig überraschend, dass es zum normalen israelischen Diskurs gehört, zu fordern, Gaza „platt zu machen“, „auszuradieren“ oder „zu zerstören“. „13] Ein pensionierter IDF-General, der verkündete, dass „Gaza ein Ort werden wird, an dem kein Mensch mehr existieren kann“, behauptet auch, dass „schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen werden“[14] Noch weiter gehend, schlug ein Minister der israelischen Regierung vor, eine Atomwaffe auf Gaza abzuwerfen[15] Diese Äußerungen werden nicht von einzelnen Extremisten, sondern von hochrangigen Mitgliedern der israelischen Regierung gemacht.

Natürlich wird auch viel über die ethnische Säuberung des Gazastreifens (und des Westjordanlandes) gesprochen, was in der Tat eine weitere Nakba zur Folge hätte.[16] Um den israelischen Landwirtschaftsminister zu zitieren: „Wir rollen jetzt die Nakba des Gazastreifens aus.“[17] Der vielleicht schockierendste Beweis dafür, wie tief die israelische Gesellschaft gesunken ist, ist ein Video, in dem sehr kleine Kinder ein blutiges Lied singen, in dem sie die Zerstörung des Gazastreifens durch Israel feiern: „Innerhalb eines Jahres werden wir alle vernichten, und dann werden wir zurückkehren, um unsere Felder zu pflügen.“[18]

Viertens tötet, verwundet und verhungert Israel nicht nur eine große Zahl von Palästinensern, sondern zerstört auch systematisch ihre Häuser sowie wichtige Infrastrukturen wie Moscheen, Schulen, Kulturdenkmäler, Bibliotheken, wichtige Regierungsgebäude und Krankenhäuser.[19] Bis zum 1. Dezember 2023 hatte die IDF fast 100.000 Gebäude beschädigt oder zerstört, darunter ganze Stadtviertel, die in Schutt und Asche gelegt wurden. [20] Infolgedessen wurden atemberaubende 90 Prozent der 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen aus ihren Häusern vertrieben. 21] Darüber hinaus unternimmt Israel gezielte Anstrengungen, um das kulturelle Erbe des Gazastreifens zu zerstören; wie NPR berichtet, wurden „mehr als 100 Stätten des kulturellen Erbes des Gazastreifens durch israelische Angriffe beschädigt oder zerstört“[22].

Fünftens: Israel terrorisiert und tötet nicht nur Palästinenser, sondern demütigt auch öffentlich viele ihrer Männer, die von den IDF bei Routinedurchsuchungen aufgegriffen wurden. Israelische Soldaten ziehen sie bis auf die Unterwäsche aus, verbinden ihnen die Augen und stellen sie öffentlich in ihren Vierteln zur Schau, indem sie sie beispielsweise in großen Gruppen mitten auf die Straße setzen oder sie durch die Straßen führen, bevor sie sie in Lastwagen in Internierungslager bringen. In den meisten Fällen werden die Verhafteten dann wieder freigelassen, da sie keine Hamas-Kämpfer sind.[23]

Sechstens: Obwohl die Israelis das Gemetzel betreiben, könnten sie es ohne die Unterstützung der Regierung Biden nicht tun. Die Vereinigten Staaten haben nicht nur als einziges Land gegen die jüngste Resolution des UN-Sicherheitsrats gestimmt, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wurde, sondern sie versorgen Israel auch mit den Waffen, die für dieses Massaker notwendig sind.[24] Wie ein israelischer General (Yitzhak Brick) kürzlich klarstellte: „Alle unsere Raketen, die Munition, die präzisionsgelenkten Bomben, alle Flugzeuge und Bomben kommen aus den USA. Sobald sie den Hahn zudrehen, kann man nicht weiterkämpfen. Ihr habt keine Möglichkeiten…. Jeder versteht, dass wir diesen Krieg nicht ohne die Vereinigten Staaten führen können. Punkt.“[25] Bemerkenswerterweise hat die Regierung Biden versucht, Israel unter Umgehung der normalen Verfahren des Waffenexportkontrollgesetzes zusätzliche Munition zukommen zu lassen.[26]

Siebtens: Auch wenn das Hauptaugenmerk jetzt auf dem Gazastreifen liegt, darf man nicht aus den Augen verlieren, was sich gleichzeitig im Westjordanland abspielt. Israelische Siedler, die eng mit der IDF zusammenarbeiten, töten weiterhin unschuldige Palästinenser und stehlen ihr Land. In einem ausgezeichneten Artikel in der New York Review of Books, der diese Schrecken beschreibt, berichtet David Shulman von einem Gespräch, das er mit einem Siedler führte und das die moralische Dimension des israelischen Verhaltens gegenüber den Palästinensern deutlich widerspiegelt. „Was wir diesen Menschen antun, ist in der Tat unmenschlich“, gibt der Siedler freimütig zu, „aber wenn man klar darüber nachdenkt, ergibt sich das alles zwangsläufig aus der Tatsache, dass Gott dieses Land den Juden und nur ihnen versprochen hat.“[27] Parallel zu ihrem Angriff auf Gaza hat die israelische Regierung die Zahl der willkürlichen Verhaftungen im Westjordanland deutlich erhöht. Nach Angaben von Amnesty International gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass diese Gefangenen gefoltert und entwürdigend behandelt wurden[28].

Wenn ich sehe, wie sich diese Katastrophe für die Palästinenser entfaltet, bleibt mir nur eine einfache Frage an Israels Führer, ihre amerikanischen Verteidiger und die Regierung Biden: Haben Sie keinen Anstand?

https://www.youtube.com/watch?v=rc0mws9NT-0

ANMERKUNGEN

[1] https://jstreet.org/press-releases/moment-of-truth-for-israels-government/

[2] Beide Zitate sind zu finden unter: https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-09/ty-article-magazine/.highlight/the-israeli-army-has-dropped-the-restraint-in-gaza-and-data-shows-unprecedented-killing/0000018c-4cca-db23-ad9f-6cdae8ad0000

[3] https://www.972mag.com/mass-assassination-factory-israel-calculated-bombing-gaza/?utm_source=substack&utm_medium=email

[4] https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-09/ty-article-magazine/.highlight/the-israeli-army-has-dropped-the-restraint-in-gaza-and-data-shows-unprecedented-killing/0000018c-4cca-db23-ad9f-6cdae8ad0000

[5] https://www.nytimes.com/2023/11/25/world/middleeast/israel-gaza-death-toll.html

[6] https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2023-11-20/secretary-generals-press-conference-unep-emissions-gap-report-launch

[7] https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-minister-announces-complete-siege-of-gaza-no-power-food-or-fuel/

[8] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67670679

Siehe auch: https://www.nytimes.com/2023/12/11/opinion/international-world/us-government-gaza-humanitarian-aid.html

[9] https://www.nytimes.com/2023/11/10/opinion/israel-gaza-genocide-war.html

Siehe auch: https://www.nybooks.com/online/2023/11/20/an-open-letter-on-the-misuse-of-holocaust-memory/

[10] https://contendingmodernities.nd.edu/global-currents/statement-of-scholars-7-october/

[11]

[12] https://news.yahoo.com/israeli-president-says-no-innocent-154330724.html#:~:text=“It%20is%20an%20entire%20nation,It%27s%20absolutely%20not%20true.

[13] https://www.nytimes.com/2023/11/15/world/middleeast/israel-gaza-war-rhetoric.html

[14] https://www.nytimes.com/2023/11/10/opinion/israel-gaza-genocide-war.html

https://www.haaretz.com/opinion/2023-11-23/ty-article-opinion/.premium/giora-eilands-monstrous-gaza-proposal-is-evil-in-plain-sight/0000018b-f84b-d473-affb-f9eb09af0000

https://mondoweiss.net/2023/11/influential-israeli-national-security-leader-makes-the-case-for-genocide-in-gaza/

[15] https://www.timesofisrael.com/far-right-minister-says-nuking-gaza-an-option-pm-suspends-him-from-cabinet-meetings/

[16] https://mondoweiss.net/2023/10/israeli-think-tank-lays-out-a-blueprint-for-the-complete-ethnic-cleansing-of-gaza/

[17] https://www.haaretz.com/israel-news/2023-11-12/ty-article/israeli-security-cabinet-member-calls-north-gaza-evacuation-nakba-2023/0000018b-c2be-dea2-a9bf-d2be7b670000

[18] https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/watch-israeli-children-sing-we-will-annihilate-everyone-gaza

[19] https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-gaza-public-library-destroyed-bombing

https://www.middleeastmonitor.com/20231211-report-israel-destroyed-192-mosques-in-gaza-strip/

https://www.npr.org/2023/12/09/1218384968/mosque-gaza-omari-israel-hamas-war

[20] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67565872#

[21] https://www.cbsnews.com/news/israel-gaza-attacks-north-south-us-veto-un-ceasefire-resolution/

[22] https://www.npr.org/2023/12/03/1216200754/gaza-heritage-sites-destroyed-israel

[23] https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-says-groups-of-hamas-militants-surrendered-amid-gaza-fighting-7891bc22

[24] https://www.timesofisrael.com/us-vetoes-un-security-council-resolution-demanding-immediate-gaza-ceasefire/

[25] https://www.jns.org/biden-is-the-primary-obstacle-to-israeli-victory/

[26] https://www.nytimes.com/2023/12/09/world/middleeast/us-israel-tanks-ammunition.html

[27] https://www.nybooks.com/articles/2023/12/21/a-bitter-season-in-the-west-bank-david-shulman/

[28] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/11/israel-opt-horrifying-cases-of-torture-and-degrading-treatment-of-palestinian-detainees-amid-spike-in-arbitrary-arrests/

Johns Substack abonnieren

Von John J. Mearsheimer –

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …