IMPEACHMENT: Biden Under Formal Investigation Patrick Lawrence writes that Joe Biden, a.k.a. „the Big Guy,“ will be formally investigated on accumulating evidence he participated and benefited from his son Hunter’s years of manifestly criminal conniving. By Patrick Lawrence Special to Consortium News It is now two and a half mon



17. Dezember 2023

Merken

Patrick Lawrence schreibt, dass gegen Joe Biden, auch bekannt als „der Große“, formell ermittelt wird, da sich die Beweise häufen, dass er an den jahrelangen offenkundig kriminellen Machenschaften seines Sohnes Hunter beteiligt war und davon profitiert hat.

VERMEIDEN DER HITZE: Hunter Biden, der am Mittwoch vor dem Kapitol sprach, anstatt im Kapitol hinter verschlossenen Türen, wozu er vorgeladen war. (ABC-Screenshot/YouTube)

IMPEACHMENT: Biden wird einer formellen Untersuchung unterzogen

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

17. Dezember 2023

Zweieinhalb Monate sind vergangen, seit das House Oversight Committee Anhörungen eröffnet hat, um die Gründe für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden wegen seiner immer deutlicher werdenden Verwicklung in die extravaganten Korruptions- und Einflussnahmepläne seines eigensinnigen Sohnes Hunter, seines Bruders James und anderer Mitglieder der Familie Biden zu prüfen.

Das Plenum des Repräsentantenhauses stimmte schließlich am vergangenen Mittwoch in dieser Angelegenheit mit 221 Republikanern zu 212 Demokraten ab.

Joseph Robinette Biden, Jr. alias „The Big Guy“, wird nun offiziell untersucht, da sich die Beweise häufen, dass er an Hunters jahrelangen offensichtlich kriminellen Machenschaften beteiligt war und/oder von ihnen profitierte, während Pop Barack Obamas Vizepräsident war und während der Zeit nach seinem Amtsantritt, bevor Joe ins Weiße Haus einzog.

Die ersten beiden Artikel dieser Serie von Consortium News über das Amtsenthebungsverfahren können Sie hier und hier lesen. Als wir den zweiten Beitrag veröffentlichten, kamen wir zu dem Schluss: „Dies wird wahrscheinlich ein Test für das Verhältnis unserer angeschlagenen Republik zur Realität sein.“

Es sieht also so aus.

„Keine Beweise!“

Können Bidens Verbündete, die Elite der Demokratischen Partei und die Konzernmedien erfolgreich sein, wenn sie versuchen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass eindeutige, schwarz-weiße Beweise – Papierspuren, E-Mail-Spuren, SMS-Spuren, Bankunterlagen, die Aussagen mehrerer Zeugen, die alle völlig eindeutig sind – keine Beweise sind? Dies ist das Projekt zu Beginn des offiziellen Verfahrens.

„Diese ganze Sache ist ein extremer politischer Stunt. Es hat keine Glaubwürdigkeit, keine Legitimität und keine Integrität. Es ist ein Nebenschauplatz.“ Das sagte Jim McGovern, ein Demokrat aus Massachusetts, letzte Woche im Repräsentantenhaus.

„Keine Glaubwürdigkeit, Legitimität oder Integrität“: Gewöhnen Sie sich an diese Begriffe. Wir haben sie schon oft gehört und werden sie in den kommenden Monaten noch viele Male hören.

Das Weiße Haus scheint sich in einem Zustand kaum kontrollierter Panik zu befinden. Der große Mann schweigt – als ob er in diesem Stadium des Verfahrens einfach ignorieren könnte, was um ihn herum vorgeht, und alles würde sich von selbst erledigen.

Nach der Bekanntgabe der Abstimmung im Repräsentantenhaus am vergangenen Mittwoch fragte ein Reporter von Fox News die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, nach Beweisen dafür, dass der Präsident über seine Beteiligung an Hunters Unternehmen gelogen habe.

Bidens nicht ganz so kompetenter Flak-Fänger explodierte: „Aber es gibt keine Beweise. Warten Sie, warten Sie. Es gibt keine Beweise. Es gibt keine Beweise dafür, dass der Präsident etwas Falsches getan hat [sic]. Es gibt keine. Absolut keine. Keine. Und das ist einfach eine Tatsache.“ [Hervorhebung von mir]

Die Geschichte der New York Times über die Abstimmung am Mittwoch trug den Untertitel: „Die Republikaner drängen auf eine formelle Untersuchung, obwohl ihre jahrelange Untersuchung des Präsidenten und seiner Familie keine Beweise für schwere Verbrechen oder Vergehen ergeben hat.“ [Hervorhebung von mir]

Der Untertitel des Guardian-Artikels lautete: „Die Republikaner haben es versäumt, Beweise dafür vorzulegen, dass der Präsident finanziell von den Geschäften der Familie profitiert hat.“ [Hervorhebung von mir]

Die Definition einer Beschwörung ist eine „rezitierte Formel von Worten, die eine bestimmte Wirkung erzielen soll“.

In den Annalen der Propaganda, wenn es so etwas gäbe, würde diese unaufhörliche Wiederholung offensichtlicher Unwahrheiten viele Seiten wert sein.

Wenn die „Kontrolle des Narrativs“, das „Wahrnehmungsmanagement“ und die Manipulation der öffentlichen Meinung durch die Medien über eindeutige Schuldbeweise triumphieren, die in einem Gerichtssaal oder einem Senatsprozess zulässig sind, wird die Propaganda „den Kampf um das menschliche Gehirn“ gewonnen haben, wie es ein NATO-Papier vor ein paar Jahren formulierte.

Wir werden dann in einer gesetzlosen Gesellschaft leben, die nicht mehr auf eine glaubwürdige Justiz zurückgreifen kann.

Aber ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird. Die Chancen des Präsidenten auf ein politisches Überleben scheinen immer geringer zu werden, je weiter der Fall gegen ihn voranschreitet.

Ein Sop für Pop



Die Affäre Biden war ein ungewöhnlich ereignisreiches Zwischenjahr.

Sechs Tage vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus hat das Justizministerium eine neunköpfige Anklageschrift veröffentlicht, in der Hunter Biden der Steuerhinterziehung, der Nichtabgabe von Steuererklärungen und der „falschen oder betrügerischen“ Abgabe von Steuererklärungen in den Jahren 2016 bis 2019 beschuldigt wird, in denen er ausschweifend und einflussreich war. Drei der Verstöße sind Kapitalverbrechen.

Meiner Meinung nach ist die neue Anklageschrift ein weiteres Beispiel von David Weiss, dem korrupten Sonderberater, der die Bidens seit Jahren schützt: Das Dokument ist voll von reißerischen Formulierungen, erwähnt aber nicht Hunters Verstöße gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten (Foreign Agents Registration Act), das die Vordertür zu Pops Zusammenarbeit ist, da Hunter den Zugang zum Amt des Vizepräsidenten an die Ukrainer, die Chinesen, die Kasachen und andere verkauft hat.

Dennoch wird es interessant sein zu sehen, wie sich dieses Einlenken gegenüber den Forderungen der Justiz auswirkt. Meine Vorhersage: Die neue Anklageschrift ist Weiss‘ Vorarbeit für einen weiteren übermäßig nachsichtigen Vergleich, wie er ihn im letzten Sommer ausgearbeitet hat, aber nicht an einem gewissenhaften Richter vorbeikam.

Die Frage ist, ob ein solcher Plan einer schärferen Prüfung durch den Kongress standhalten würde – oder ob er das Chaos, das die Bidens und ihre Verbündeten jetzt umgibt, noch verschlimmern würde.

Der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses hatte Hunter Biden bereits zu einer Befragung hinter verschlossenen Türen vorgeladen, als die Anklagen der Grand Jury bekannt wurden. Diese Sitzung war für letzten Mittwoch anberaumt, Stunden vor der Abstimmung über die Anklageerhebung im Repräsentantenhaus. Hunter droht nun eine Vorladung wegen Missachtung des Kongresses, wenn er nicht erscheint.

Der jüngere Biden gab stattdessen eine Pressekonferenz vor dem Kapitol, bei der er zwei Dinge erreichte.

Erstens änderte er die Geschichte des Biden-Regimes zum zweiten Mal. Wie sich die Leser erinnern werden, wurde die erste Behauptung des Präsidenten – er habe nie mit Hunter über dessen Geschäfte gesprochen – vor einiger Zeit in „Der Präsident hat nie mit Hunter Geschäfte gemacht“ umgewandelt. Letzte Woche hat Hunter es so formuliert: „Lassen Sie mich so deutlich wie möglich sagen: Mein Vater war nicht finanziell an meinen Geschäften beteiligt.“

Wenn man das herausrechnet, läuft es auf ein implizites Eingeständnis hinaus, dass Pop in seinen früheren Versionen der Biden-Familiengeschichte gelogen hat. In diesem Punkt wurde Jean-Pierre letzte Woche von einem Fox News-Reporter fast hysterisch.

Zweitens: Während seines Auftritts im Kapitol, bei dem die Mikrofone wie Blumensträuße vor ihm standen, verfiel Hunter Biden in die plumpeste von Pops vielen Public-Relations-Taktiken: Er spielte die Mitleidskarte aus, indem er seine persönlichen Schwierigkeiten aufpeppte.

„Sie haben meinen Kampf mit der Sucht lächerlich gemacht; sie haben meine Genesung heruntergespielt“, beschwerte er sich über die Verantwortlichen des Amtsenthebungsverfahrens. „Und sie haben versucht, mich zu entmenschlichen – alles, um meinen Vater, der sein ganzes öffentliches Leben dem Dienst gewidmet hat, in Verlegenheit zu bringen und zu schädigen.“

Ich weiß nicht, wie viel von diesem Spaghetti an der Wand kleben bleiben wird, aber das Tableau sagt uns etwas Wichtiges. Die Familie Biden wird sich in den kommenden Monaten so weit wie möglich aus den Korridoren der Justiz heraushalten und Anhörungen, Gerichtssäle und Gerichtsverfahren aus dem einfachen Grund meiden, dass sie in einem solchen Kontext nicht gewinnen kann.

Ich habe noch nicht gehört, dass ein Gericht der öffentlichen Meinung ein Gericht der Justiz übertrumpft, aber so verzweifelt die Bidens auch sind, es scheint die einzige Strategie zu sein, die ihnen zur Verfügung steht.

Was die Abstimmung im Repräsentantenhaus in der vergangenen Woche betrifft, so sei darauf hingewiesen, dass das Repräsentantenhaus nicht beschlossen hat, Joe Biden anzuklagen, und ihn auch nicht formell eines Verbrechens oder Vergehens beschuldigt hat. Das Repräsentantenhaus hat lediglich beschlossen, eine formelle Untersuchung der angeblichen Schuld des Präsidenten einzuleiten. Sollte das Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren beschließen, wird es das Ergebnis an den Senat weiterleiten, wo ein Prozess stattfinden würde, falls sich das Oberhaus dafür entscheidet.

Die Beweise

Auch bei der Abstimmung am vergangenen Mittwoch wurden keine wesentlichen neuen Beweise vorgelegt. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Joseph Ziegler und Gary Shapley, die IRS-Ermittler, die die korrupten DoJ-Untersuchungen aufgedeckt hatten, als ihre Ergebnisse Anfang des Jahres unterdrückt wurden, sagten letzte Woche erneut aus und verwickelten Joe Biden noch deutlicher in die Bestechungspläne seines Sohnes.

Miranda Devine, die Kolumnistin der New York Post, die diese Ereignisse aufmerksam verfolgt, hat in der Ausgabe der Post vom 13. Dezember einen guten Bericht über die letzte Ziegler-Shapley-Aussage veröffentlicht.

Es wird noch mehr kommen, aber dem Parlament liegen bereits umfangreiche E-Mail- und Textnachrichtenarchive, 36.000 Seiten Bankunterlagen und 2.000 Seiten der „suspicious activity reports“ des Finanzministeriums vor, die sich auf internationale Banküberweisungen beziehen.

Es gibt auch Zeugenaussagen von Hunters Geschäftspartnern, Bundesagenten, Bundesanwälten und Mykola Zlochevsky, dem Geschäftsführer von Burisma Holdings.

Wir werden in den kommenden Monaten noch mehr von all dem hören. In der vergangenen Woche ging es lediglich darum, dem Repräsentantenhaus die formale Befugnis zu erteilen, mit seinen Ermittlungen fortzufahren, Zeugen vorzuladen und auf die zu erwartenden rechtlichen Anfechtungen von Biden und der übrigen demokratischen Elite zu antworten.

Gleichzeitig machte das Repräsentantenhaus deutlich, auf welche Bereiche es sich in den kommenden Monaten konzentrieren wird. Dazu gehören die Einnahmen von Hunter Biden und James Biden aus ihren Geschäften mit verschiedenen ausländischen Unternehmen und die Frage, wohin diese geflossen sind, die zahlreichen Treffen von Pop mit Hunters ausländischen Partnern und – nicht zu vergessen – das Ausmaß, in dem das Weiße Haus von Biden und das Justizministerium bisher die Ermittlungen des Federal Bureau of Investigation und der Steuerbehörde behindert oder unterdrückt haben.

Hinzu kommen die 10 Millionen Dollar, die Biden père et fils angeblich von Burisma in einer gleichmäßigen Aufteilung erhalten hat, wie Zlochevsky in mehreren Interviews mit einem FBI-Informanten beschrieben hat, sowie eine Zahlung von 240.000 Dollar, die James an seinen älteren Bruder – den heutigen Präsidenten – geleistet hat, unmittelbar nachdem ein chinesischer Aktieninvestor Hunter mehrere Millionen Dollar gezahlt hatte.

Sollte sich diese letzte Zahlung als erwiesen erweisen, wären dies die „10 Prozent für den großen Mann“ gewesen, die in Hunters E-Mail-Nachrichten erwähnt werden. Bidens Anwälte versuchen, dies als Rückzahlung von Krediten auszugeben, aber wie Ziegler letzte Woche als Antwort auf diese Behauptung aussagte: „Es gab nichts, was beweist, dass es sich um Kredite handelte.“

Jäger oder Wiederwahl?

OUT TO LUNCH: Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris auf dem Weg zur Autokolonne, um ihr Mittagessen abzuholen, 5. Mai 2023. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Einer der Trugschlüsse, die von denjenigen verbreitet werden, die unablässig darauf bestehen, dass es „keine Beweise“ gibt, die Joe Biden belasten, und zwar absolut keine, besteht darin, dass es einen Beweis dafür geben muss, dass er Geld von Hunter angenommen hat, wie diese verschiedenen Anschuldigungen zeigen.

Dies ist eine weitere Dimension des falschen Narrativs, das zum Schutz des Präsidenten verbreitet wird. „Wo ist das Geld?“ fragte Biden arrogant, als die angeblichen Bestechungsgelder für Burma zum ersten Mal öffentlich gemacht wurden.

Das ist eine gute Frage, aber nicht die einzige Frage. Bestätigte Beweise für derartige Zahlungen werden den Fall gegen Joe Biden sicherlich besiegeln, aber sie sind für einen Schuldspruch nicht unbedingt erforderlich. Das Gesetz sieht bereits vor, dass, wenn Familienmitglieder die Position eines Politikers ausnutzen und davon profitieren, der Politiker ein Nutznießer von Bestechung sein kann und sich in einem solchen Fall der Straftat schuldig machen würde.

In den kommenden Wochen wird sich die Frage stellen, ob der Präsident angesichts der zunehmenden Verzweiflung im Weißen Haus seinen offiziell geliebten Sohn seinen Aussichten auf eine Wiederwahl im kommenden November opfern wird.

Selbst Schreiberlinge der Demokratischen Partei wie Jerry Nadler und der unerträgliche Jamie Raskin beharren zwar darauf, dass der Präsident sauber ist, deuten aber an, dass das, was früher als Hunters Unfug bezeichnet wurde, jetzt eher wie ein Verbrechen aussieht.

Es ist schwer zu sagen, ob Bidengate, wie wir es nennen, die Familie auf diese Weise spalten wird, aber wir können dies einem Mann nicht verübeln, dessen Dienst, wie Hunter es nannte, immer in seinem eigenen Interesse lag.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. In Anerkennung des Engagements für unabhängigen Journalismus, abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …