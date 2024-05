Tragedy in Iran – President, Foreign Minister Found Dead following Helicopter Crash Iranian President Ebrahim Raisi and Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian have tragically died in a helicopter crash.

Tragödie im Iran – Präsident und Außenminister nach Hubschrauberabsturz tot aufgefunden

20. Mai 2024

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Nach dem Auffinden des Hubschraubers am Montagmorgen gab die iranische Gesellschaft des Roten Halbmonds (IRCS) eine vorläufige Erklärung ab, in der sie feststellte, dass in der Nähe der Wrackteile „kein Lebenszeichen“ gefunden wurde.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sind bei einem Hubschrauberabsturz in der nordwestlichen Provinz Ost-Azarbaijan auf tragische Weise ums Leben gekommen, berichten iranische Medien.

Der Hubschrauber, in dem Präsident Reisi und seine Delegation saßen, stürzte am Sonntag im Dizmar-Wald zwischen den Städten Varzaqan und Jolfa in der Provinz Ost-Azarbaijan ab.

Bei dem Absturz kamen Reisi, Hossein Amir-Abdollahian, der Gouverneur von Ost-Azarbaijan, Malek Rahmati, der Leiter des Freitagsgebets in Täbris, Seyyed Mohammad Ali Al-e Hashem, und ein Mitglied des Leibwächterteams des Präsidenten, Mehdi Mousavi, ums Leben.

Der Pilot, der Kopilot und die Besatzung des Hubschraubers waren ebenfalls an Bord.

Nachdem der Hubschrauber am Montagmorgen geortet worden war, gab die iranische Gesellschaft des Roten Halbmonds (IRCS) eine vorläufige Erklärung ab, in der sie feststellte, dass in der Nähe der Wrackteile „keine Lebenszeichen“ gefunden worden seien, wie der libanesische Nachrichtensender Al-Mayadeen berichtete.

Diese Ankündigung erfolgte mehr als 16 Stunden, nachdem das Korps der Islamischen Revolutionsgarden mitgeteilt hatte, dass es den Kontakt zu dem Hubschrauber mit den Beamten verloren habe.

Mindestens 73 Einsatz- und Rettungsteams aus den Provinzen Ost-Azarbaijan, Teheran, Alborz, Ardabil, Zanjan und West-Azarbaijan waren an den Such- und Rettungsmaßnahmen unter der Leitung des IRCS beteiligt.

Außerdem beteiligten sich Länder wie Aserbaidschan, die Türkei und Russland an den Such- und Rettungsmaßnahmen in der Provinz.

Nach Angaben iranischer Staatsmedien stürzte der Hubschrauber des Präsidenten am Sonntag auf dem Rückflug von einer Zeremonie zur Einweihung eines Staudamms am Aras-Fluss an der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew gegen einen Berggipfel in der Region Varzaqan.

Beamte an Bord

An Bord des Hubschraubers von Präsident Raisi, der in der Region Julfa nordwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran notgelandet sein soll, befanden sich hochrangige Persönlichkeiten, die in iranischen Entscheidungsgremien höchste Ämter bekleiden.

Präsident Raisi

An erster Stelle dieser Namen steht der iranische Präsident Ebrahim Raisi, der sein Amt 2021 antritt.

Zuvor war er seit 2007 Mitglied der Versammlung der Experten.

Im Jahr 2014 wurde er Generalstaatsanwalt des Irans.

Im Jahr 2019 wurde er zum Chef der Justiz ernannt.

Außenminister Amir-Abdollahian

Ebenfalls an Bord war der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian.

Er ist ein langjähriger iranischer Diplomat, der mehrere Positionen im Außenministerium innehatte, darunter 2010 den Posten des Generaldirektors für Angelegenheiten des Golfs und des Nahen Ostens.

Abdollahian übernahm 2011 auch das Amt des stellvertretenden Außenministers, zuständig für arabische und afrikanische Angelegenheiten.

Im Jahr 2021 wurde er zum Außenminister unter Präsident Raisi ernannt.

Imam al-Haschim

An Bord des Hubschraubers befand sich unter anderem Mohammad Ali al-Hashim, ein Imam in Täbris und Vertreter des Obersten Führers Irans in der Provinz Ost-Aserbaidschan.

Al-Hashim gilt als Provinzabgeordneter in der Versammlung der Experten und ist Mitglied der Provinzkammer des Rates für Zweckmäßigkeit.

Gouverneur Rahmati

Malik Rahmati gehörte zum Team des Präsidenten und ist Gouverneur von Ost-Aserbaidschan.

Ohne Unterbrechung

Als Reaktion auf die Bekanntgabe des Todes von Raisi und seinem Team hielt das Kabinett eine Dringlichkeitssitzung unter Leitung von Vizepräsident Mohammad Mokhber ab, wie Press TV berichtete.

Die iranische Regierung hat Berichten zufolge versichert, dass sie „ohne Unterbrechung“ weiterarbeiten werde.

In einer Erklärung sprach das Kabinett dem Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, und dem iranischen Volk sein Beileid aus und beklagte den Verlust von Präsident Raisi und seinen Begleitern.

Die Regierung versicherte dem „loyalen, geschätzten und geliebten“ iranischen Volk, dass die Mission von Präsident Raisi fortbestehen und die Verwaltung des Landes ohne Unterbrechungen fortgeführt werden wird.

Auch Ayatollah Khamenei wandte sich am Sonntag an die Bevölkerung und rief sie auf, sich keine Sorgen zu machen und keine Angst zu haben.

„Jeder sollte für die Gesundheit dieser Menschen beten, die dem iranischen Volk dienen“, schrieb Khamenei auf X und fügte hinzu: „Die Nation braucht nicht besorgt oder ängstlich zu sein, da die Verwaltung des Landes in keiner Weise gestört werden wird.“

Achse des Widerstands

Mohammad Ali Al-Houthi, der Leiter des Revolutionskomitees im Jemen, drückte am Montag das Beileid der jemenitischen Ansarallah-Gruppe aus.

„Wir sprechen dem iranischen Volk und der iranischen Führung sowie der Familie des Präsidenten und der ihn begleitenden Delegation unser tiefstes Beileid zum Märtyrertod von Präsident Raisi und der ihn begleitenden Delegation aus und bitten Allah, ihren Familien Geduld und Trost zu gewähren“, sagte al-Houthi.

„Das iranische Volk wird den Führern, die ihm gegenüber loyal sind, treu bleiben“, fügte er hinzu.

Auch das Palästinensische Volkswiderstandskomitee drückte in einer Erklärung große „Trauer und Bedauern“ aus.

„Mit großer Trauer und Schmerz beklagen wir das tragische Ableben des geschätzten iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, des Außenministers Dr. Hossein Amir-Abdollahian und der sie begleitenden Delegation, die bei dem unglücklichen Flugzeugabsturz ums Leben kamen“, hieß es in der Erklärung.

„Wir sprechen Seiner Eminenz, dem Obersten Führer Ali Khamenei, und dem trauernden iranischen Volk unser tief empfundenes Beileid aus und hoffen, dass Allah, der Allmächtige, ihre Herzen in diesem großen Verlust trösten möge“, heißt es in der Erklärung weiter.

„Zusammen mit unserem widerstandsfähigen Volk bekunden wir unsere Solidarität mit unseren Brüdern in der Islamischen Republik Iran – ihrer Führung, ihrem Volk und ihrer Regierung. Wir teilen ihre Trauer und ihren Schmerz über diese unermessliche Tragödie“.

Der Ausschuss würdigte auch den immensen Beitrag, den die iranischen Beamten für die palästinensische Sache geleistet haben.

„Palästina, sein Volk und sein Widerstand werden niemals die Beiträge vergessen, die die beiden widerständigen Märtyrer, Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Dr. Hossein Amir-Abdollahian, zur Unterstützung der palästinensischen Sache und zum Eintreten für unser Volk in allen Foren geleistet haben“, hieß es.

„Wir haben volles Vertrauen in das große iranische Volk und seine weise Führung, diese schwierige Prüfung zu meistern“, heißt es in der Erklärung weiter.

„Der Iran wird immer ein unerschütterlicher Unterstützer für alle unterdrückten Menschen der Nation und der Welt bleiben, wenn es darum geht, den Kräften der Arroganz, Ungerechtigkeit und Tyrannei weltweit entgegenzutreten.“

(PC, PRESS TV, Al-Mayadeen)

