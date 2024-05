Ich danke Lillian Rosengarten für die Zusendung ihres neuen Artikel. Lillian spricht genau die Gedanken aus, die mich auch immer wieder umtreiben, wie können Juden so einseitig agieren und einem falschen Mythos erliegen und klammen sowohl den Holocaust „der Geburt Israels“, so wie den Genozid in Gaza und im illegal besetzten Westjordanland aus? Nein es gibt kein „demokratisches“ Israel. Danke, Lillian für diesen hervorragenden Artikel . Evelyn Hecht-Galinski

Hier sind meine Gedanken als jüdischer Flüchtling aus Nazi-Deutschland.

Es gibt kein demokratisches Israel

von Lillian Rosengarten

20. Mai 2024

Was treibt Juden in den USA und Deutschland dazu, Israel mit solcher Überzeugung zu umarmen? Welche Formen der Verleugnung in Verbindung mit Angst treiben sie dazu, sich einer rassistischen, nationalistischen Ideologie anzuschließen, die die palästinensische Bevölkerung brutal besetzt, tötet und auf einen Völkermord hoffen lässt?

Generationen von Juden halten an ihrer Zugehörigkeit zu Israel fest und sehen sich selbst als verletzliche Opfer, die auf einen zweiten Holocaust warten. In Wirklichkeit fand dieser Holocaust im Jahr 1948 statt, als Israel geboren wurde. Doch seit fast 80 Jahren klammern sich viele Juden an eine falsche Wahrnehmung, die den Mythos eines sicheren Hafens für das jüdische Überleben beinhaltet. Die Dunkelheit dieses cleveren Mythos beinhaltet die Darstellung der Juden als Opfer. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt.



Ich frage, wie ist ein demokratischer „jüdischer Staat“ nach der Vergewaltigung palästinensischen Landes, rassistischem Nationalismus, brutaler Kontrolle, Kolonisierung, endloser militärischer Gewalt und entmenschlichender Zerstörung möglich? All dies wurde hinter einem „demokratischen Staat Israel“ versteckt.

Nach dem 7. Oktober 2023 kann die Wahrheit nicht mehr versteckt werden, aber man muss über das von Israel präsentierte Lügengebilde hinausschauen. Der Albtraum der Nakba ist den Juden, die die Lügen Israels als Demokratie akzeptieren, nicht bekannt. Jetzt gibt es eine schreckliche Spaltung, die durch die Biden-Administration noch verstärkt wird, zwischen denen, die die palästinensische Freiheit unterstützen, und denen, die mit den israelischen Lügen vom 7. Oktober leben, die Israel die Erlaubnis gaben, einen vollständigen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen und natürlich im Westjordanland zu begehen. Die wahre Nachricht wird von der amerikanischen Presse verborgen… Nun, die amerikanischen und deutschen Juden, die Israel unterstützen, haben keine Opferqualitäten. Sie bleiben sicher und hart in ihren Positionen, unfähig und nicht bereit, eine andere Seite zu sehen. Für sie gibt es keine andere Seite.



Amerikanische und deutsche Juden, die sich die israelischen Lügen zu eigen gemacht haben, sind sicherlich keine Opfer. Sie stehen allen Gruppen feindselig und verschlossen gegenüber, insbesondere der Jüdischen Stimme für den Frieden, die ihrer Meinung nach eine antisemitische Sprache und Bildsprache verwendet und zur ethnischen Säuberung der Juden „vom Fluss bis zum Meer“ aufruft. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es wird kein Versuch unternommen, das Leiden der Palästinenser zu verstehen. Was treibt Israel dazu, eine so brillante Propagandamaschine zu schaffen, die zu einem Beispiel für erfolgreichen innerstaatlichen Terrorismus geworden ist, um ein allzu vertrautes rassistisches Ziel gegen Palästinenser zu schaffen, die ich als die „letzten Opfer des Holocaust“ betrachte. Vor nicht allzu langer Zeit stand auf einem Schild in Hebron: „Palästinenser gibt es nicht. Es gibt kein Palästina“.

Amerikanischen und deutschen Juden wurde beigebracht, dass Palästinenser schmutzig und hässlich sind und dass sie ihre Kinder als menschliche Schutzschilde benutzen. Rabbiner werden mit den Worten zitiert: Gott hat die Erlaubnis gegeben, palästinensische Frauen zu vergewaltigen, und die Bibel sagt uns, dass dieses Land den Juden gehört. Palästinenser sind Untermenschen. “

Wer könnte glauben, dass das, was man den Juden in Deutschland angetan hat, nun in einer anderen Form der Apartheid und Entmenschlichung neu erfunden wird. Nur arisches Deutschland: Nur jüdisches Israel.

Dieser sich selbst bedienende Mythos hat sich weit und breit verbreitet, um Gegner Israels als Antisemiten zu verurteilen und ermutigt Neonazis, fundamentalistische Christen und fällt leicht in die Hände von Rassisten und Hassern.

Ich schaue durch ein Fenster, dessen Jalousien unter dem Deckmantel der Demokratie und der Opferrolle zugezogen wurden. Ein großer Teil der jüdischen Identität besteht darin, von der Vernichtung bedroht zu sein und zu überleben. Meiner Ansicht nach ist dies eine Krankheit, die Juden, die Anhänger des israelischen Mythos sind, in sich aufgenommen haben. Aber dies ist der Mythos der Maschinerie des Apartheidstaates Israel. Der 7. Oktober sagt mir: „Solange es eine Besatzung gibt, wird es auch widerständige Freiheitskämpfer geben.“ Es ist ein schwieriges Format für Juden, die vom israelischen Mythos hypnotisiert sind, zu verstehen. Der eine ist ein Freiheitskämpfer und der andere ein Terrorist. Das ist die Dichotomie, die das intellektuelle Wissen und Bewusstsein bedroht: Wer der Terrorist ist, ist die Spaltung der amerikanischen Juden. So wie ich es sehe, hat Israel mit Unterstützung der USA einen zweiten Holocaust geschaffen, und das Schweigen in den USA ist ohrenbetäubend.

Lillian (lillianrosengarten@gmail.com)

Übersetzt mit deepl.com

