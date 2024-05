Appealing to donors, Trump vows to deport pro-Palestine protesters The Washington Post reports on how Trump’s stance on „Israel“ has been shifting as he declared his support for „Israel“ in a private meeting in NYC, asking the donors to vote for him.

Trump appelliert an Spender und schwört, pro-palästinensische Demonstranten auszuweisen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Die Washington Post

28. Mai 2024

Die Washington Post berichtet, wie sich Trumps Haltung zu „Israel“ verändert hat, als er bei einem privaten Treffen in New York City seine Unterstützung für „Israel“ erklärte und die Spender aufforderte, für ihn zu stimmen.

Inmitten der Wahlkämpfe in den USA sprach der ehemalige Präsident und derzeitige Kandidat Donald Trump vor einem Raum voller Spender, zu denen er scherzhaft „98 Prozent meiner jüdischen Freunde“ zählte, und versprach, protestierende Studenten aus den USA auszuweisen und pro-palästinensische Proteste auf US-Campus zu zerschlagen, wie Teilnehmer der Veranstaltung am runden Tisch mit ihm in New York berichteten, so die Washington Post.

Die Spender enthüllten, dass Trump am 14. Mai sagte: „Eine Sache, die ich mache, ist, dass ich jeden Studenten, der protestiert, aus dem Land werfe. Wissen Sie, es gibt eine Menge ausländischer Studenten. Sobald sie das hören, werden sie sich benehmen“.

Im Gegensatz zu Trumps Äußerungen berichtete The Post, dass einer der Spender sagte, dass viele dieser Studenten und Professoren, die an diesen Protesten teilnehmen, eines Tages Machtpositionen in den USA einnehmen könnten, woraufhin Trump sie als Teil einer „radikalen Revolution“ bezeichnete, die er zu besiegen verspricht.

Trump beließ es nicht dabei, sondern lobte die New Yorker Polizei dafür, dass sie den Campus der Columbia University geräumt hat, indem sie gegen die Studenten vorgegangen ist, und forderte andere Städte auf, dasselbe zu tun, wobei er betonte, dass „dem jetzt ein Ende gesetzt werden muss“.

Es ist bemerkenswert, dass die US-Polizei in mehreren Videos zu sehen war, wie sie inmitten einer intensiven Niederschlagung der friedlichen Proteste gewalttätig gegen die Demonstranten vorging.

Was immer nötig ist, um die Präsidentschaft zu erlangen

Um auf den eigentlichen Punkt zu kommen, fügte Trump laut den Spendern hinzu: „Nun, wenn ihr mich wählt, und das solltet ihr wirklich tun, wenn ihr mich wiederwählen lasst, werden wir diese Bewegung um 25 oder 30 Jahre zurückwerfen.“

In Anbetracht der Tatsache, dass wichtige republikanische Spender Trump in den letzten Monaten dazu gedrängt haben, eine entschiedenere Haltung zur Unterstützung Israels„ einzunehmen, gibt dieses Treffen laut Washington Post einen tieferen Einblick in Trumps derzeitige Denkweise, da er wohlhabenden Spendern bei dem Treffen sagte, dass er Israels“ Recht unterstützt, seinen Krieg gegen den Terror„ fortzusetzen, und dann seine Politik gegenüber Israel“ im Weißen Haus vorstellte.

Er zählte den Spendern wiederholt alles auf, was er während seiner Präsidentschaft für „Israel“ getan haben soll, von der Verlegung der US-Botschaft nach al-Quds über die Anerkennung der besetzten syrischen Golanhöhen bis hin zur Abkehr von jahrzehntelanger US-Politik.

„Ich habe also die Golanhöhen anerkannt. Wissen Sie, die sind 2 Billionen Dollar wert, sagten sie, dieses Stück, wenn man es in Immobilien ausdrückt. Aber es ist mehr wert als das. Das ist es“, sagte Trump laut den anwesenden Spendern.

Um seine Kandidatur abzusichern, sagte Trump, dass in Washington und vor allem im Kongress „Israel seine Macht verliert“, und betonte, dass „es unglaublich ist“, und behauptete, dass dies der Grund sei, warum „Israel“ seine Hilfe brauche, da seine Demonstrationen voller seien als die, die zur Unterstützung von „Israel“ stattfinden.

Der Washington Post zufolge hat Trumps Wahlkampf nicht auf detaillierte Fragen zu seiner Berichterstattung geantwortet, aber die nationale Pressesprecherin des Wahlkampfs, Karoline Leavitt, sagte in einer E-Mail: „Wenn Präsident Trump wieder im Oval Office sitzt, wird Israel wieder geschützt sein, der Iran wird wieder pleite sein, Terroristen werden gejagt und das Blutvergießen wird aufhören.“

Im Gegensatz zu seinen früheren Äußerungen darüber, wie „Israel“ seinen Krieg „beenden“ sollte, sagte Trump den Spendern bei dem Treffen, er unterstütze „Israels Recht“, seinen Krieg gegen Gaza fortzusetzen.

Appell an jüdische Amerikaner

Trump äußerte mehrfach seine Verärgerung darüber, dass jüdische Amerikaner nicht so viel für ihn stimmen, wie sie es seiner Meinung nach sollten, berichtete die Washington Post unter Berufung auf die Aussagen der Spender.

Mit Blick auf die Demokraten sagte er: „Aber wie kann ein jüdischer Mensch für einen Demokraten stimmen, und insbesondere für Biden – aber vergessen Sie Biden. Sie lassen einen immer im Stich.“

Die Post berichtete auch, dass mehrere einflussreiche republikanische Spender, darunter Miriam Adelson, Trump dazu gedrängt haben, sich öffentlich nicht nur für „Israel“, sondern auch für Netanjahu einzusetzen, mit dem Trump seit einiger Zeit in schlechtem Einvernehmen steht, bis in jüngster Zeit Versuche unternommen wurden, die Beziehungen wieder aufleben zu lassen, wozu auch gehörte, dass einige seiner wichtigsten Verbündeten vor kurzem das besetzte Palästina besuchten, um sich mit Netanjahu und anderen Beamten zu treffen.

Trump behauptete bei der Spender-Routine auch, dass er die jüdische Geschichte studiert und diesem Moment in der US-Geschichte einige Gedanken gewidmet hat.

„Und wissen Sie, wenn Sie in der Geschichte zurückgehen, ist das wie kurz vor dem Holocaust. I swear. Wenn man sich das ansieht, ist es dasselbe“, sagte er.

„Man hatte einen schwachen Präsidenten oder ein schwaches Staatsoberhaupt. Und es wurde immer schlimmer. Und dann, ganz plötzlich, hatte man Hitler. Man hatte ein Problem, das niemand kannte“, fügte Trump hinzu.

Übersetzt mit deepl.com



