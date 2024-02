Scott Ritter: Tucker Madness Is Good for America Tucker Carlson’s interview with Vladimir Putin tonight will deliver an antidote to dangerous Russophobia in the U.S. while unleashing an insane reaction from Western elites. By Scott Ritter Scott Ritter Extra The former Fox News talk show host-turned independent media phenomenon, Tucker Ca

Scott Ritter: Tucker-Wahnsinn ist gut für Amerika

8. Februar 2024

Tucker Carlsons Interview mit Wladimir Putin heute Abend wird ein Gegenmittel gegen die gefährliche Russophobie in den USA liefern und gleichzeitig eine wahnsinnige Reaktion der westlichen Eliten auslösen.

Tucker-Wahnsinn ist gut für Amerika

Von Scott Ritter

Scott Ritter Extra

Tucker Carlson, ehemaliger Fox-News-Talkmaster und inzwischen unabhängiges Medienphänomen, ist in Moskau, wo er die Todsünde begangen hat, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen.

Das Interview soll heute, Donnerstag, den 8. Februar, um 18 Uhr östlicher Zeit ausgestrahlt werden. Es besteht kein Zweifel: Tucker Carlson hat eine der denkwürdigsten journalistischen Leistungen der modernen Geschichte vollbracht, und wenn das Interview ausgestrahlt wird, wird es – buchstäblich und im übertragenen Sinne – das Internet sprengen.

Als jemand, der im vergangenen Jahr zweimal nach Russland gereist ist, um sich im Rahmen der „Volksdiplomatie“ für bessere amerikanisch-russische Beziehungen einzusetzen, begrüße ich die Entscheidung von Tucker Carlson, nach Moskau zu reisen und dieses Interview zu führen.

Das amerikanische Volk ist mit einem virulenten Fall von Russophobie infiziert, die ihm von einer politischen und wirtschaftlichen Elite vermittelt wurde, die ein Modell amerikanischer Relevanz aufgebaut hat, das auf der Notwendigkeit eines Feindes beruht, der in der Lage ist, einen militärisch-industriellen und Kongress-Komplex aufrechtzuerhalten, indem er einen expansiven Haushalt rechtfertigt, der Amerika schwächer und die Aktionäre reicher werden lässt.

Die grassierende Russophobie bedroht die amerikanische Sicherheit, indem sie ein falsches Gefühl der Gefahr erzeugt, auf dessen Grundlage politische Maßnahmen formuliert und umgesetzt werden, die zu einer militärischen Konfrontation mit Russland – und einem Atomkrieg – führen könnten. Wenn das amerikanische Volk auch nur die geringste Hoffnung haben soll, das nächste Jahrzehnt zu überleben, dann muss ein Gegenmittel gegen die Krankheit der Russophobie verabreicht werden.

Dieses Gegenmittel ist nicht schwer zu beschaffen – es besteht aus einer faktenbasierten Wahrheit, die auf einem realistischen Verständnis der Welt, in der wir leben, einschließlich eines souveränen Russlands, beruht. Das eigentliche Problem besteht darin, dieses Gegenmittel zu verabreichen, denn die traditionellen Kanäle für die Verbreitung von Informationen in Amerika – die so genannten Mainstream-Medien – sind längst von genau den politischen und wirtschaftlichen Eliten korrumpiert worden, die die Russophobie überhaupt erst fördern.

Ob man Tucker Carlson nun liebt oder hasst (ich bin schuldig, beides getan zu haben; derzeit zähle ich Tucker zu den „Guten“), er repräsentiert eine massive Medienpräsenz, die außerhalb des Kontrollbereichs der Informationselite in Amerika agiert, eine auf sozialen Medien basierende Präsenz, die angesichts ihrer Verbindung mit Elon Musks Plattform für „freie Meinungsäußerung“, X (dem früheren Twitter), nicht abgeschaltet oder zum Schweigen gebracht werden kann.

Carlson interviewt Trump, August 2023

(Screenshot von Fox News)

Die Quantifizierung des „Tucker Carlson-Faktors“ ist eine Herausforderung. Im August 2023 interviewte Tucker den ehemaligen Präsidenten Donald Trump; das Interview wurde zur gleichen Zeit wie eine Präsidentschaftsdebatte der Republikanischen Partei zur Hauptsendezeit ausgestrahlt, die Trump boykottiert hatte. Der Sender Fox News, der die Debatte ausstrahlte, konnte während der zweistündigen Sendung rund 12,8 Millionen Zuschauer verzeichnen.

Donald Trump gab später auf X bekannt, dass das Interview einen Tag nach der Ausstrahlung 236 Millionen Mal angesehen wurde. Diese Zahl spiegelt jedoch das wider, was X als „Impressionen“ bezeichnet, nicht als tatsächliche Aufrufe – diese Zahl lag bei knapp 15 Millionen (nicht so beeindruckend, aber immer noch besser als die Fox-Debatte).

Um es klar zu sagen: Die großen Sender würden alles tun, um 15 Millionen Zuschauer zu haben (die letzte Folge der HBO-Hitserie „Game of Thrones“ erreichte 13,8 Millionen Zuschauer, die meisten in der Geschichte des Senders). Es gibt Ausreißer – die letzte Folge von „MASH“ aus dem Jahr 1983 sahen 136 Millionen Zuschauer, und der Super Bowl im Jahr 2023 wurde von über 115 Millionen Zuschauern gesehen.

Aber dass Tucker Carlson 15 Millionen Zuschauer für ein unabhängiges Social-Media-Event gewinnen konnte, war beispiellos. Und obwohl „Impressionen“ nicht gleichbedeutend mit „Views“ sind, dürfen sie nicht außer Acht gelassen werden – 236 Millionen „Impressionen“ bedeuten, dass Tucker irgendwo die Nadel bewegt hat.

Und wenn es darum geht, ein Gegenmittel gegen Russophobie zu liefern, sind diese „Eindrücke“ genauso wichtig wie die tatsächlichen Aufrufe. Es besteht kein Zweifel – das Tucker Carlson-Interview mit Wladimir Putin heute Abend wird eine riesige Zahl von Zuschauern anlocken – und höchstwahrscheinlich die Rekorde für ein Streaming-Event auf X brechen.

Aber wir sind an einem Punkt angelangt, an dem der eigentliche Inhalt des Interviews keine Rolle mehr spielt – die bloße Tatsache, dass dieses Interview stattgefunden hat, hat die Informationswelt in Brand gesetzt. Der Umfang der Unterstützung, die Tucker Carlson erhalten hat, ist beeindruckend – ein deutlicher Hinweis auf die Macht der alternativen Medien.

Unverhohlene, unamerikanische Reaktionen

Aber die eigentliche Botschaft liegt in der extremen Giftwut, die die Idee dieses Interviews in den Reihen der politischen und medialen Elite in den Vereinigten Staaten und Europa hervorgerufen hat.

Es scheint, dass jede wichtige Persönlichkeit in den Mainstream-Medien sich zu diesem Thema geäußert und Tucker allgemein dafür verurteilt hat, dass er es gewagt hat, außerhalb seines „Weges“ zu agieren. Nein, so scheint es, das Recht, Wladimir Putin zu interviewen, steht offenbar nur einigen wenigen Auserwählten zu, jenen selbst ernannten Torwächtern, die alle für die Öffentlichkeit geeigneten Informationen passieren müssen.

Tucker ist auch von einer Klasse politischer Eliten verunglimpft worden, die zusammen mit ihren gleichgesinnten Komplizen in den Mainstream-Medien dafür verantwortlich sind, die Köpfe der Durchschnittsamerikaner mit russophobisch gefärbtem Unsinn zu infizieren.

Für Tuckers Sünde haben diese Eliten seine Exkommunikation gefordert – den Entzug seines Passes, Reiseverbote und sogar Strafverfolgung.

Diese amerikanischen Eliten haben den Verstand verloren.

Ihre Arroganz in der Annahme, dass sie eine Art moralische und ethische Polizeitruppe darstellen, die mit außerkonstitutionellen Befugnissen ausgestattet ist, um die freie Meinungsäußerung zu bestrafen, wenn der Inhalt nicht mehr in das offizielle Narrativ passt, wird nur noch von ihrer kollektiven Ignoranz gegenüber der Verfassung übertroffen, wenn es um die freie Meinungsäußerung geht.

Ihre Aktionen sind die lebende Verkörperung unamerikanischer Aktivitäten, eine Ironie, die ihnen zu entgehen scheint, wenn sie Tucker Carlsons Patriotismus angreifen, weil er die Kühnheit besitzt, der vielleicht wichtigsten Stimme zum kritischsten Thema unserer Zeit eine Plattform zu geben.

Außerdem ist die Dummheit dieser Eliten verblüffend.

Wenn sie wirklich glauben, dass es eine schlechte Idee ist, wenn Tucker Carlson Wladimir Putin eine Plattform bietet, dann ist die angemessene Reaktion, sich auf die US-Verfassung in ihrer Auslegung durch den Obersten Gerichtshof zu berufen. Hier haben wir das Beispiel des Richters Louis Brandeis, der sich 1927 bei der Anhörung im Fall Whitney gegen Kalifornien zur Frage der Redefreiheit und ihrer Beziehung zu den amerikanischen Werten äußerte. Er argumentierte:

„Wenn es Zeit gibt, durch Diskussion die Unwahrheit und die Irrtümer aufzudecken und das Übel durch den Prozess der Erziehung abzuwenden, ist das Mittel, das angewandt werden muss, mehr Rede, nicht erzwungenes Schweigen. Nur ein Notfall kann Unterdrückung rechtfertigen.“

Die Frage, die sich uns stellt, ist also, ob Tucker Carlsons Interview mit Wladimir Putin einen Notfall darstellt, der eine Repression rechtfertigt. Brandeis beruft sich bei der Beantwortung dieser Frage auf die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Er schrieb:

„Sie [die Gründerväter] glaubten, dass die Freiheit, zu denken, wie man will, und zu sprechen, wie man denkt, unentbehrliche Mittel für die Entdeckung und Verbreitung der politischen Wahrheit sind: dass ohne Rede- und Versammlungsfreiheit die Diskussion sinnlos wäre; dass mit ihnen die Diskussion normalerweise einen ausreichenden Schutz gegen die Verbreitung schädlicher Lehren bietet; dass die größte Bedrohung der Freiheit ein träges Volk ist. Sie glaubten an die Macht der Vernunft, die durch öffentliche Diskussionen zum Tragen kommt, und lehnten das durch Gesetze erzwungene Schweigen ab – das Argument der Gewalt in seiner schlimmsten Form.“

Tucker Carlsons Gegner versuchen nicht, ihn in einen Kampf der Ideen zu verwickeln – die Art von Diskussion, die auf der Kraft der Vernunft basiert, wie sie von den Gründervätern vertreten wurde. Würden sie diesen Weg wählen, würden sie sich an Aktivitäten beteiligen, die den zentralen Wert der amerikanischen Redefreiheit darstellen.

Wie Brandeis feststellte, „haben wir nichts von den demoralisierenden Überlegungen einiger zu befürchten, wenn es anderen überlassen bleibt, ihre Irrtümer aufzuzeigen, und vor allem, wenn das Gesetz bereitsteht, die erste kriminelle Handlung zu bestrafen, die durch die falschen Überlegungen hervorgerufen wird; dies sind sicherere Korrekturen als das Gewissen des Richters“.

Die Richter des U.S. Supreme Court am 1. Oktober 1923. Brandeis ist der Dritte von rechts. (National Photo Company Collection/Wikimedia Commons)

Fantasiegespickte Fiktion

Tucker Carlson hat keine kriminelle Handlung begangen. Wenn Menschen mit seinen Handlungen nicht einverstanden sind, sobald das Interview mit dem russischen Präsidenten öffentlich wird (seine Worte oder die Worte von Präsident Putin), dann steht es ihnen frei, die Fehler von Tucker, Putin oder beiden aufzuzeigen.

Das Problem ist jedoch, dass die Befürworter der Russophobie in einem faktenfreien Umfeld agieren, in dem ideologischer Hass an die Stelle eines fundierten Urteils getreten ist und in dem das tatsächliche Wissen über Russland durch eine von Fantasie geprägte Fiktion verdrängt worden ist.

Sie fürchten Tucker Carlsons Interview mit Wladimir Putin, weil durch dieses Interview Ideen, Erzählungen und Fakten, die von den politischen und medialen Eliten ignoriert oder unterdrückt wurden, ungefiltert an die amerikanische Öffentlichkeit gelangen, damit diese sie frei vom Einfluss derjenigen betrachten kann, die versuchen, die Bevölkerung durch erzählerische Manipulationen zu beeinflussen.

Einer dieser „Gatekeeper“ ist Fred Hoffman, ein pensionierter Oberst der US-Armee, der als Foreign Area Officer diente und diesen Dienst in einen Lehrauftrag an der Mercyhurst University in Erie, Pennsylvania, umgewandelt hat. „Das Hauptproblem, das ich mit dem Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin habe, ist, dass Carlson als Werkzeug, als ’nützlicher Idiot‘, in der strategischen Desinformationskampagne des Kremls gegen den Westen benutzt wird“, schrieb Hoffman kürzlich in einem Beitrag auf X.

Da ich eine Gelegenheit zur Verteidigung der freien Meinungsäußerung nicht ungenutzt verstreichen lassen wollte, verfasste ich eine Antwort:

Man würde hoffen, dass selbsternannte „nationale Sicherheitsexperten“ wie Hoffman die Gelegenheit begrüßen würden, die Unlogik und Irrtümer zu entlarven, von denen sie glauben, dass sie im Produkt von Tucker Carlsons Interview mit Präsident Putin enthalten sein werden. Ich für meinen Teil würde diese Art von intellektuellem Kampf genießen, eine Gelegenheit, der Öffentlichkeit die Stärke meiner Ideen und die Schwächen der meines Gegners zu demonstrieren.

Aber Hoffman und seinesgleichen haben keine Freude an einer solchen Herausforderung, was zum großen Teil an dem Defizit an Fakten und Logik liegt, das ihrer Position innewohnt. Putin und Russland sind in ihren Augen auf eine vereinfachte Schwarz-Weiß-Karikatur von Gut und Böse reduziert worden, die nur dazu da ist, um sie zu verspotten und zu kritisieren.

Jede Aktion, die dem Ziel dieser Herabwürdigung die Möglichkeit gibt, sich zu verteidigen, alternative Fakten vorzubringen und die Darstellung des Status quo in Frage zu stellen, muss um jeden Preis vermieden werden, und zwar aus dem einfachen Grund, dass Hoffman und seine Kollegen für eine solche Tätigkeit schlecht gerüstet sind.

Größte Bedrohung für Russophobie

Das Interview von Tucker Carlson mit Präsident Putin stellt die größte Bedrohung für die Befürworter der Russophobie in der jüngeren Geschichte dar.

Ich sage dies mit mehr als nur ein wenig Bitterkeit, denn ich und andere haben jahrelang an vorderster Front gegen die Russophobie gekämpft, mit minimaler Wirkung.

Tucker Carlson dabei zuzusehen, wie er in Moskau einfliegt und in wenigen Tagen das schafft, wofür ich ein Leben lang gekämpft habe, ist, ehrlich gesagt, eine bittere Pille, vor allem, wenn man bedenkt, dass ich selbst bereits im September 2023 eine Anfrage für ein Interview mit dem russischen Präsidenten gestellt hatte.

Hätte ich gerne die Gelegenheit gehabt, die Tucker Carlson erhalten hat?

Auf jeden Fall, ja.

Bin ich verärgert, dass er dieses Interview bekommen hat und ich nicht?

Um ehrlich zu sein, war ich das – mehr als nur ein bisschen.

Aber das liegt daran, dass ich auch nur ein Mensch bin, und Eifersucht ist ein menschlicher Charakterzug, der genauso in mir wohnt wie in jedem anderen.

Aber ich habe es überwunden.

Seien wir ehrlich – ich bin ein Experte, ein Historiker.

Ich bin nicht der klassische Journalist.

Mein ideales Interview mit Wladimir Putin wäre ein Gespräch, in dem ich etwas über die Herausforderungen erfahre, mit denen er in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft konfrontiert war, über die Bewältigung des Erbes der Katastrophe der 1990er Jahre.

Wie er und Achmad Kadyrow dem Tschetschenien-Konflikt ein Ende setzten.

Darüber, was ihn 2007 zu seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz veranlasste.

Wie er die Dominanz der Oligarchenklasse überwand und eine Wirtschaft schuf, die Russland und nicht die russischen Milliardäre bereichert.

Ich würde gerne wissen, wie er über den Verrat der Minsker Vereinbarungen denkt.

Über den Verrat der Vereinigten Staaten in Bezug auf die Rüstungskontrolle.

Über seine Verbindung zum russischen Volk.

Mein Interview hätte keine „Gotcha“-Momente gehabt.

Es hätte die Dramatik der Jagd gefehlt, bei der der gerissene Interviewer versucht, die Schwachstelle in der Logik des Interviewten zu finden.

Kurz gesagt, mein Interview hätte das amerikanische Publikum zu Tode gelangweilt. Und es hätte keinen nennenswerten Beitrag zur Überwindung der Russophobie im heutigen Amerika geleistet.

Tucker Carlson ist ein erfahrener Journalist. Er weiß, wie das Spiel gespielt wird. Es besteht kein Zweifel, dass er das Interview mit Präsident Putin sowohl informativ als auch unterhaltsam verpacken wird.

Er wird ihm Antworten entlocken, die in den Vereinigten Staaten und Europa für Kontroversen sorgen, die offizielle Darstellung in Frage stellen und der amerikanischen Öffentlichkeit einen neuen Blickwinkel vermitteln.

Kurz gesagt, Tuckers Interview wird alles sein, was ein Interview, das ich hätte führen können, nicht gewesen wäre. Es wird ein spielverändernder Moment sein, ein historisches Ereignis.

Es wird die Russophobie in Amerika in ihren Grundfesten erschüttern und damit hoffentlich den Boden für eine breitere Diskussion über die amerikanisch-russischen Beziehungen bereiten, die Amerika auf einen konfliktfreien Kurs bringen und dazu beitragen könnte, die Möglichkeit eines Atomkriegs zu vermeiden.

Ein solches Ergebnis wäre eine gute Sache. Und es ist meine Pflicht, mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln dazu beizutragen, einen solchen nationalen Dialog zu ermöglichen.

Ich applaudiere Tucker Carlson für seinen Mut, nach Russland zu reisen und dieses Interview zu führen.

Wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ist der Preis, den man für eine solche Reise zahlt, hoch.

Aber ich weiß auch, dass die Vorteile einer solchen Reise aus der Perspektive dessen, was gut für Amerika ist, diese Kosten überwiegen.

Ich bin überzeugt, dass Tucker Carlson das tut, was seiner Meinung nach das Beste für Amerika ist.

Ich hoffe, dass die meisten Amerikaner diese Überzeugung teilen und dass sich Amerika aufgrund dieses Interviews auf einem Weg befindet, auf dem eine friedliche Koexistenz mit Russland das bevorzugte Ergebnis ist.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Übersetzt mit Deepl.com

