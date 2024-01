Turkey’s Erdogan orders officials to skip Davos over Gaza war: Report Turkish President Recep Tayyip Erdogan stormed out of Davos in 2009 during a debate with then-Israeli President Shimon Peres over Gaza

Türkischer Erdogan befiehlt Beamten, Davos wegen des Gaza-Kriegs zu verlassen: Bericht

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stürmte 2009 während einer Debatte mit dem damaligen israelischen Präsidenten Shimon Peres über den Gazastreifen aus Davos

15. Januar 2024

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Regierung angewiesen, das Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) wegen ihrer Haltung zum israelisch-palästinensischen Krieg zu boykottieren.

Der türkische Schatz- und Finanzminister Mehmet Simsek wollte an der Veranstaltung teilnehmen, die ein Treffpunkt für die globale wirtschaftliche und politische Elite ist, wurde aber von Erdogan angewiesen, nicht zu erscheinen, wie Bloomberg berichtet.

Erdogan ist seit langem ein Unterstützer der palästinensischen Sache und hat die israelische Offensive auf den Gazastreifen scharf verurteilt.

Westliche Verbündete in Jordanien und den Golfstaaten haben ebenfalls rhetorische Unterstützung für die Palästinenser angeboten, aber Erdogan hat sich deutlicher für die Hamas ausgesprochen, was ihn in Konflikt mit Europa und den USA brachte, die die Hamas als „Terrorgruppe“ betrachten.

Erdogan hat die Hamas als „Befreiungsgruppe“ bezeichnet und Israel als „Kriegsverbrecher“ gebrandmarkt. Hamas-Funktionäre haben die Türkei neben Katar und dem Libanon als Basis genutzt.

Das Weltwirtschaftsforum selbst gab nach dem von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober eine relativ zurückhaltende Erklärung ab, in der es hieß, es trauere „zutiefst um den tragischen Verlust von so vielen Zivilisten in Israel und Gaza“.

Laut Bloomberg waren türkische Beamte jedoch verärgert, als Klaus Schwab, der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Davoser Forums, die von der Hamas geführten Angriffe als „terroristische Angriffe gegen Israel“ bezeichnete.

Die Entscheidung der Türkei, die Konferenz wegen des Krieges in Gaza auszulassen, hebt sie von anderen Ländern des Nahen Ostens ab, darunter auch von solchen, die sich als entschiedene Verfechter Palästinas positioniert haben.

Der katarische Premierminister und Außenminister Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani wird in Davos erwartet, ebenso wie der irakische Premierminister Mohammed Shiaa‘ al-Sudani. Der Außenminister von Saudi-Arabien wird ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen.

Das irakische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel unter Strafe stellt, doch der irakische Regierungschef reist nach Davos, um für Investitionen in die angeschlagene Wirtschaft seines Landes zu werben.

Auch Israel wird auf der Konferenz stark vertreten sein. Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog wird am Donnerstag eine Rede halten, und die israelische Delegation wird eine private Vorführung von Filmmaterial über die von der Hamas geführten Angriffe vom 7. Oktober zeigen, bei denen 1040 Menschen getötet und 240 als Geiseln in den Gazastreifen zurückgebracht wurden. Mindestens 100 befinden sich noch immer in Gefangenschaft.

Israel reagierte auf den von der Hamas geführten Angriff mit Luftangriffen auf den Gazastreifen und einer Bodeninvasion.

Mehr als 24.000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, wurden durch die Offensive getötet, und schätzungsweise 70 Prozent der Häuser in Gaza wurden durch israelische Luftangriffe beschädigt oder zerstört.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Erdogan Davos nutzt, um seine Unterstützung für Palästina zu demonstrieren. Im Jahr 2009 verließ er eine Live-Debatte mit dem damaligen israelischen Präsidenten Schimon Peres über die israelische Offensive auf den Gazastreifen im Jahr zuvor.

Dem Moderator David Ignatius sagte er: „Ich glaube nicht, dass ich danach nach Davos zurückkommen werde.

