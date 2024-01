Das Westjordanland ist eine tickende Zeitbombe Der Libanon-Korrespondent von The Cradle

With army-protected Jewish extremists running riot through Palestinian towns, and the deeply unpopular, US-backed PA barely holding on to its reins, the West Bank is primed for a seismic explosion that will transform into Israel’s next war front.

Während von der Armee geschützte jüdische Extremisten durch palästinensische Städte toben und die zutiefst unpopuläre, von den USA unterstützte PA ihre Zügel kaum in der Hand behält, ist das Westjordanland auf eine seismische Explosion vorbereitet, die sich in Israels nächste Kriegsfront verwandeln wird.

Neben dem militärischen Angriff auf Gaza nutzten extremistische religiöse Parteien in der israelischen Regierungskoalition nach der Operation Al-Aqsa Flood eine strategische Gelegenheit, um eine systematische Vertreibungsagenda im besetzten Westjordanland zu starten.

Diese heimliche Politik wurde durch mehrere Faktoren erleichtert, insbesondere durch die Eskalation der Siedlergewalt nach dem 7. Oktober, den erhöhten politischen Druck auf Premierminister Benjamin Netanyahu und den schraubstockartigen Einfluss, den Siedler-Extremisten auf die Regierungskoalition Israels und wichtige Regierungsinstitutionen genießen. insbesondere das Finanzministerium

Beispielsweise floss Israels radikaler Finanzminister Bezalel Smotrich fast 250 Millionen US-Dollar des Staatshaushalts, der im Dezember 2023 für Kriegsausgaben vorgesehen war, in Siedlungsprojekte im Westjordanland.

Unmittelbar nach ihrer Ankündigung kritisierte die EU die Siedlungsfinanzierungsbestimmungen des überarbeiteten Haushalts und argumentierte zu Recht, dass die Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen und die Zwangsumsiedlung von Palästinensern die Sicherheit im besetzten Westjordanland untergraben und Israel nicht sicherer machen werden.

Der stille Krieg im Westjordanland

Als Reaktion darauf verschärfte Tel Aviv seinen Einfluss auf die Palästinenser im Westjordanland deutlich. Dies beinhaltete die Behinderung palästinensischer Arbeiter von der Beschäftigung in Israel und die Weigerung des Finanzministers, palästinensische Räumungsgelder an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) zu überweisen, um die Gehälter der Arbeiter im Gazastreifen zu bezahlen.

An der Militärfront hat Israel seit dem 7. Oktober einen hektischen Feldzug im Westjordanland gestartet, der zum Tod Hunderter und der Verhaftung von über 6.000 Palästinensern führte. Gewalttaten, erzwungene Vertreibungen von Zivilisten und bewaffnete Siedlerangriffe – ermöglicht durch Waffentransfers des extremistischen israelischen Sicherheitsministers Itamar Ben Gvir – eskalierten im gesamten besetzten Gebiet dramatisch.

Ben Gvir, der in der Koalitionsregierung die verdeckte Agenda nationalistischer und religiöser Parteien vertritt, nutzte die Al-Aqsa-Flut, um 25 palästinensische Beduinengemeinschaften, darunter 266 Familien in den östlichen Ausläufern nahe Ramallah und dem Jordantal, zu vertreiben.

Bereits in diesem Jahr hat Netanjahu auf Druck seiner extremistischen Verbündeten die Zerstörung illegaler jüdischer Außenposten im Westjordanland gestoppt und damit der Empfehlung von Verteidigungsminister Yoav Galant widersprochen, der versucht, die Spannungen im Westjordanland abzubauen, während im Norden und Norden Israels Konflikte toben Südfronten.

Anfang Januar forderten Smotrich und Ben Gvir zum ersten Mal seit ihrer Vertreibung im Jahr 2005 öffentlich die Vertreibung von Gaza- Bewohnern , um Platz für die Rückkehr zionistischer Siedler in den Gazastreifen zu machen. Ihre kriegerischen Äußerungen lösten eine neue Kluft mit der US-Regierung von Joe Biden aus, die die „aufrührerische und verantwortungslose“ Rhetorik aus Tel Aviv scharf kritisiert hat.

Blinkens Mission in Ramallah

Der jüngste Besuch von US-Außenminister Antony Blinken beim Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, konzentrierte sich nicht in erster Linie auf Nachkriegsgespräche über Gaza, wie Washington allgemein behauptet hat, sondern auf die Eindämmung eines Flächenbrandes im Westjordanland.

Das besetzte palästinensische Gebiet ist heute eine tickende Zeitbombe, die jeden Moment und bei jedem Vorfall, ob klein oder groß, explodieren und die hektischen Versuche der USA gefährden könnte, die militärische Eskalation an den Grenzen des Libanon zu entschärfen und zu bewältigen.

Blinkens Hauptziel bestand darin, Druck auf die Palästinensische Autonomiebehörde auszuüben, die das Westjordanland regiert, um jeden palästinensischen Volksaufstand zu verhindern und zu unterdrücken, der zur Eröffnung einer dritten Kriegsfront gegen Tel Aviv führen könnte.

Letzte Woche verschärften die israelischen Sicherheits- und Militärbehörden ihre Warnungen an Kabinettsmitglieder und forderten Netanjahu auf, die Spannungen zu deeskalieren, um eine dritte Intifada abzuwenden, die die israelische Armee möglicherweise nur schwer unter Kontrolle bringen könnte, während sie stark von Gaza, dem Libanon und den erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen abgelenkt ist Schifffahrtsblockade im Jemen.

Die USA und Israel sind nicht einer Meinung

Die USA stehen bei der Vorbereitung auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen unter hohem Zeitdruck. Trotz seiner Bemühungen, vorübergehende Notlösungen für die regionalen Unruhen zu finden, die durch Tel Avivs Krieg gegen Gaza ausgelöst wurden, gerät Washington aufgrund seiner jüngsten Luftangriffe auf den Jemen zunehmend in einen westasiatischen Sumpf.

Was das Weiße Haus sehr beunruhigt, ist die frustrierende Gleichgültigkeit seines israelischen Verbündeten mit diesem amerikanischen Dilemma, wobei Netanjahu sich viel mehr auf seine persönliche politische Zukunft und die radikale Agenda seiner Koalitionspartner konzentriert – eine Agenda, die nicht mit den allgemeinen US-Interessen übereinstimmt.

Trotz anhaltender Warnungen vor der instabilen Lage im Westjordanland weigert sich der israelische Premierminister, Druck auf seine Verbündeten auszuüben, aus Angst vor deren wiederholten Drohungen, seine Koalitionsregierung aufzugeben.

Die USA können sich eine militärische Eskalation im Westjordanland nicht leisten, da dies schwerwiegende Auswirkungen auf ihre Nachkriegsvorschläge für Gaza und auf ihre innenpolitische Szene haben könnte. Die Palästinensische Autonomiebehörde, die mittlerweile bei ihren eigenen palästinensischen Wählern zutiefst unpopulär ist , ist auch ein entscheidender Bestandteil der US-Projekte in Westasien, von denen sich viele mit verschiedenen regionalen Agenden überschneiden.

Seit Beginn des aktuellen Krieges haben die USA versucht, die Palästinensische Autonomiebehörde im Einklang mit mehreren arabischen und westlichen Ländern in den politischen Wiederaufbau Gazas nach dem Krieg einzubeziehen, als ersten Schritt zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästina.

Der Weg zu einem „gerechten Frieden“ ist zu einem Schlüsselelement in den Gesprächen zwischen Washington und Riad geworden, in denen letzteres auf konkreten israelischen Schritten in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung besteht, bevor eine vollständige Normalisierung mit Tel Aviv in Betracht gezogen wird.

Während die immer schwer fassbare Zwei-Staaten-Option bei den Normalisierungsgesprächen zunächst eine zweitrangige Überlegung war, ist Israels brutaler und beispielloser Militärangriff auf Gaza, bei dem über 22.000, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet wurden, für Saudi-Arabien mittlerweile zu einem zentralen Bestandteil geworden.

Riad hat seine eigenen inneren und äußeren Beweggründe und hält fest am Zwei-Staaten-Weg fest. Angesichts der wachsenden Unzufriedenheit in den USA über Bidens Umgang mit der Krise in der Region braucht das Weiße Haus einen diplomatischen Durchbruch in Westasien, um sich einige Wahlgewinne zu sichern. Jüngste Umfragen, die mit ziemlicher Sicherheit durch die unprovozierten Angriffe auf den Jemen letzte Woche noch verschärft werden, deuten jedoch weiterhin darauf hin, dass die US-Wähler mit Bidens Management der Westasienpolitik unzufrieden sind (57 Prozent) .

Die ungewisse Zukunft der PA

Um die Sache noch weiter zu verwirren, geht die Berechnung des von den USA unterstützten israelischen Militärestablishments anders aus als die von Netanyahu geführte Regierung, der es dient. Ziel des Militärs ist es, Reservisten zu demobilisieren und in Gaza auf ein weniger strenges, gezielteres Maß an Aggression umzusteigen, wobei es sich an den Ratschlägen der USA orientiert, während gleichzeitig Vorbereitungen für eine mögliche Eskalation Israels mit dem Libanon getroffen werden.

Über die laufende Koordinierung zwischen dem israelischen Militär und dem Pentagon ist vieles unbekannt – im Hinblick darauf, ob sie bereit sind, die Ziele und Taktiken von Tel Aviv zu untergraben – außer ihrer gemeinsamen Sorge, dass Israels rechte Regierung persönliche Interessen über strategische Erwägungen verfolgt.

Aber die Vermeidung eines Flächenbrandes im Westjordanland ist für beide ein großes Anliegen, weshalb dies ein Schwerpunkt von Blinkens Besuch bei Abbas und seiner Pendeldiplomatie mit den Saudis war. Die Drohung mit einer Eskalation im Westjordanland wurde von den USA auch als Druckmittel genutzt, um der Netanjahu-Regierung palästinensische Räumungsgelder zurückzugewinnen. Der Schlüssel zu den Bemühungen des Weißen Hauses besteht darin, die schwache und ineffektive Palästinensische Autonomiebehörde als ihren wichtigsten palästinensischen Partner für die Zukunft zu gewinnen und sie als sichere Alternative zur Hamas und anderen Widerstandsgruppen in Gaza umzubenennen.

Seit dem 7. Oktober sucht die Palästinensische Autonomiebehörde politische Deckung, indem sie sich eng an die Haltung Ägyptens und Jordaniens anschließt, die Israel und seine Verbündeten vor Bevölkerungsvertreibungen in Gaza und im Westjordanland warnen. Dies hat zu verstärkten Engagements zwischen Ramallah, Kairo und Amman geführt, was gut zu Washingtons Agenda passt.

Keines dieser Dinge verschleiert jedoch die Tatsache, dass eine unpopuläre Palästinensische Autonomiebehörde, die auf den Schultern der jetzt völlig verachteten amerikanischen Unterstützer des Zusammenbruchs des Gazastreifens reitet, versucht, einen populären palästinensischen Widerstand zu stürzen, während sie gleichzeitig mehrere Kriegsfronten mit einer israelischen Regierung schlecht verwaltet immun gegen Forderungen oder Bitten der USA.

Washington konnte in den Jahrzehnten seit dem Friedensschluss in Oslo keine palästinensische Lösung liefern – was kann es also jetzt tun? Wohlhabende arabische Staaten haben kein Interesse daran, die Last der Palästinensischen Autonomiebehörde zu tragen, wenn selbst die USA sie kaum mit lebenserhaltenden Maßnahmen aufrechterhalten können. Sogar Mohammad bin Zayed , der Führer der Vereinigten Arabischen Emirate , der arabische Ansprechpartner für das Abraham-Abkommen mit Israel, forderte Netanyahu auf, „selenskyj zu fragen“, als der israelische Premierminister kam und um Geld zur Unterstützung der PA bettelte.

Pflasterlösungen sind immer nur vorübergehend. Schon wenige Tropfen Wasser zerstören ihre Wirksamkeit. Während religiöse Siedler dank der Netanjahu-Regierung im gesamten Westjordanland wild herumlaufen, werden die USA Vollzeit-Kindermädchen spielen, in dem vergeblichen Versuch, sich um jeden einzelnen Schnitt zu kümmern. Wir könnten eine Wunde davon entfernt sein, dass das ganze Unternehmen implodiert.

