Großbritanniens Außenminister David Cameron, rechts, am 7. Oktober bei einer Nachbereitungstour mit israelischen Beamten im Kibbuz Be’eri, 23. November 2023. (Simon Dawson / No 10 Downing, Flickr)

Die Offenlegung durch die Mitarbeiter des Außenministers – als Antwort auf die Informationsfreiheitsanfrage von Declassified UK – legt nahe, dass das Parlament getäuscht wurde, berichtet Phil Miller.

Über 100 Briten unter israelischen Soldaten und Siedlern

Von Phil Miller

Declassified UK

3. April 2024

Mindestens 80 britische Staatsangehörige dienten einen Monat vor dem 7. Oktober im israelischen Militär, wie das britische Außenministerium bestätigt hat.

Das Ministerium verfügt auch über Aufzeichnungen über „etwa 20-30 britische Bürger, die in illegalen Siedlungen im Westjordanland leben“.

Die Mitarbeiter von Außenminister David Cameron gaben die Daten diesen Monat als Antwort auf eine Anfrage zur Informationsfreiheit frei, die Declassified UK im November gestellt hatte.

Die Antwort ließ so lange auf sich warten, dass der Informationsbeauftragte damit drohte, sie vor dem Obersten Gerichtshof wegen Missachtung zu verklagen.

Die Anfrage war heikel, weil die Regierung dem Parlament zuvor mitgeteilt hatte, dass sie die Zahl der Briten, die in den israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) dienen oder in illegalen Siedlungen leben, nicht erfasst.

Die Offenlegung legt nahe, dass das Parlament getäuscht wurde. Sie wird Druck auf Lord Cameron ausüben, Maßnahmen gegen mehr als 100 Briten zu ergreifen, die vermutlich gegen internationales Recht verstoßen.

Die israelischen Siedlungen auf palästinensischem Land im Westjordanland verstoßen gegen Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention, der besagt:

„Die Besatzungsmacht darf Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung nicht in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder verlegen.“

Letzten Monat hat die britische Regierung vier „extremistische israelische Siedler“ sanktioniert, lehnte es jedoch ab, klarzustellen, ob sie Inhaber eines britischen Passes sind.

Der Dienst in den IDF bringt seine eigenen rechtlichen Komplikationen mit sich, insbesondere während gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes ermittelt wird.

Irreführung des Parlaments

Das Parlament während einer Sitzung am 20. März. (Britisches Parlament, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Camerons Stellvertreter Andrew Mitchell sagte dem Parlament kurz vor Weihnachten:

„Wir wissen von Berichten über britische Staatsbürger, die für die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) kämpfen, aber die Regierung schätzt die Zahl derer, die dies getan haben, nicht.“

Mitchell machte dieselbe Aussage zweimal, während er zwei Fragen des Labour-Abgeordneten Afzal Khan beantwortete.

Die Regierung hat ähnliche Dementis in Bezug auf die Siedler gemacht. Der stellvertretende Außenminister David Rutley wurde im vergangenen April vom Abgeordneten Kenny MacAskill gefragt, wie er die Zahl der israelischen Siedler im Westjordanland schätze, die die britische Staatsbürgerschaft besitzen.

Rutley antwortete: „Der Außenminister hat keine solche Schätzung vorgenommen“.

Die Antwort auf die Informationsfreiheit zu Declassified scheint diesen Behauptungen zu widersprechen.

Darin sagte das Außenministerium:

„Wir haben eine Aufzeichnung über die Anzahl der britischen Soldaten in Israel, die nach Angaben des israelischen MFA [Außenministerium] im September 2023 bei 80 lag.

Dies ist jedoch nicht die Zahl der britischen Staatsangehörigen, die in den IDF dienen, sondern die Zahl der britischen Staatsangehörigen, die auf eigene Faust eingewandert sind, um zu dienen.“

Sie fügte hinzu: „Wir haben Aufzeichnungen über etwa 20-30 britische Staatsbürger, die in illegalen Siedlungen im Westjordanland leben.“

Beide Zahlen sind wahrscheinlich zu niedrig angesetzt, da „britische Staatsangehörige, die in Israel wohnen, nicht verpflichtet sind, sich bei der britischen Botschaft zu melden. Israelis sind auch nicht verpflichtet, den israelischen Behörden mitzuteilen, wenn sie einen ausländischen Pass besitzen.“

Soldaten

Israelische Soldaten bei Angriffen auf Ziele in Syrien, die der iranischen Quds-Truppe und der syrischen Armee gehören, 17. November 2020. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Die israelische Definition eines „einsamen Soldaten“ bezieht sich auf jeden in der Armee, der keine in Israel lebenden Eltern hat. Etwa die Hälfte von ihnen sind Freiwillige aus dem Ausland, andere können Waisen sein.

Das Konzept steht in engem Zusammenhang mit dem israelischen Mahal-Programm, das es ausländischen Staatsangehörigen ermöglicht, in den IDF zu dienen, ohne dauerhaft nach Israel auszuwandern.

Laut einer archivierten Version der offiziellen Website des Programms werden sie zunächst als „Touristen“ eingestuft und erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung.

Etwa 50 Prozent entscheiden sich dafür, nach ihrem Militärdienst in Israel zu bleiben und die Staatsbürgerschaft zu erwerben.

Das Mahal-Programm wird von verschiedenen Agenturen wie Garin Tzabar unterstützt, die ein Büro in London unterhält.

Sie wirbt damit, dass Einwanderer, die in die IDF eintreten, fast doppelt so viel verdienen können wie ihre einheimischen Kollegen, was zum Teil auf Zuschüsse von israelischen Regierungsstellen zurückzuführen ist.

Eine Wohltätigkeitsorganisation in Israel, das Lone Soldiers Center, bietet weitere Unterstützung für die Freiwilligen. Ihr Büro in Jerusalem wurde im November von Boris Johnson, dem ehemaligen Premierminister, besucht, der die Arbeit der Organisation lobte.

Das Zentrum erklärt:

„Die meisten einsamen Soldaten werden in Kampfeinheiten eingesetzt und sind hoch motiviert, in der israelischen Armee zu dienen. Zu jeder Zeit sind diese Soldaten wach und aufmerksam und bewachen Israels Grenzen zu Lande, in der Luft und zur See.“

Johnson traf unter anderem den Fallschirmjäger Sam Sank, der 2009 nach Israel auswanderte, um in der IDF zu dienen, kurz nach der Operation „Gegossenes Blei“ – einem Angriff auf den Gazastreifen, bei dem Israel nach Ansicht der Vereinten Nationen absichtlich Zivilisten angriff.

Sank hat im aktuellen Konflikt im Gazastreifen gekämpft und sagte gegenüber der Times, dass derzeit Hunderte, wenn nicht Tausende von britischen Landsleuten in den IDF dienen.

Seine Schätzung spiegelt die Auffassung des Außenministeriums wider, dass es sich bei den 80 britischen Einzelkämpfern in Israel nicht um die Gesamtzahl der britischen Staatsangehörigen in den IDF handelt, sondern nur um diejenigen, die keine Eltern im Land haben.

Illegal?

Großbritannien hat keine wirksamen Gesetze gegen Söldner, die britische Staatsangehörige daran hindern, für ausländische Mächte zu kämpfen.

Als das wichtigste Gesetz, der Foreign Enlistment Act von 1870, 1976 im Parlament überprüft wurde, stellte sich heraus, dass niemand aufgrund dieses Gesetzes verurteilt worden war.

Der Labour-Premierminister Harold Wilson stellte fest, dass eine Reihe von Wählern der ehemaligen Premierministerin Margaret Thatcher in Finchley „für Israel kämpften, entweder weil sie israelische Studenten in Großbritannien waren – vielleicht auf der Reserveliste – oder weil sie in das Land gehen wollten, das die Grundlage ihres Glaubens ist. Ich bin sicher, dass das jeder versteht“.

Baroness Sayeeda Warsi, eine ehemalige konservative Kabinettsministerin, hat zuvor gesagt: „Der einzige Grund, warum wir dieses Schlupfloch zulassen, sind die IDF“.

Großbritannien hat das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Söldner nie unterzeichnet und sich für eine Abschwächung des Abkommens eingesetzt, um die Rekrutierung nepalesischer Bürger für die Gurkha-Brigade der britischen Armee nicht zu gefährden.

Die IDF ist im Gegensatz zu mehreren bewaffneten palästinensischen Gruppen keine verbotene Organisation im Sinne des Terrorismusgesetzes. Die Kriegsverbrecherabteilung der Met Police könnte dennoch gegen Personen ermitteln, die im Verdacht stehen, gegen die Genfer Konventionen zu verstoßen.

Siedler

Parade der israelischen Siedler beim „Marsch der Fahnen“ durch die Altstadt von Jerusalem im Jahr 2018. (Nettadi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Rund 700.000 Menschen leben in illegalen Siedlungen im Westjordanland – palästinensisches Land, das Israel 1967 erobert hat und weiterhin militärisch besetzt hält.

Die britische Regierung betrachtet diese Siedlungen seit jeher als Verstoß gegen das Völkerrecht, obwohl sie wenig unternommen hat, um sie zu stoppen.

Die britisch-israelischen Schwestern Maia und Rina Dee wurden im vergangenen April von Palästinensern im Westjordanland ermordet.

Ihr Vater, Rabbi Leo Dee, zog mit der Familie 2014 von London nach Israel, als das jüngste Mädchen gerade 6 oder 7 Jahre alt war.

An ihrer Beerdigung nahm der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, teil, der die rechtsextreme Partei Jewish Power leitet und wegen Anstiftung zum Rassismus verurteilt wurde.

Das Prevent-Programm der britischen Regierung zur Terrorismusbekämpfung, dem vorgeworfen wird, unverhältnismäßig viele Muslime ins Visier zu nehmen, weist auf die „wichtige“ Rolle hin, die Familienmitglieder bei der Radikalisierung spielen können.

Im Gegensatz dazu werden jüdische Eltern in Großbritannien, die mit ihren Familien in israelische Siedlungen ziehen, die gegen internationales Recht verstoßen, in der Regel nicht daran gehindert, das Vereinigte Königreich zu verlassen.

Das Auswärtige Amt wurde gebeten, sich dazu zu äußern, welche Maßnahmen, wenn überhaupt, gegen die 100 britischen Staatsangehörigen ergriffen werden, die in der Antwort auf die Informationsfreiheit genannt werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte es sich noch nicht geäußert.

Phil Miller ist der Chefreporter von Declassified UK. Er ist der Autor von Keenie Meenie: The British Mercenaries Who Got Away With War Crimes. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @pmillerinfo

Dieser Artikel stammt von Declassified UK.

Übersetzt mit deepl.com

