Hören Sie auf, über Bidens wütende Gefühle gegenüber Israel zu berichten. Es ist keine Neuigkeit. Es ist uninteressant.

Von Caitlin Johnstone

4. April 2024

Die imperialen Medien können nicht aufhören, darüber zu plappern, wie wütend Präsident Biden auf Israel ist, als ob es sich dabei um eine echte Neuigkeit handeln würde, auch wenn diese Regierung fröhlich Berge von Waffen in die Unterstützung der völkermörderischen Gräueltaten Israels in Gaza schüttet.

Falls Sie die Berichterstattung der Massenmedien über Biden und Gaza in den letzten sechs Monaten nicht verfolgt haben, lässt sich das Ganze mit der Überschrift eines neuen Politico-Artikels zusammenfassen: „‚Angry‘ Biden not changing Israel policy after deadly strike on aid workers“.

Dies bezieht sich auf die vorsätzliche Ermordung von sieben Mitarbeitern der World Central Kitchen durch das israelische Militär, die dazu führte, dass mehrere humanitäre Hilfsorganisationen aus Angst, selbst angegriffen zu werden, ihre Tätigkeit in Gaza einstellten. Der Angriff wurde in der gesamten westlichen Welt verurteilt, da sechs der getöteten Mitarbeiter aus westlichen Ländern stammten und daher vom westlichen Imperium als echte Menschen angesehen werden. Biden gab eine Erklärung ab, in der er sich „empört und untröstlich“ über den Vorfall äußerte, was eine neue Flut von Berichten über die Gefühle des Präsidenten gegenüber Israel auslöste.

Aber wie der oben erwähnte Politico-Artikel zeigt, ist das alles eigentlich egal, denn die Israel-Politik der Regierung hat sich nicht geändert. Biden soll Berichten zufolge grünes Licht für den Verkauf von Kampfflugzeugen an Israel im Wert von 18 Milliarden Dollar geben, und das nur wenige Tage, nachdem wir erfahren haben, dass die Regierung in aller Stille die Lieferung weiterer 2.000-Pfund-Bomben genehmigt hat, mit denen die IDF so viele Zivilisten in Gaza auslöscht. Das Weiße Haus unter Biden weigert sich immer noch hartnäckig, anzuerkennen, dass Israel in den letzten sechs Monaten auch nur ein einziges Mal gegen das humanitäre Recht verstoßen hat.

Warum also wird uns von den Medien immer und immer wieder erzählt, dass Biden auf die israelische Regierung besonders wütend ist? Das spielt keine Rolle. Überhaupt nicht. Es ist keine Nachrichtenstory. Es ist uninteressant. Niemanden mit funktionierenden grauen Zellen zwischen den Ohren interessiert das auch nur im Geringsten. Aber sie hämmern und hämmern und hämmern auf diese idiotische Geschichte seit Monaten ein.

Die Antwort liegt natürlich darin, dass die westlichen Nachrichtenmedien Propagandadienste für das westliche Imperium sind, dessen zentraler Knotenpunkt Washington ist, und dass es daher ihre Aufgabe ist, die US-Regierung gut aussehen zu lassen. Indem sie immer und immer wieder betonen, dass der US-Präsident das Verhalten des israelischen Regimes in Gaza entschieden missbilligt, distanzieren die imperialen Spinmeister das Weiße Haus von einem der düstersten Kapitel in der Geschichte der Vereinigten Staaten, während Biden diese Massengrausamkeit Tag für Tag absegnet, obwohl er jederzeit in der Lage wäre, sie zu beenden.

Dieser Schwachsinn findet zur gleichen Zeit statt, als ein wichtiger Bericht von +972 enthüllt, dass Israel ein KI-System verwendet hat, um Tötungslisten von mutmaßlichen Mitgliedern der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad zu erstellen, die ohne jegliche menschliche Überprüfung ausgeführt wurden. Ein automatisiertes System mit dem psychopathischen Namen „Where’s Daddy?“ spürt Verdächtige in ihren Häusern auf, damit sie zusammen mit ihren gesamten Familien getötet werden können. Die IDF haben wissentlich 15 bis 20 Zivilisten auf einmal getötet, um einen jüngeren Hamas-Aktivisten zu töten, und bis zu 100 Zivilisten auf einmal, um einen hochrangigen Beamten auszuschalten.

Dies ist die Art von mörderischer Verderbtheit, die die Biden-Administration seit einem halben Jahr Tag für Tag gutheißt, während die imperialen Medien wie Vorschulkinder über die Gefühle des Präsidenten plappern.

Hören Sie auf, uns von den Gefühlen des Präsidenten zu erzählen. Hören Sie auf, uns zu erzählen, er sei „wütend“ und „frustriert“ über Israel. Niemanden interessiert das. Niemanden interessiert es, wie Biden über die Regierung denkt, der er hilft, einen Völkermord zu verüben. Alles, was zählt, ist, dass er ihnen hilft, einen Völkermord zu begehen.

Diese sechsmonatige Massengräueltat war eine einzige Beleidigung für unsere Intelligenz.

