Über eine Million Palästinenser sollen mit Waffengewalt nach Ägypten gezwungen werden, von Mike Whitney

Es muss klar sein, dass es in dem Land keinen Platz für beide Völker gibt…. Wenn die Araber es verlassen, wird das Land weit und geräumig für uns werden…. Die einzige Lösung ist ein Land Israel…ohne Araber. Hier gibt es keinen Platz für Kompromisse… Yosef Weitz (1890-1972) ehemaliger Direktor der Abteilung für Landbesiedlung des Jüdischen Nationalfonds

Die jüngsten Luftangriffe der IDF auf zivile Gebiete in Rafah markieren den Beginn der letzten Phase von Israels massivem Projekt der ethnischen Säuberung. Am Montag bombardierte Israel eine Reihe von Orten, an denen palästinensische Flüchtlinge in Zelten zusammengekauert waren, nachdem sie vor dem israelischen Angriff im Norden geflohen waren. Auf einer Reihe von Twitter-Seiten tauchten Videos der Zerstörung auf, die ein tief verkratztes Ödland inmitten von behelfsmäßigen Lagern zeigten. Es überrascht nicht, dass der Großteil der Opfer Frauen und Kinder waren und nirgendwo Hinweise auf die Hamas zu finden waren. Nach Angaben eines Zeugen vor Ort waren Leichenteile und Gemetzel über die Landschaft verstreut. Dies stammt aus einem Artikel auf der World Socialist Web Site:

Israel hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen massiven Luftangriff auf Rafah, die südlichste Stadt des Gazastreifens, geflogen, bei dem über 100 Menschen getötet wurden. Als die Sonne aufging, war die Welt entsetzt über die Bilder von verstümmelten Kinderleichen, eine erschreckende Demonstration dessen, was in den kommenden Wochen auf uns zukommen wird.

Am Wochenende versprach der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einen umfassenden militärischen Angriff auf die belagerte Stadt und erklärte: „Unser Ziel … ist der totale Sieg.“ Für das israelische Regime bedeutet „totaler Sieg“, so viele Palästinenser wie möglich zu töten und den Rest aus ihren Häusern zu vertreiben. Mit grünem Licht von Biden beginnt Israel mit dem Massaker in Rafah, World Socialist Web Site

Israelische Sprecher und Mitglieder der westlichen Medien lieferten die oberflächliche Rechtfertigung für die Angriffe vom Montag, indem sie die Fiktion wiederholten, Israel versuche, die Hamas auszurotten. Was durch diese offensichtliche Täuschung verschleiert wird, ist die Tatsache, dass der grundlegende Plan zur Vertreibung der arabischen Bevölkerung aus ihrem Heimatland auf die Ursprünge des jüdischen Staates zurückgeht. So schrieb der Gründer der modernen zionistischen Bewegung, Theodor Herzl (1860-1904), Folgendes:

„Wir werden versuchen, die mittellose Bevölkerung über die Grenze zu bringen, indem wir ihr in den Transitländern Arbeit verschaffen, während wir ihr in unserem eigenen Land jede Beschäftigung verweigern… die Enteignung und der Abtransport der Armen muss diskret und umsichtig durchgeführt werden.“

Schockierenderweise schrieb Herzl diese Worte im Jahr 1895, 50 Jahre bevor Israel seine Staatlichkeit erklärte. Das Problem war also schon damals völlig klar. Um ein jüdisches Heimatland zu schaffen, müssten die Juden eine beträchtliche Mehrheit behalten, was bedeutet, dass die Palästinenser vertrieben werden müssten. Das ist das Problem, das die israelischen Führer seit 1948 quält: wie man die einheimische Bevölkerung „verschwinden“ lässt. Hier ist ein Zitat von Israels erstem Premierminister David Ben-Gurion, der sagte:

„Sie kennen zweifellos die Aktivitäten des [Jüdischen Nationalfonds] in dieser Hinsicht. Jetzt muss ein Transfer von ganz anderem Ausmaß durchgeführt werden. In vielen Teilen des Landes wird eine neue Besiedlung nicht möglich sein, ohne die arabischen Fellachen umzusiedeln.“ Er schloss: „Die jüdische Macht [in Palästina], die ständig wächst, wird auch unsere Möglichkeiten erhöhen, diesen Transfer in großem Umfang durchzuführen.“ (1948)

Diese Argumentation hat sich über die Jahrzehnte gehalten, auch wenn die heutigen Zionisten dazu neigen, sich schroffer und weniger zurückhaltend zu äußern. Nehmen wir zum Beispiel den populären konservativen Experten Ben Shapiro, der seine Ansichten in einem Artikel mit dem Titel „Transfer is Not a Dirty Word“ darlegte. Hier ist, was er sagte:

Wenn Sie glauben, dass der jüdische Staat ein Existenzrecht hat, dann müssen Sie Israel erlauben, die Palästinenser und die israelischen Araber aus Judäa, Samaria, Gaza und Israel selbst zu vertreiben. Es ist eine hässliche Lösung, aber es ist die einzige Lösung. Und sie ist weit weniger hässlich als die Aussicht auf einen blutigen Konflikt ad infinitum….

Die Juden begreifen nicht, dass die Vertreibung einer feindlichen Bevölkerung ein gängiges und im Allgemeinen wirksames Mittel ist, um gewaltsame Verwicklungen zu verhindern. Hier gibt es keine Gaskammern. Es ist kein Völkermord; es ist ein Transfer….

Es ist an der Zeit, nicht mehr zimperlich zu sein. Juden sind keine Nazis. Transfer ist kein Völkermord. Und alles andere ist keine Lösung. Transfer ist kein Schimpfwort, Narkive

„Zimperlich“? Shapiro meint, dass jeder, der den entsetzlichen moralischen Horror erkennt, Menschen von ihrem Land zu vertreiben und sie in Flüchtlingslager zu zwingen, zimperlich ist?

Dies ist das Wesen des politischen Zionismus, und es geht auf die Anfänge des jüdischen Staates zurück. Wenn also Kritiker behaupten, Netanjahu habe die „rechtslastigste Regierung in der Geschichte Israels“ zusammengestellt, sollten Sie ihnen nicht glauben. Netanjahu ist nicht besser oder schlechter als seine Vorgänger. Der einzige Premierminister, der auch nur ein wenig von diesem „eisernen Gesetz“ des Zionismus abwich, war Yitzhak Rabin, der (vorhersehbar) von einem Gegner von Oslo ermordet wurde. Was sagt Ihnen das?

Es sagt Ihnen, dass es nie eine „Zwei-Staaten-Lösung“ geben würde; es war von Anfang an eine Scharade. Und (wie Netanjahu vor kurzem andeutete) haben die israelischen Führer den Schwindel nur mitgespielt, um Zeit zu gewinnen und sich auf die Lösung vorzubereiten, die ihnen heute aufgezwungen wird.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum so viele Israelis Netanjahus mörderischen Amoklauf in Gaza unterstützen?

(Tipp) Es liegt nicht daran, dass israelische Juden gemeingefährliche Verrückte sind. Nein. Es liegt daran, dass sie wissen, was er tut. Sie fallen nicht auf das Ablenkungsmanöver „Hamas“ herein, das lediglich ein Propagandawort für den Westen ist. Sie wissen, dass Netanjahu einen Plan umsetzt, um das gesamte Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer zu erobern. Und damit verwirklicht er die territorialen Ambitionen seiner zionistischen Vorfahren. Obwohl die Mehrheit der Israelis Netanjahu verachtet und der Meinung ist, dass er wegen Korruption strafrechtlich verfolgt werden sollte, sind sie bereit, wegzuschauen, während er nach ihren Wünschen handelt.

Den Beobachtern muss klar sein, dass die derzeitige Strategie keineswegs neu ist, sondern auf eine 75-jährige Tradition zurückblicken kann, die mit den demografischen Zielen der zionistischen Führung übereinstimmt.

Das alles hat natürlich nichts mit der Hamas zu tun, die nur der Vorwand für die Ausrottung der einheimischen Bevölkerung ist. Was wir hier sehen, ist die Verwirklichung des zionistischen Traums, die moderne Version des Plan Dalet, des ursprünglichen Fahrplans für die ethnische Säuberung, der 1948 aufgestellt wurde.

Was ist also der Plan Dalet?

Der Plan Dalet war die Blaupause, die von der israelischen Armee verwendet wurde, um die Palästinenser während der Gründung Israels im Jahr 1948 aus ihrer Heimat zu vertreiben. Wie der israelische Historiker Benny Morris in seinem bahnbrechenden Buch über die Ereignisse von 1948 feststellte, war der Plan Dalet „ein strategisch-ideologischer Anker und eine Grundlage für die Vertreibungen durch Front-, Bezirks-, Brigade- und Bataillonskommandeure“… Heute würde man diesen Akt der Massenvertreibung als ethnische Säuberung bezeichnen.

Der am 10. März 1948 offiziell verabschiedete Plan Dalet legte fest, welche palästinensischen Städte und Ortschaften ins Visier genommen werden sollten, und gab Anweisungen, wie die Bewohner zu vertreiben und ihre Gemeinschaften zu zerstören waren. Er sah Folgendes vor:

„Zerstörung der Dörfer … insbesondere derjenigen Bevölkerungszentren, die nur schwer ständig kontrolliert werden können … die Bevölkerung muss aus den Grenzen des Staates vertrieben werden.“

Drei Viertel aller Palästinenser, etwa 750.000 Menschen, wurden während der Gründung Israels aus ihren Häusern vertrieben und zu Flüchtlingen gemacht. Ihre Häuser, ihr Land und andere Besitztümer wurden systematisch zerstört oder von den Israelis übernommen, während ihnen das Recht auf Rückkehr oder jegliche Entschädigung verweigert wurde. Mehr als 400 palästinensische Städte und Dörfer, darunter pulsierende städtische Zentren, wurden zerstört oder mit jüdischen Israelis neu besiedelt.“ Plan Dalet & Die ethnische Säuberung von Palästina, IMEU

Was haben wir also in den letzten vier Monaten gesehen?

Wir haben die Terrorisierung einer ganzen Bevölkerung erlebt, die unter unerbittlichen Bombardierungen, der Zerstörung lebenswichtiger Infrastrukturen, einer vollständigen Blockade von Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung und einem Massenexodus in die südlichste Stadt des Gazastreifens mit Waffengewalt zu leiden hatte.

Ist dies nicht der Plan Dalet?

Doch, das ist er. Es ist eine moderne Version des ursprünglichen Plans. Deshalb bombardieren die IDF Zeltstädte voller unbewaffneter Zivilisten, die keine Gefahr für die israelische Sicherheit darstellen. Es geht nicht darum, die Hamas zu bekämpfen, sondern die Bevölkerung zu terrorisieren, damit sie aus der Stadt flieht. Das ist das Ziel. Israel weiß, wenn es die Flüchtlinge bombardiert, werden sie die Grenze stürmen, die Mauer durchbrechen und in Massen nach Ägypten strömen. Das ist der Plan, kurz und bündig.

Und der Plan scheint erfolgreich zu sein. Tatsächlich könnte Netanjahu nur noch wenige Tage davon entfernt sein, das von Ben-Gurion begonnene Werk zu vollenden. Er hat bereits damit begonnen, die Luftangriffe auf Rafah zu verstärken, während ein umfassender Bodenangriff jederzeit erfolgen könnte. In dem Maße, wie sich die humanitäre Krise verschärft, werden Verzweiflung und Angst zunehmen und schließlich einen massiven Ansturm auf die ägyptische Grenze auslösen. Sobald die Palästinenser den Gazastreifen verlassen haben, werden sie unter die Vormundschaft von Vertretern der internationalen Gemeinschaft gestellt, die sie in andere Länder der Welt bringen werden. Auf diese Weise will sich Netanjahu das Land aneignen, das er in ein Groß-Israel eingliedern will, indem er unbewaffnete Zivilisten aus ihren Häusern in die Wüste vertreibt.

Die Vertreibung der Palästinenser zeigt, dass die Vereinigten Staaten und Israel – hinter dem moralischen Geschwafel über Menschenrechte und „Rechtsstaatlichkeit“ – zu den barbarischsten Grausamkeiten fähig sind, die man sich vorstellen kann. Es ist wirklich schockierend, dass die beiden Nationen einen schmutzigen Plan wie diesen am helllichten Tag ausführen können, während der Rest der Welt tatenlos zusieht.

Wir sollten uns alle für uns selbst schämen.