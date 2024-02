In Rafah, the final – and most deadly – stage of this genocide is upon us I fear what an Israeli invasion would mean for more than a million displaced Palestinians sheltering in the city.

In Rafah steht die letzte – und tödlichste – Phase dieses Völkermords bevor

Von Ghada Ageel

15. Februar 2024

Kinder halten während einer Demonstration in einem Flüchtlingslager in weiße Laken eingewickelte Leichen vor.

Palästinensische Kinder demonstrieren am 14. Februar 2024 in Rafah im südlichen Gazastreifen für ein Ende des Krieges und ihr Recht auf Leben, Bildung und Spielen [Ahmad Hasaballah/Getty Images].

Viele Jahre lang passierte ich jedes Mal, wenn ich nach Gaza reiste, um meine Familie zu besuchen, den Grenzübergang Rafah, die Grenze zwischen dem belagerten Gazastreifen und Ägypten. Und jedes Mal, wenn ich in der Grenzstadt Rafah einen Atemzug tat, wurde ich an die Worte meiner Schwester Taghreed erinnert: „Ich atme den Duft der Geschichte meines Landes ein“. Ihre Augen leuchteten jedes Mal vor Stolz, wenn sie von Rafah sprach, und ich teile diese Meinung.

Die Geschichte dieses Korridors umspannt Tausende von Jahren und ist ein Zeugnis für die reiche Geschichte Palästinas und seines Volkes. Seit Jahrtausenden ist Rafah ein Rastplatz und ein Handelszentrum für Karawanen aus ganz Palästina, die in Richtung Sinai-Halbinsel und weiter nach Ägypten und Afrika reisen.

Heute findet in dieser alten, wertvollen Stadt ein Völkermord statt. Während ich diesen Völkermord aus der Ferne beobachte und befürchte, was die drohende israelische Invasion für die Hunderttausenden von vertriebenen Palästinensern bedeuten würde, die gezwungen sind, dort Schutz zu suchen, fühle ich mich wie eine jener machtlosen Seelen, die erkannten, was in Srebrenien oder im Warschauer Ghetto geschah, und versuchten, Alarm zu schlagen, aber nichts tun konnten, um die Tragödie abzuwenden, da die Welt bereits beschlossen hatte, vor dem bevorstehenden Massaker an Unschuldigen die Augen zu verschließen.

Seit Beginn dieses jüngsten Krieges gegen Gaza hat jede neue Phase des israelischen Angriffs der Zivilbevölkerung mehr Leid, Schmerz und Tod gebracht. Diejenigen, die jetzt in Rafah leben, sind vielfach vertrieben worden und können nirgendwo anders hin. Der Einmarsch in Rafah wäre somit die letzte und tödlichste Phase dieses Völkermordes – des ersten Völkermordes in der Geschichte der Menschheit, der live in die Welt übertragen wurde.

Leider ist dies nicht das erste Mal, dass das schöne Rafah zum Schauplatz von Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird. Die jüngste Geschichte der Grenzstadt ist eine Wunde, die durch ständige Gewalt offen gehalten wird. Wie in den meisten Städten des Gazastreifens sind die meisten Einwohner Rafahs Nachkommen der während der Nakba 1948 Vertriebenen, andere sind Überlebende eines Massakers von 1956 und der vielen anderen israelischen Angriffe, die danach folgten.

Meine 89-jährige Tante Rayya, ein Flüchtling aus dem 1948 von Israel zerstörten Dorf Barqa, ist Zeugin von jahrzehntelangen Massakern, Gewalt und Unterdrückung in dieser Stadt.

1956, während der Dreier-Aggression zwischen Großbritannien, Frankreich und Israel, die auch als Suez-Krise bekannt ist, besetzte Israel den Gazastreifen für etwa vier Monate und verübte sowohl in Khan Younis als auch in Rafah grausame Massaker.

Am 2. November, als das israelische Militär Khan Younis besetzte und Männer ab 16 Jahren aufforderte, sich an verschiedenen Stellen in der Stadt zu melden, war meine Tante dort zu Besuch bei ihrer Familie. Die damals 22-jährige Frischvermählte wurde Zeugin, wie das israelische Militär diese Männer und Jungen an Mauern aufreihte und sie im Laufe von zwei Tagen massakrierte.

Meine Tante beschloss schließlich, mit der Familie ihrer Schwester das Haus zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie liefen zum Strand von Khan Younis und suchten unter den Bäumen Schutz. Sie aßen alles, was sie finden konnten, gruben Löcher in den Boden, um zu schlafen, sauberes Wasser zu finden und eine Toilette zu benutzen. Trotz der Gefahr, die sie umgab, und des ständigen Bombardements traf Rayya, die um die Sicherheit ihres Mannes fürchtete, die schwierige Entscheidung, ihre Reise nach Rafah fortzusetzen.

Bei ihrer Ankunft musste Rayya feststellen, dass es in Rafah erneut zu Hinrichtungen gekommen war. Sie konnte ihren Mann nirgends finden. Tagelang kämpfte sie mit der quälenden Ungewissheit über sein Schicksal. Glücklicherweise hatte ihr Mann diese besondere Welle der Gewalt überlebt. Er starb später während der Besetzung des Gazastreifens im Jahr 1967, als er auf dem Weg von Khan Younis nach Rafah am Strand von der israelischen Armee getötet wurde.

Nach der Ermordung ihres Mannes war Rayya als alleinerziehende Mutter mit der Aufgabe konfrontiert, fünf Kinder in der Härte und Entbehrung des Flüchtlingslagers Rafah aufzuziehen.

In den 1970er Jahren war sie gezwungen, in der israelischen Landwirtschaft zu arbeiten und auf den Feldern Tomaten zu ernten, um ihre Familie zu ernähren.

Während der ersten Intifada im Jahr 1987 verlor Rayya ein Auge, als sie versuchte, ihren jüngsten Sohn aus den Händen israelischer Soldaten zu retten. Sie wurde von einem Gewehrkolben ins Auge getroffen, als sie versuchte, die Soldaten daran zu hindern, ihr Kind mitzunehmen.

Zu Beginn der zweiten Intifada im Jahr 2000 wurde eines ihrer Enkelkinder, der 13-jährige Karam, in den Hinterkopf geschossen, als er von einem israelischen Armeeposten weglief, nachdem er Steine auf Soldaten geworfen hatte. Das bewusstlose Kind wurde in das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gebracht, aber die Ärzte sagten, dass seine Überlebenschancen nur noch wenige Stunden betragen würden.

Rayya und ihre Schwiegertochter, Karams Mutter, wurden vor die Qual der Wahl gestellt: Im Krankenhaus bleiben und Karam in seinen letzten Lebensstunden begleiten oder nach Rafah zurückkehren, bevor die Checkpoints geschlossen wurden, um seinen Tod zu Hause mit ihren Angehörigen zu betrauern. Da sie nicht wussten, ob sie in den kommenden Tagen zwischen den Städten hin- und herreisen durften, entschieden sie sich schließlich, ohne Karams Leiche nach Hause zu fahren.

Im Jahr 2004 wurde Rafah Opfer der von Israel als Operation Regenbogen bezeichneten Operation, einer grausam ironischen Bezeichnung für das, was damals als der schlimmste Gewaltakt galt, den die Stadt je erlebt hatte. Die Operation führte zur Zerstörung von Hunderten von Häusern in ganz Rafah. Auch Rayyas Haus wurde während dieser Gewaltwelle teilweise zerstört. Während des Krieges gegen den Gazastreifen 2014 verlor Rayya einen weiteren Enkel – einen begabten Ingenieurstudenten, der sich gerade verlobt hatte.

Heute, 10 Jahre später, versucht Rayya erneut, die militärische Aggression in Rafah zu überleben. Ich habe sie in letzter Zeit nicht erreichen können, aber ich fürchte, dass sie erneut vertrieben wurde, hungrig, frierend und verängstigt ist und im Alter von 89 Jahren Löcher in den Boden gräbt, um Wasser zu finden oder zur Toilette zu gehen.

Die Geschichte meiner Tante Rayya – eine Geschichte des Leidens und der Beharrlichkeit – ist die Geschichte von Rafah. Ihre Geschichte spiegelt die tragische Geschichte von mehr als einer Million vertriebener Palästinenser wider, die gezwungen waren, in der Grenzstadt Schutz zu suchen. Aber die Geschichte von Rafah ist auch eine Geschichte der internationalen Solidarität. Rachel Corrie, Tom Hurndall und James Miller verloren in Rafah ihr Leben durch die Hand des israelischen Militärs, als sie sich mutig gegen die brutale israelische Besatzung wehrten.

Rafah ist nun der letzte Zufluchtsort für die Palästinenser im Gazastreifen inmitten eines sich immer noch vollziehenden Völkermordes, und es ist der Ort, an dem die internationale Gemeinschaft handeln könnte und sollte, um ein weiteres Warschau oder Srebrenica zu verhindern.

Dies ist der Moment für alle Mitglieder der globalen Zivilgesellschaft, für alle, die an Menschenrechte, Gerechtigkeit und Freiheit für alle glauben, sich gegen das ohrenbetäubende Schweigen ihrer politischen Führer zu erheben und für das seit langem leidende palästinensische Volk einzutreten.

Angesichts der drohenden katastrophalen israelischen Invasion in Rafah können wir die Notlage der palästinensischen Flüchtlinge nicht länger ignorieren, die um ein Vielfaches vertrieben wurden, krank und hungrig sind und sich mit nichts als ihren zerbrechlichen Körpern einer unverhohlenen ethnischen Säuberungskampagne widersetzen müssen.

Niemand kann behaupten, nicht zu wissen, was heute in Rafah, in Gaza und in ganz Palästina geschieht. Die Wahrheit liegt in den Zeugnissen der Kinder, die den Völkermord miterleben, in der Arbeit mutiger Journalisten vor Ort, die ihr eigenes Gemetzel dokumentieren, in den sorgfältig recherchierten Berichten von Experten, Akademikern, Menschenrechtsverteidigern und internationalen Institutionen. Rafah ist die letzte Gelegenheit für die internationale Gemeinschaft, sich gemeinsam für Frieden und Würde in Palästina einzusetzen. Es ist an der Zeit, dass Rafah endlich wirklich sicher ist und gedeiht. Es ist an der Zeit, dass lebenslange Flüchtlinge wie meine Tante Rayya dauerhafte Sicherheit und Geborgenheit finden. Es ist Zeit für einen Waffenstillstand und ein freies Palästina.

Ghada Ageel

Professorin für Politikwissenschaft

Dr. Ghada Ageel ist ein palästinensischer Flüchtling der dritten Generation und derzeit Gastprofessorin an der Fakultät für Politikwissenschaften der Universität von Alberta in Amiskwaciwâskahikan (Edmonton), dem Territorium der Treaty 6 in Kanada.

Übersetzt mit deepl.com

