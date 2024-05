Tutsi genocide survivor sees disturbing similarities in Gaza Sandrine Irankunda, an ethnic Tutsi who lost almost her entire family, sees chilling parallels between 1994 genocide in Rwanda and today’s Gaza, urging world to intensify efforts to end Israel’s carnage in the blockaded enclave.

Der emotionale Tribut, den die Gewalt im Gazastreifen gefordert hat, war für Irankunda tiefgreifend. / Foto: TRT World

Sandrine Irankunda, eine ethnische Tutsi, die fast ihre gesamte Familie verloren hat, sieht erschreckende Parallelen zwischen dem Völkermord von 1994 in Ruanda und dem heutigen Gaza. Sie fordert die Welt auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um Israels Gemetzel in der blockierten Enklave zu beenden.

Überlebende des Völkermords an den Tutsi sieht beunruhigende Parallelen in Gaza

Von Tanguy Garrel

31. Mai 2024

Während Israel seinen brutalen Krieg gegen die belagerten Paslestinenser im Gazastreifen fortsetzt, finden diejenigen, die einen Völkermord erlebt haben, Ähnlichkeiten zwischen ihren Erfahrungen und Israels Vorgehen in der winzigen Küstenenklave.

In einem Interview mit TRT World bei einer Demonstration vor dem Weißen Haus sagte Sandrine Irankunda, eine Überlebende des Völkermords an den Tutsi in Ruanda, sie habe während der Gräueltaten 1994 fast ihre gesamte Familie verloren und sehe erschütternde Parallelen zwischen der Notlage der Tutsi und der der Palästinenser in Gaza.

Für sie ist die Notwendigkeit, zur Unterstützung des Gazastreifens zu demonstrieren, klar.

„Denn es findet ein Völkermord statt. Und wenn ein Völkermord geschieht, müssen wir uns bewegen und etwas tun“, erklärte sie mit Nachdruck.

Als Überlebende des Völkermords, bei dem schätzungsweise 500.000 bis 800.000 Tutsi in nur 100 Tagen von bewaffneten Hutu-Kämpfern in Ruanda abgeschlachtet wurden, fühlt sich die in den USA lebende Irankunda zutiefst verpflichtet zu handeln.

„Das Einzige, was mir einfällt, ist, einfach zu protestieren. Meine Stimme in die Gemeinschaft einzubringen, ein freies Palästina zu fordern und das Töten von Kindern zu beenden.“

Irankunda hat viel Zeit damit verbracht, sich über die palästinensische Widerstandsbewegung zu informieren und versucht, ihren Kampf zu verstehen.

„Ich habe mich selbst weitergebildet. Denn ich weiß, was mit mir und meiner Familie geschehen ist. Aber ich wusste nicht wirklich viel über die palästinensische Widerstandsbewegung. Ich musste mich also selbst weiterbilden, um zu wissen, was vor sich geht“, erklärte sie.

Die Selbsterziehung hat ihre Entschlossenheit gestärkt, sich gegen die weltweite Unterdrückung zu wehren.

„Je mehr wir uns weiterbilden, desto mehr können wir Stellung beziehen und die Welt zum Besseren verändern. Und die Unterdrückten und Ausgegrenzten überall auf der Welt schützen.

Irankunda zog direkte Vergleiche zwischen der entmenschlichenden Sprache, mit der israelische Politiker die Palästinenser beschreiben, und der Rhetorik, mit der Beamte in Ruanda gegen Tutsi vorgingen, und wies auf ein erschreckendes Muster hin.

„Völkermord geschieht nicht in einem Vakuum. Er ist etwas, das geplant wird, um Menschen zu eliminieren. Es beginnt mit der Sprache. Und wir haben gesehen, wie die Sprache das palästinensische Volk entmenschlicht. Das ist das Gleiche, was mit meinem Volk passiert ist.

Diese Sprache sei ein Vorläufer für weitreichendere Gräueltaten, so die Expertin.

„Der Wille, das Volk zu vernichten. Das geschieht mit den Palästinensern. Das ist auch mit meinem Volk geschehen. Ich glaube also, dass alle Völkermorde nach dem gleichen Muster ablaufen.“

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober auf israelisches Militär und Siedlungen, die einst arabische Dörfer und Bauernhöfe waren, führt Israel eine brutale Invasion im Gazastreifen durch.

Die Hamas sagt, ihr Angriff, der ihren Erzfeind überraschte, sei als Reaktion auf die israelischen Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee und die illegale Siedlergewalt im besetzten Westjordanland erfolgt, um die Palästina-Frage „wieder auf den Tisch zu bringen“.

Seitdem hat Israel mehr als 36.000 Palästinenser getötet – die meisten von ihnen Babys, Frauen und Kinder – und mehr als 81.000 verwundet, und das bei massiver Zerstörung und Mangel an lebensnotwendigen Gütern.

Etwa 85 % der 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens sind aus ihren Häusern geflohen. Schwere Hungersnöte sind weit verbreitet, und laut UN-Beamten herrscht in Teilen des Gebiets eine Hungersnot.

Der emotionale Tribut, den die Gewalt in Gaza gefordert hat, war für Irankunda tiefgreifend.

„Um ehrlich zu sein, fühle ich mich dadurch fast behindert, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich fühle mich einfach sehr traurig, voller Trauer und weiß nicht, was ich tun soll“, gab sie zu.

Ihr Protest ist ein Versuch, mit diesen Gefühlen fertig zu werden und sich gegen das zu wehren, was sie als Wiederholung der Geschichte ansieht.

Mit Blick auf den Verlust ihrer eigenen Familie sagte Irankunda, sie fühle sich zum Handeln gezwungen.

„Ich habe meine Familie verloren und ich habe das Gefühl, dass ich miterlebe, wie andere Familien ihre Familie verlieren. Auch wenn der Völkermord 30 Jahre zurückliegt, trägt man diesen Schmerz immer noch in sich“, sagte sie.

Mit ihrem Protest will sie Zeugnis ablegen und sich mit den Palästinensern solidarisieren, damit sie wissen, dass sie nicht allein sind.

Irankunda, eine Überlebende der Tutsi, erzählte von dem verheerenden Verlust ihrer Familie: „Ich bin Tutsi, meine Familie ist Tutsi. Also wurde meine Familie ausgelöscht. Meine Familie mütterlicherseits wurde bis auf eine Person, die das Land verlassen hatte, getötet.

Mit Blick auf die aktuelle Situation in Gaza äußerte Irankunda seine Fassungslosigkeit.

„Ich bin so schockiert, fassungslos, in Schockstarre. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir es 30 Jahre später immer noch mit denselben Dingen zu tun haben. Als ich vor ein paar Tagen gesehen habe, was in Rafah passiert ist, war ich traurig, untröstlich und konnte danach einfach nicht mehr funktionieren, weshalb ich meine Familie heute hierher geschleppt habe, um zu protestieren“, sagte sie. „Ich weiß einfach nicht, wie ich funktionieren soll.“

Die Botschaft von Irankunda an die Welt ist klar und dringend.

„Lasst uns den Völkermord beenden. Wir müssen alles tun. Was auch immer Sie sind, welche Macht Sie haben, was auch immer Sie tun können, tun Sie es, um diesen Völkermord zu beenden“, forderte sie.

