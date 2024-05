https://www.middleeastmonitor.com/20240531-protests-as-french-channel-hosts-israel-pm-netanyahu/

Hunderte von pro-palästinensischen Demonstranten versammeln sich vor dem französischen Nachrichtensender LCI, der zur TF1-Gruppe gehört, um gegen ein Interview mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Paris, Frankreich, am 30. Mai 2024 zu protestieren. [Luc Auffret – Anadolu Agency

Proteste gegen den Empfang von Israels Premierminister Netanjahu durch einen französischen Sender

31. Mai 2024

Hunderte von Demonstranten versammelten sich gestern am späten Abend vor den Büros des Privatsenders TF1 in den westlichen Vororten von Paris, um gegen die Ausstrahlung eines Interviews mit dem israelischen Besatzungsminister Benjamin Netanjahu über den Gaza-Krieg zu protestieren.

Die Demonstranten, die Keffiyehs trugen und palästinensische Flaggen schwenkten, versammelten sich aufgrund der starken Polizeipräsenz in einiger Entfernung vom Gebäude des Senders und skandierten: „Gaza, Paris ist mit dir“, „Sofortiger Waffenstillstand“ und „Israel, Mörder“.

Zu der Demonstration hatten Abgeordnete der französischen Linksaußenpartei La France Insoumise (Frankreich ungebeugt, LFI) aufgerufen, kurz nachdem der Sender die Ausstrahlung des Interviews angekündigt hatte.

Rima Hassan, Kandidatin von France Unbowed für die bevorstehenden Europawahlen, sagte auf X: „Heute Abend gibt TF1 dem Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu das Wort, um seine Propaganda für Völkermord zu senden! Lasst uns #boycottTF1 so weit wie möglich verbreiten.“

Antoine Leaument, ein weiterer Abgeordneter der LFI, wies auf die Ironie hin, dass ein Abgeordneter kürzlich in der Nationalversammlung für das Zeigen einer palästinensischen Flagge bestraft wurde, während Netanjahu, der die „Bombardierung und Tötung“ dieser Menschen anordnet, eingeladen wurde, in einem großen Fernsehsender zu sprechen.

Thomas Portes, ein weiterer LFI-Abgeordneter, beschuldigte den französischen Sender, „einem Kriegsverbrecher den roten Teppich auszurollen“, und bezeichnete die Einladung an Netanjahu als „beschämend“ angesichts der anhaltenden Gewalt gegen das palästinensische Volk.

In seinem Interview bezeichnete Netanjahu Anschuldigungen, Israel würde Zivilisten in Gaza angreifen und aushungern, als „antisemitische Verleumdung“.

Am Dienstag wurde der französische Abgeordnete Sebastien Delogu für 15 Tage suspendiert, nachdem er im Parlament eine palästinensische Flagge geschwenkt hatte.

„Ich denke, der französische Staat ist ein Komplize bei dem, was heute in Palästina geschieht. Unsere Fraktion [LFI] und ich sind stolz darauf, für das Völkerrecht und die Menschen einzutreten, die derzeit in Palästina leiden und massakriert werden“, sagte Delogu vor Reportern.

