Ukrainian forces shell Kursk with cluster munition: Governor Kursk region governor Roman Starovoit reports that Ukrainian shelling left one woman injured.

Ukrainische Streitkräfte beschießen Kursk mit Streumunition: Gouverneur

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

5. Oktober 2023

Der Gouverneur der Region Kursk, Roman Starovoit, berichtet, dass der ukrainische Beschuss eine Frau verletzt hat.

Wie Sputnik unter Berufung auf den Gouverneur der Region Kursk, Roman Starowoit, berichtet, wurde heute eine Frau in Rylsk durch ukrainischen Beschuss verletzt. Gouverneur Starovoit wies darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte bei dem Angriff Streumunition eingesetzt hätten.

In der Erklärung des Gouverneurs auf Telegram heißt es: „Die Grenzstadt Rylsk wurde mit Streumunition aus der Ukraine beschossen. Eine Frau erlitt mittelschwere Schrapnellwunden und wurde in das zentrale Regionalkrankenhaus von Rylsk transportiert, wo sie die notwendige medizinische Versorgung erhält“.

Außerdem erwähnte der Gouverneur, dass der ukrainische Angriff zur Zerstörung mehrerer Häuser, Nebengebäude und Fahrzeuge in verschiedenen Teilen der Stadt führte.

Gouverneur Starovoit berichtete auch über die Entdeckung nicht explodierter Munition und wies darauf hin, dass Bombenentschärfer aktiv daran arbeiten, diese sicher zu beseitigen.

Anfang dieser Woche schrieb der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, in einem Telegrammposting, dass provokative Äußerungen führender Politiker in Europa zu den erhöhten Spannungen in der Ukraine inmitten der Krise beitragen, und fügte hinzu, dass „die Zahl der führenden Idioten in den NATO-Ländern wächst“.

„Ein frischgebackener Kretin – der britische Verteidigungsminister – hat beschlossen, Englischkurse für ukrainische Soldaten auf das Territorium der Ukraine selbst zu verlegen“, betonte Medwedew.

„Das heißt, Ihre Ausbilder werden zu legalen Zielen für unsere Streitkräfte. Wohl wissend, dass sie erbarmungslos vernichtet werden. Und zwar nicht mehr als Söldner, sondern eben als britische NATO-Spezialisten“, erklärte er.

„Ein anderer Dummkopf – der Chef des deutschen Verteidigungsausschusses mit einem unaussprechlichen Nachnamen – fordert die sofortige Lieferung von Taurus-Raketen an [die Kiewer Streitkräfte], damit das Kiewer Regime russisches Territorium angreifen kann, um den Nachschub unserer Armee zu schwächen“, betonte er.

Darüber hinaus drohte der stellvertretende Chef des Nationalen Sicherheitsrates: „Sie sagen, dies sei im Einklang mit dem Völkerrecht. Nun, in diesem Fall werden Angriffe auf deutsche Fabriken, in denen diese Raketen hergestellt werden, völlig im Einklang mit dem Völkerrecht stehen.“

Medwedew beendete seinen Kommentar mit der Warnung, dass die Aussichten auf einen dritten Weltkrieg aufgrund der Dummheit der europäischen Führer nicht weit entfernt seien.

„Dennoch treiben uns diese Idioten aktiv in Richtung eines dritten Weltkriegs…“, schloss er. Übersetzt mit Deepl.com

