Ukrainischer Philosoph: Andrii Baumeister fordert Ende des Krieges von Harald Neuber

Andrii Baumeister. Bild: baznica.info

Rettung von Menschenleben als Maxime. Philosoph sieht Gefahr eines Bürgerkrieges. Finden solche Stimmen im Land Gehör?

Der ukrainische Philosoph Andrii Baumeister, einer der einflussreichsten Intellektuellen seines Landes, fordert ein Ende des russisch-ukrainischen Krieges. Mit militärischen Mitteln sei Frieden nicht zu erreichen.

Baumeister, der vor dem Krieg nach Deutschland geflohen war und zuletzt an der Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew lehrte, äußerte sich in einem Interview mit dem russischen Exilmedium Meduza [1] zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ein Sieg für die Ukraine bestehe darin, Menschenleben zu retten und strategische Überlegungen für den Wiederaufbau des Landes anzustellen.

Aber die Ukraine kann Russland nicht auf dem Schlachtfeld besiegen. Alles dreht sich um die Tatsache, dass es territoriale Verluste geben wird. Mir scheint aber, dass Russland auch nach den Gebietserwerbungen, die den Russen als „Sieg“ präsentiert werden, sehr schwerwiegende Folgen haben wird. Das Land wird die Möglichkeit verlieren, innovativ, modern und konzentriert zu sein. Alle werden verlieren: die Ukraine und Russland: Andrii Baumeister Weiterlesen bei telepolis.de

