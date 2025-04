https://strategic-culture.su/news/2025/04/01/von-der-leyen-afraid-of-european-parliament/



Von der Leyen hat Angst vor dem Europäischen Parlament

Lorenzo Maria Pacini

1. April 2025

Ein schlangenhafter Blick, der töten kann, und eine makellose Dauerwelle. Das ist Ursula, die meistgehasste Frau Europas, die alle Tricks des Teufels kennt.

Frau von der Leyen, seien Sie bitte nicht so empfindlich!

Die Obsession des Monats ist, dass Russland angeblich bereit ist, in Europa einzumarschieren, weshalb wir, wie bereits mit ReArm Europe angekündigt, aufrüsten müssen, um einen Präventivschlag zu starten. Das alles wird ein paar Jahre dauern, aber die Russen werden geduldig und fair sein und darauf warten, würdige Gegner zu haben.

Ein Bericht des deutschen Geheimdienstes (sic!) behauptet, dass die Russische Föderation eine groß angelegte Invasion für 2030 vorbereitet, und der litauische Geheimdienst antwortet, dass der Konflikt in der Ukraine verlängert werden muss, um Russland zu beschäftigen.

Nach dem Treffen in London über die Ukraine hat der Sektor der Rüstungsindustrie einen starken Anstieg verzeichnet. An der Mailänder Börse stiegen die Aktien von Leonardo, einem italienischen Unternehmen, das auf Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit spezialisiert ist, um 15 % und erreichten mit 45,50 Euro einen neuen Rekordwert. In Deutschland verzeichnete Rheinmetall – der größte deutsche Rüstungskonzern – einen Anstieg von 18 %, während der britische Riese BAE Systems, Europas größter Waffenhersteller, in London um 14 % zulegte. Die Vereinbarung der europäischen Staats- und Regierungschefs, die Militärausgaben und Verteidigungsfähigkeiten zu stärken, hat die Aktien der Rüstungsindustrie auf dem Kontinent beflügelt. Zum 31. Dezember 2024 verzeichnete Leonardo einen Umsatzanstieg von 16,2 % auf 17,8 Milliarden Euro, wobei in fast allen Tätigkeitsbereichen eine Expansion zu verzeichnen war.

Kurz gesagt: Die europäischen Industriellen im strategischen Sektor sind sehr an Krieg interessiert.

Aber das ist noch nicht alles. Wie Prof. Alessandro Volpi brillant feststellte, stehen hinter diesem Manöver ETFs, Finanzprodukte, die einen Index nachbilden und größtenteils von großen Fonds geschaffen werden. Volpi schreibt: „In den letzten Monaten waren ETFs, die Indizes zum Gegenstand haben, die direkt mit der Rüstungsindustrie verbunden sind, sehr erfolgreich. Der Mechanismus ist einfach: Der große Fonds – zum Beispiel BlackRock – erstellt einen ETF, der mit einem Index verknüpft ist, der vom selben Fonds erstellt wurde, und jetzt geht der große Trend dahin, Indizes mit den Aktien der wichtigsten Waffenhersteller zu erstellen, von amerikanischen bis hin zu europäischen, die voraussichtlich vom Mega-Plan von der Leyen gegen jede Invasion profitieren werden.

Es ist kein Zufall, dass diese Art von ETF zunehmend die Ersparnisse der Europäer anzieht, die ihnen von ihren Managern angeboten werden, nachdem sie von großen Fonds gekauft wurden. Das Klima des Krieges machte die Finanzierung der Aufrüstung „unverzichtbar“, und um diesem Bedarf gerecht zu werden, wurden Finanzinstrumente geschaffen, um kollektive Ersparnisse zu kanalisieren, wodurch jeder, mehr oder weniger bewusst, zum Finanzier des Wettrüstens wurde. Es sollte auch betont werden, dass diese Rüstungsgüter nicht ausschließlich für Europa bestimmt sind: Die Hauptkunden der großen europäischen Rüstungsindustrie befinden sich in der Tat außerhalb des Kontinents, darunter arabische Länder, Israel und andere Nationen weit entfernt von den Grenzen der Union.

Die europäische Aufrüstung begünstigt also eher die Finanzwelt als die Europäische Union selbst, wenn man bedenkt, dass von den 457 Milliarden Euro, die die EU und das Vereinigte Königreich bereits jährlich ausgeben, mehr als die Hälfte für den Kauf von in den Vereinigten Staaten hergestellten Rüstungsgütern verwendet wird. Ein wichtiges Detail: Die Regierung Meloni hat Steueranreize für Unternehmen vorgeschlagen, die sich für eine Rückkehr zur Rüstungsproduktion entscheiden. In der Praxis wird die Wiederaufrüstung nicht nur die öffentlichen Haushalte durch höhere Schuldzinsen belasten, sondern auch die Steuerzahler, die die Kosten für einen weiteren Gefallen an Stellantis tragen müssen. Andererseits scheint es angesichts des Drucks auf Europa fast unvermeidlich, dass die Italiener Opfer bringen müssen, um Elkann nicht zu verärgern und um zu verhindern, dass die großen Nutznießer der Wirtschaftsblase zu viele Verluste erleiden.

Die Aufrüstung Ursula, ein Plan, der fast tausend Milliarden Euro kostet, wird Europas wirtschaftliches Grab sein.

Es gibt Geld für alles, außer für das, was wirklich gebraucht wird

Der europäische Plan „ReArm Europe“, der von der Präsidentin der Kommission Ursula von der Leyen vorgestellt wurde und von den Mitgliedstaaten weitgehend unterstützt wird, basiert auf einer stark militaristischen Vision.

Die Initiative basiert auf der Annahme, dass Europa kurz vor einem Dritten Weltkrieg gegen Russland und seine Verbündeten steht, ohne auf die Unterstützung der Vereinigten Staaten zählen zu können. Diese Perspektive scheint eher eine politische Fantasie zu sein, für die es keine konkreten Beweise gibt. Die Aufrüstungsstrategie erfordert jedoch eine Argumentation, die sich auf die Verteidigung gegen eine mögliche russische Invasion konzentriert, insbesondere nach der Aussetzung der amerikanischen Hilfe für die Ukraine. Dies impliziert eine radikale Veränderung, nach der die Europäer den Großteil ihrer öffentlichen Ausgaben und ihres privaten Kapitals für die Kriegsproduktion bereitstellen sollten.

Friedensdemonstrationen werden schnell in eine Logik umgedeutet, in der die Aufrüstung zur Pflicht, ja fast zur moralischen Pflicht wird, da sie als einzige wirksame Abschreckung gegen den Krieg gilt. Dies ist ein verheerendes historisches Modell, das immer zu verheerenden Konflikten geführt hat. Russland wird als absoluter Feind dargestellt, mit dem es keine Verhandlungen geben kann, bis es endgültig besiegt ist. Folglich wird jeglicher Raum für Vermittlung oder Dialog eliminiert und durch kriegstreiberische Rhetorik ersetzt, die den Gegner dämonisiert. Diese pragmatische Haltung der sogenannten „bewaffneten Pazifisten“ ignoriert die Tatsache, dass Frieden in erster Linie dadurch geschaffen wird, dass der „Geist des Krieges“ aus den internationalen Beziehungen verbannt wird.

Das Paradoxe daran ist klar: Während sie sich selbst bewaffnen, erklären sie, dass sie nicht einen einzigen Soldaten an die Front schicken wollen, und nähren damit eine heuchlerische Haltung, die für diese historische Phase charakteristisch ist. Die Europäische Kommission hat in der Tat beschlossen, die Beschränkungen des Stabilitätspakts ausschließlich für Militärausgaben auszusetzen und sie zu einer Art moralischem Imperativ zu erheben. Wenn Länder ihr Rüstungsbudget um mindestens 1,5 % ihres BIP erhöhen, sind diese Ausgaben von den Haushaltsbeschränkungen ausgenommen.

Mit anderen Worten: Die strengen europäischen Vorschriften bleiben für grundlegende Sektoren wie das bereits in der Krise befindliche Gesundheitswesen, die Sozialfürsorge, das Bildungswesen, den ökologischen Wandel und den Landschaftsschutz unverändert. Bei der Finanzierung von Waffen gelten diese Beschränkungen jedoch nicht. Die Notwendigkeit, die Alterung der Bevölkerung anzugehen, die Bildung junger Menschen vor dem Hintergrund starker Migration zu gewährleisten und Ungleichheiten abzubauen, wird dem Wettrüsten völlig untergeordnet.

Im Rahmen von ReArm Europe wird der Wille deutlich, einen einheitlichen Kapitalmarkt zu schaffen und die Finanzierung der Rüstungsindustrie zu fördern, auch unter Einbeziehung der Europäischen Investitionsbank. Ziel ist es, den Kapitalismus in ein System zu verwandeln, das zunehmend auf Krieg ausgerichtet ist.

Der Plan ist ein klares Signal an die großen amerikanischen Investmentfonds – BlackRock, Vanguard und State Street – und an die europäischen, wie Amundi, sowie an die Großbanken, sich auf den Rüstungssektor zu konzentrieren. Das Dokument hebt genau hervor, welche Sektoren bevorzugt werden sollen: Luft- und Raketenabwehr, Artilleriesysteme, Raketen, Munition, Drohnen und Anti-Drohnen-Technologien. Dieser Trend birgt die Gefahr einer gigantischen Spekulationsblase mit unvorhersehbaren Folgen.

Doch Von der Leyen macht dem Europäischen Parlament Angst, weil sie weiterhin nicht zu Diskussionen erscheint und es vorzieht, nur zu Pressemitteilungen und institutionellen Terminen zu erscheinen. Der Parlamentarier Roberto Vannacci (PfE), ehemaliger General der italienischen Armee, bekräftigte dies nachdrücklich in der Kammer und betonte, dass das eigentliche Problem nicht die Russen vor den Toren Europas seien, sondern die wachsende Armut, die illegale Einwanderung, die Kriminalität mit sich bringe, die politische Instabilität und der Mangel an Demokratie auf dem europäischen Kontinent.

Die Skandale um Ursula sind keineswegs wenige. Nach der Fälschung von Dokumenten für Covid-Therapien und dem Pfizergate sind weitere ans Licht gekommen: Der Leiter des deutschen Büros von McKinsey wurde Assistent von Von der Leyen, während ihre Tochter Johanna einen Job bei der bekannten Beratungsfirma fand; 2018 stellte der Bundesrechnungshof die Verfahren zur Vergabe von Millionenaufträgen durch Ursula von der Leyen in ihrer Zeit als deutsche Verteidigungsministerin in Frage; Bevorzugung von Markus Pieper aus derselben Partei, der zum EU-Beauftragten für kleine und mittlere Unternehmen ernannt wurde; ihr Großvater Albrecht war ein Nazi-General.

All diese Probleme sind der Präsidentin egal, stattdessen gibt sie dem Projekt Vorrang, Tausende junger Europäer in den Krieg zu schicken.

Lorenzo Maria Pacini

Außerordentlicher Professor für Politische Philosophie und Geopolitik, UniDolomiti in Belluno. Berater für strategische Analyse, Nachrichtendienste und internationale Beziehungen

