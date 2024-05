Um den Völkermord in Gaza fortzusetzen, müssen Israel und die USA die Kriegsregeln brechen Von Jonathan Cook

To continue the Gaza genocide, Israel and the US must destroy the laws of war The world’s two highest courts have made an implacable enemy of Israel in trying to uphold international law and end Israeli atrocities



Ein Kampfpanzer der israelischen Armee operiert im Süden Israels nahe der Grenze zum Gazastreifen am 29. Mai 2024 (AFP)

Von Jonathan Cook

31. Mai 2024

Die beiden höchsten Gerichtshöfe der Welt haben sich Israel zum unerbittlichen Feind gemacht, wenn es darum geht, das Völkerrecht zu wahren und die israelischen Gräueltaten im Gazastreifen zu beenden.

Getrennte Ankündigungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH) und des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in der vergangenen Woche hätten Israel zum Einlenken im Gazastreifen zwingen müssen.

Ein Gremium von Richtern des IGH – manchmal auch als Weltgerichtshof bezeichnet – forderte letzten Freitag, dass Israel seine derzeitige Offensive auf Rafah im südlichen Gazastreifen sofort einstellt.

Stattdessen reagierte Israel mit einer Verschärfung seiner Gräueltaten.

Am Sonntag bombardierte es eine vermeintlich „sichere Zone“, in der sich viele Flüchtlingsfamilien aufhielten, die aus dem übrigen Gazastreifen fliehen mussten, der in den letzten acht Monaten durch Israels Amoklauf verwüstet wurde.

Der Luftangriff setzte ein mit Zelten vollgestopftes Gebiet in Brand und tötete Dutzende von Palästinensern, von denen viele bei lebendigem Leib verbrannten. Ein Video zeigt einen Mann, der ein durch die israelische Explosion enthauptetes Baby in die Höhe hält.

Hunderte weitere Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, erlitten schwere Verletzungen, darunter entsetzliche Verbrennungen.

Israel hat fast alle medizinischen Einrichtungen zerstört, in denen die Verwundeten von Rafah behandelt werden könnten, und den Zugang zu grundlegenden medizinischen Hilfsgütern wie Schmerzmitteln, die ihre Qualen lindern könnten, verweigert.

Dies war genau das Ergebnis, vor dem US-Präsident Joe Biden vor Monaten gewarnt hatte, als er andeutete, dass ein israelischer Angriff auf Rafah eine „rote Linie“ darstellen würde.

Doch die rote Linie der USA verflüchtigte sich in dem Moment, als Israel sie überschritt. Das Beste, was Bidens Beamte zustande brachten, war eine kleinlaute Erklärung, in der sie die Bilder aus Rafah als „herzzerreißend“ bezeichneten.

Solche Bilder sollten sich jedoch bald wiederholen. Am Dienstag griff Israel das gleiche Gebiet erneut an und tötete mindestens 21 Palästinenser, zumeist Frauen und Kinder, als seine Panzer in das Zentrum von Rafah eindrangen.

Ein Mechanismus mit Zähnen

Die Aufforderung des Weltgerichtshofs an Israel, den Angriff auf Rafah einzustellen, erfolgte im Anschluss an seine Entscheidung vom Januar, Israel tatsächlich wegen Völkermordes vor Gericht zu stellen, ein Prozess, der Jahre dauern könnte, bis er abgeschlossen ist.

In der Zwischenzeit, so betonte der IGH, müsse Israel alle Handlungen unterlassen, die einen Völkermord an den Palästinensern zur Folge haben könnten. In seinem Urteil von letzter Woche deutete das Gericht nachdrücklich an, dass der gegenwärtige Angriff auf Rafah genau ein solches Vorhaben fördern könnte.

Israel hat es vermutlich nur deshalb gewagt, sich dem Gericht zu widersetzen, weil es sich der Rückendeckung der Regierung Biden sicher war.

UN-Beamte, die zugaben, dass ihnen die Negative ausgegangen waren, um die sich ständig verschlimmernde Katastrophe in Gaza zu beschreiben, nannten sie „die Hölle auf Erden“.

Tage vor der Entscheidung des IGH begannen sich die Räder seines Schwestergerichts, des Internationalen Strafgerichtshofs, endlich zu drehen.

Karim Khan, der Chefankläger des IStGH, kündigte letzte Woche an, dass er Haftbefehle gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie drei Hamas-Führer beantragen werde.

Beiden israelischen Führern werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, darunter der Versuch, die Bevölkerung des Gazastreifens durch geplante Aushungerung zu vernichten.

Israel hat monatelang Hilfslieferungen blockiert und damit eine Hungersnot ausgelöst, eine Situation, die sich durch die kürzliche Beschlagnahmung eines Grenzübergangs zwischen Ägypten und Rafah, über den Hilfsgüter geliefert wurden, noch verschärft hat.

Der Internationale Strafgerichtshof ist für Israel ein potenziell gefährlicherer Rechtsmechanismus als der IGH.

Der Weltgerichtshof wird wahrscheinlich Jahre brauchen, um ein Urteil darüber zu fällen, ob Israel in Gaza endgültig einen Völkermord begangen hat – möglicherweise zu spät, um einen Großteil der Bevölkerung zu retten.

Der IStGH hingegen könnte möglicherweise innerhalb von Tagen oder Wochen Haftbefehle ausstellen.

Und obwohl der Weltgerichtshof über keine wirklichen Durchsetzungsmechanismen verfügt, da die USA mit Sicherheit ihr Veto gegen jede Resolution des UN-Sicherheitsrats einlegen werden, mit der Israel zur Rechenschaft gezogen werden soll, würde ein Urteil des IStGH die mehr als 120 Staaten, die das Gründungsdokument des IStGH, das Römische Statut, ratifiziert haben, dazu verpflichten, Netanjahu und Gallant zu verhaften, sollten beide ihren Boden betreten.

Damit wären Europa und ein Großteil der Welt – nicht aber die USA – für beide tabu.

Und es gibt keinen Grund für israelische Beamte anzunehmen, dass die Ermittlungen des IStGH mit Netanjahu und Gallant enden werden. Im Laufe der Zeit könnte der ICC Haftbefehle gegen viele weitere israelische Beamte erlassen.

Wie ein israelischer Beamter feststellte, „ist der IStGH ein Mechanismus mit Zähnen“.

Antisemitisches“ Gericht

Aus diesem Grund ging Israel auf den Kriegspfad, beschuldigte den Gerichtshof, „antisemitisch“ zu sein, und drohte, seine Beamten zu verletzen.

Auch Washington schien bereit zu sein, seine Muskeln spielen zu lassen.

Auf die Frage bei einer Anhörung eines Senatsausschusses, ob er einen republikanischen Vorschlag zur Verhängung von Sanktionen gegen den IStGH unterstützen würde, antwortete Antony Blinken, Bidens Außenminister: „Wir wollen mit Ihnen auf einer überparteilichen Basis zusammenarbeiten, um eine angemessene Antwort zu finden.“

Es gibt keinen Grund für israelische Beamte anzunehmen, dass die Ermittlungen des ICC mit Netanyahu und Gallant enden werden

Gegenüber der Financial Times erklärten Regierungsvertreter, die in Erwägung gezogenen Maßnahmen würden sich gegen den Staatsanwalt Karim Khan und andere an den Ermittlungen Beteiligte richten“.

Die Repressalien der USA, so die Zeitung, würden sich höchstwahrscheinlich an den Sanktionen orientieren, die Donald Trump, der Vorgänger von Joe Biden, 2020 verhängte, nachdem der IStGH gedroht hatte, sowohl gegen Israel als auch gegen die USA wegen Kriegsverbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten bzw. in Afghanistan zu ermitteln.

Damals beschuldigte die Trump-Administration den IStGH der „finanziellen Korruption und des Fehlverhaltens auf höchster Ebene“ – Vorwürfe, die sie nie belegte.

Die damalige Chefanklägerin Fatou Bensouda wurde die Einreise in die USA verweigert, und Trump-Beamte drohten, ihr und den IStGH-Richtern das Vermögen zu entziehen und sie vor Gericht zu stellen. Die Regierung schwor auch, Amerikaner oder Israelis, die verhaftet wurden, mit Gewalt zu befreien.

Mike Pompeo, der damalige US-Außenminister, erklärte, Washington sei „entschlossen zu verhindern, dass Amerikaner und unsere Freunde und Verbündeten in Israel und anderswo von diesem korrupten IStGH verhaftet werden“.

Verdeckter Krieg gegen den ICC

Tatsächlich hat eine gemeinsame Untersuchung der israelischen Website 972 und der britischen Zeitung Guardian in dieser Woche ergeben, dass Israel – offenbar mit Unterstützung der USA – seit fast einem Jahrzehnt einen verdeckten Krieg gegen den IStGH führt.

Die Offensive begann, nachdem Palästina 2015 Vertragspartei des IStGH wurde, und verstärkte sich, nachdem Bensouda, Khans Vorgängerin, eine Voruntersuchung zu israelischen Kriegsverbrechen eingeleitet hatte – sowohl zu Israels wiederholten Angriffen auf den Gazastreifen als auch zum Bau illegaler jüdischer Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem, um Palästinenser ethnisch zu säubern.

Bensouda sah sich und ihre Familie bedroht, und ihr Ehemann wurde erpresst. Der Leiter der israelischen Spionagebehörde Mossad, Yossi Cohen, wurde persönlich in die Einschüchterungskampagne verwickelt. Ein Beamter, der über Cohens Verhalten informiert war, verglich es mit „Stalking“. Der Mossad-Chef hat Bensouda bei mindestens einer Gelegenheit aufgelauert, um sie auf die Seite Israels zu ziehen.

Cohen, der als Netanjahu-nah bekannt ist, soll ihr gesagt haben: „Sie sollten uns helfen und sich von uns versorgen lassen. Sie sollten sich nicht auf Dinge einlassen, die Ihre Sicherheit oder die Ihrer Familie gefährden könnten.“

Israel hat auch eine ausgeklügelte Spionageoperation gegen den Gerichtshof durchgeführt, indem es sich in seine Datenbank gehackt hat, um E-Mails und Dokumente zu lesen. Es hat versucht, ICC-Mitarbeiter zu rekrutieren, um das Gericht von innen auszuspionieren. Beim IStGH besteht der Verdacht, dass Israel dabei erfolgreich war.

Da Israel den Zugang zu den besetzten Gebieten kontrolliert, konnte es den IStGH-Beamten verbieten, seine Kriegsverbrechen direkt zu untersuchen. Da Israel die Telekommunikationssysteme in den Gebieten kontrolliert, konnte es alle Gespräche zwischen dem IStGH und Palästinensern, die über Gräueltaten berichteten, überwachen.

Infolgedessen hat Israel versucht, palästinensische Rechts- und Menschenrechtsgruppen zu schließen, indem es sie als „terroristische Organisationen“ bezeichnete.

Die Überwachung des ICC wurde auch während Khans Amtszeit fortgesetzt – und das ist der Grund, warum Israel wusste, dass die Haftbefehle kommen würden. Laut Quellen, die mit dem Guardian und der Website 972 sprachen, stand das Gericht unter „enormem Druck aus den Vereinigten Staaten“, die Haftbefehle nicht zu vollstrecken.

Khan hat darauf hingewiesen, dass die Einmischung in die Tätigkeit des Gerichts eine Straftat darstellt. Öffentlich hat eine Gruppe hochrangiger republikanischer US-Senatoren einen Drohbrief an Khan geschickt: „Nehmt Israel ins Visier und wir nehmen euch ins Visier.“

Khan selbst hat festgestellt, dass er mit einer Einschüchterungskampagne konfrontiert ist, und hat gewarnt, dass „mein Büro nicht zögern wird, zu handeln“, wenn die Einmischung anhält.

Die Frage ist, inwieweit es sich dabei um Angeberei handelt und inwieweit es Khan und die Richter des IStGH beeinflusst, so dass sie sich scheuen, ihre Ermittlungen fortzusetzen, sie zu beschleunigen oder auf weitere israelische Kriegsverbrecher auszuweiten.

Juristische Schlinge

Trotz der Einschüchterung zieht sich die juristische Schlinge um Israels Hals schnell zu. Es ist für die höchsten Justizbehörden der Welt unmöglich geworden, Israels achtmonatiges Gemetzel im Gazastreifen und die fast vollständige Zerstörung seiner Infrastruktur, von Schulen und Krankenhäusern bis hin zu Hilfsorganisationen und Bäckereien, zu ignorieren.

Zehntausende von palästinensischen Kindern wurden bei dem Amoklauf getötet, verstümmelt und zu Waisen gemacht, und Hunderttausende weitere werden durch die israelische Hilfsblockade nach und nach ausgehungert.

Es ist nicht nur so, dass die USA bei der Verfolgung der völkermörderischen Ziele Israels im Gazastreifen untätig bleiben. Washington leistet dem Völkermord aktiv Vorschub

Die Rolle des Weltgerichtshofs und des Kriegsverbrechertribunals besteht gerade darin, Gräueltaten und Völkermord zu stoppen, bevor es zu spät ist.

Die mächtigsten Staaten der Welt – insbesondere die führende Supermacht der Welt, die Vereinigten Staaten, die so oft den Status eines „Weltpolizisten“ für sich beanspruchen – sind verpflichtet, zur Durchsetzung solcher Urteile beizutragen.

Sollte Israel die Aufforderung des IGH, seinen Angriff auf Rafah zu beenden, weiterhin ignorieren, was sicher scheint, wäre zu erwarten, dass der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Durchsetzung der Entscheidung verabschiedet.

Diese könnte mindestens ein Waffenembargo und Wirtschaftssanktionen gegen Israel beinhalten, aber auch die Einrichtung von Flugverbotszonen über dem Gazastreifen oder sogar die Entsendung einer UN-Friedenstruppe.

Washington hat gezeigt, dass es handeln kann, wenn es will. Obwohl die USA zu einer Minderheit von Staaten gehören, die das Römische Statut nicht unterzeichnet haben, haben sie den vom IStGH ausgestellten Haftbefehl gegen den russischen Staatschef Wladimir Putin im Jahr 2023 energisch unterstützt.

Die USA und ihre Verbündeten haben Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt und die Ukraine mit endlosen Waffen beliefert, um die russische Invasion abzuwehren. Es gibt auch Beweise dafür, dass die USA verdeckte Militäroperationen gegen Russland durchgeführt haben, zu denen höchstwahrscheinlich auch die Sprengung der Nordstream-Pipelines gehört, die russisches Gas nach Europa liefern.

Die Regierung Biden hat die Beschlagnahmung von russischem Staatsvermögen sowie von Vermögenswerten reicher Russen veranlasst und zu einem kulturellen und sportlichen Boykott aufgerufen.

Im Falle Israels schlägt sie vor, nichts davon zu tun.

Spaltungen in Europa

Es ist nicht nur so, dass die USA nicht dabei sind, wenn Israel seine völkermörderischen Ziele in Gaza verfolgt. Washington leistet dem Völkermord aktiv Vorschub, indem es Israel mit Bomben beliefert, die Mittel für UN-Hilfsorganisationen kürzt, die die wichtigste Lebensader für die Bevölkerung des Gazastreifens sind, Geheimdienstinformationen mit Israel teilt und sich weigert, seinen großen Einfluss auf Israel geltend zu machen, um das Gemetzel zu stoppen.

Und die weit verbreitete Annahme ist, dass die USA gegen jede Resolution des Sicherheitsrates gegen Israel ihr Veto einlegen werden.

Laut zwei ehemaligen ICC-Beamten, die mit dem Guardian und der Website 972 sprachen, haben hochrangige israelische Beamte ausdrücklich erklärt, dass Israel und die USA zusammenarbeiten, um die Beiträge des Gerichtshofs zu behindern.

Washingtons Verachtung für die höchste Justizbehörde der Welt ist so eklatant, dass sie sogar die Beziehungen zu Europa zu belasten beginnt.

Der außenpolitische Chef der EU, Josep Borrell, hat sich hinter den IStGH gestellt und gefordert, dass jedes Urteil gegen Netanjahu und Gallant respektiert wird.

Unterdessen hat der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag seine Empörung über die israelischen Angriffe auf Rafah zum Ausdruck gebracht und ein sofortiges Ende dieser Angriffe gefordert.

Drei europäische Staaten – Spanien, Irland und Norwegen – gaben letzte Woche bekannt, dass sie sich mehr als 140 anderen Ländern, darunter acht aus der Europäischen Union mit 27 Mitgliedern, anschließen und Palästina als Staat anerkennen werden.

Die Abstimmung zwischen Spanien, Irland und Norwegen diente vermutlich dazu, die unvermeidlichen Gegenreaktionen abzumildern, die durch die Missachtung der Wünsche Washingtons ausgelöst werden.

Ein Demonstrant schwenkt eine palästinensische Fahne vor französischen Bereitschaftspolizisten während einer Kundgebung im Zentrum von Paris am 29. Mai 2024 (AFP)

Zu den von den USA und Israel verbreiteten Unwahrheiten gehört die Behauptung, der IStGH sei für Israels Militäraktionen im Gazastreifen nicht zuständig, weil beide Staaten Palästina nicht als Staat anerkannt hätten.

Doch Palästina ist dem IStGH bereits 2015 als Staat beigetreten. Und wie Spanien, Irland und Norwegen hervorgehoben haben, wird es jetzt sogar von westlichen Staaten anerkannt, die sich normalerweise der von den USA auferlegten „regelbasierten Ordnung“ unterwerfen.

Eine weitere, noch aufschlussreichere Täuschung, die von Israel und den USA verbreitet wird, ist die Behauptung, der IStGH sei nicht zuständig, weil Israel, wie auch die USA, das Römische Statut nicht ratifiziert habe.

Beide glauben nicht, dass das Völkerrecht – die Rechtsgrundlage, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, um künftige Holocausts zu verhindern – für sie gilt. Dies ist ein weiterer Grund, ihre Beteuerungen, dass in Gaza kein Völkermord stattfindet, zu widerlegen.

Aber in jedem Fall ist das Argument völlig hohl: Palästina ist Vertragspartei des Internationalen Strafgerichtshofs, und das Römische Statut soll seine Unterzeichner vor Angriffen schützen. Nur gewalttätige Tyrannen wie die USA und Israel haben den IStGH nicht nötig.

Macht schafft Recht

Sowohl der IGH als auch der IStGH sind sich der Gefahren bewusst, die ein Vorgehen gegen Israel mit sich bringt – deshalb gehen beide Gerichte trotz der verlogenen Klagen der USA und Israels bei der Aufarbeitung israelischer Gräueltaten so langsam und behutsam vor.

Wenn man den israelischen Faden der Kriegsverbrechen in Gaza aufreißt, beginnt sich das gesamte Geflecht der Gräueltaten auf der ganzen Welt, die von den USA und ihren engsten Verbündeten begangen und gefördert werden, zu entwirren.

Es ist Washington, das das Regelwerk des Völkerrechts zerrissen und darüber eine eigennützige „regelbasierte Ordnung“ gestellt hat, in der die einzig sinnvolle Regel lautet: Macht macht Recht.

Die unausgesprochene Wahrheit ist, dass die „Shock and Awe“-Bombenkampagne und die jahrelange brutale Besetzung des Irak durch US-amerikanische und britische Truppen sowie die noch längere und ebenso blutige Besetzung Afghanistans die rechtlichen Beschränkungen ausgehöhlt haben, die es Putin erschwert hätten, in die Ukraine einzumarschieren, und die es Israel erschwert hätten, die Auslöschung des palästinensischen Volkes in die Tat umzusetzen, von der es schon so lange träumt.

Es ist Washington, das das Regelwerk des Völkerrechts zerrissen und darüber eine eigennützige „regelbasierte Ordnung“ gestellt hat, in der die einzig sinnvolle Regel lautet: Macht macht Recht.

Angesichts dieses Grundsatzes hatte Moskau guten Grund, Washingtons Vandalismus gegen das Völkerrecht auszunutzen, um seine eigenen strategischen Ziele in der Region voranzutreiben, und den Verdacht zu hegen, dass die unerbittliche militärische Expansion einer von den USA geführten Nato in Richtung seiner Grenzen nicht im Interesse Russlands liegt.

Jetzt, da Netanjahu und Gallant auf der Anklagebank in Den Haag zu landen drohen, ist Washington endlich entschlossen zu handeln. Nicht um den Völkermord zu stoppen. Sondern um Israel Schutz zu bieten, damit es weitermachen kann.

Kriegsverbrechen werden übersehen

Aus diesem Grund hat Khan letzte Woche alles getan, um sich vor Kritik zu schützen, als er ankündigte, dass er Netanjahu und Gallant verhaften lassen will.

Erstens stellte er sicher, dass die Anschuldigungen mehr gegen die Hamas als gegen Israel gerichtet sind. Er sucht drei Hamas-Führer gegen zwei Israelis.

In seiner Anklageschrift beschuldigt er sowohl den politischen als auch den militärischen Flügel der Hamas, im Zusammenhang mit dem eintägigen Angriff auf Israel am 7. Oktober und der Geiselnahme Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben.

Im Gegensatz dazu ignorierte Khan die Rolle des israelischen Militärs in den vergangenen acht Monaten völlig, obwohl es die Wünsche von Netanjahu und Gallant buchstabengetreu umgesetzt hat.





Bemerkenswert ist auch, dass Khan den Leiter des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, beschuldigt, der seinen Sitz in Katar und nicht in Gaza hat. Alles deutet jedoch darauf hin, dass er keine Kenntnis von dem Anschlag am 7. Oktober hatte und schon gar nicht operativ beteiligt war.

Um die Hamas in ein noch schlechteres Licht zu rücken, erhob Khan mehr Anklagen gegen ihre Anführer als gegen die Israels.

Dazu gehörte auch eine Anklage, die auf einer prominenten Darstellung des westlichen Establishments beruht: dass israelische Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, systematischen sexuellen Übergriffen und Folter ausgesetzt waren. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es für diese Behauptung kaum überzeugende Beweise zu geben, es sei denn, Khan hat Zugang zu Fakten, von denen niemand sonst zu wissen scheint.

Im Gegensatz dazu gibt es zahlreiche objektive Beweise dafür, dass Palästinenser von den Straßen des Gazastreifens und des besetzten Westjordanlandes entführt und in israelischen Gefängnissen sexuell missbraucht und gefoltert werden.

Dies stand jedoch nicht auf dem Anklageschreiben gegen Netanjahu oder Gallant.

Khan ignorierte auch zahlreiche andere israelische Kriegsverbrechen, die leicht zu beweisen wären, wie die Zerstörung von Krankenhäusern und Einrichtungen der Vereinten Nationen, die gezielte Tötung zahlreicher Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Journalisten sowie die Tatsache, dass 70 Prozent des Wohnungsbestands in Gaza durch die von den USA gelieferten israelischen Bomben unbewohnbar geworden sind.

Gegen Goliath antreten

Khan wusste genau, dass er es mit einem Goliath zu tun hatte, denn Israel wird von den USA nach Kräften unterstützt. Er hatte sogar ein Gremium von Rechtsexperten um seinen Segen gebeten, in der Hoffnung, dass dies einen gewissen Schutz vor Repressalien bieten könnte.

Dem Gremium, das die Anklagen gegen Israel und die Hamas einstimmig befürwortete, gehörten Rechtsexperten wie Amal Clooney an, die für die Menschenrechtsgemeinschaft so etwas wie ein juristischer Superstar ist. Aber auch Theodor Meron, eine ehemalige juristische Autorität im israelischen Außenministerium, war dabei.

In einer Welt ohne Gesetze, in der allein die Macht das Recht bestimmt, werden wir letztlich alle die Verlierer sein

In einem Exklusivinterview mit Christiane Amanpour von CNN, in dem er seine Überlegungen erläuterte, schien Khan den kommenden Anschlägen zuvorkommen zu wollen. Er wies darauf hin, dass ein namentlich nicht genannter hochrangiger US-Politiker bereits versucht habe, ihn davon abzuhalten, die israelische Führung anzuklagen. Der Ankläger deutete an, dass hinter den Kulissen weitere Drohungen ausgesprochen wurden.

Der IStGH, so wurde ihm gesagt, sei „für Afrika und Schurken wie Putin gebaut“ – eine Kritik an dem Gericht, die die seit langem vom globalen Süden vorgebrachten Beschwerden widerspiegelt.

In Washington geht man davon aus, dass der IStGH nicht mehr als ein weiteres institutionelles Instrument des US-Imperialismus sein wird. Er ist nicht dazu da, das Völkerrecht unparteiisch zu wahren. Er ist dazu da, eine „regelbasierte Ordnung“ der USA durchzusetzen, in der die USA und ihre Verbündeten nichts falsch machen können, selbst wenn sie Gräueltaten oder einen Völkermord begehen.

Die vorhersehbar verzerrte Darstellung des Interviews durch Amanpour – dass Khan jede der Anklagen, die er gegen Netanjahu und Gallant erhob, ausführlich erklären und rechtfertigen musste, die Anklagen gegen die Hamas-Führer aber selbstverständlich waren – war ein Hinweis darauf, womit der Gerichtshof konfrontiert ist.

Der IStGH-Ankläger machte deutlich, dass er nur zu gut weiß, was auf dem Spiel steht, wenn der IStGH und der IGH den Völkermord in Gaza ignorieren, wie es Israel und die USA wollen. Er sagte Amanpour: „Wenn wir das Gesetz nicht gleich anwenden, werden wir als Spezies zerfallen.“

Die unangenehme Wahrheit ist, dass dieser Zerfall in einem Atomzeitalter vielleicht schon weiter fortgeschritten ist, als es irgendjemand von uns wahrhaben will.

Die USA und ihr bevorzugter Klientelstaat machen keine Anstalten, sich dem Völkerrecht zu unterwerfen. Wie Samson würden sie lieber das Haus zum Einsturz bringen, als die seit langem geltenden Kriegsregeln zu respektieren.

Die ersten Opfer sind die Menschen in Gaza. Aber in einer Welt ohne Gesetze, in der allein die Macht das Recht bestimmt, werden wir alle letztlich die Verlierer sein.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit deepl.com



