US-Präsident Joe Biden bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am 18. Oktober 2023. (Foto: Haim Zah, GPD)

Eine neue Umfrage ergab, dass fast drei Viertel der Wähler zwischen 18 und 29 Jahren die Gaza-Politik der Regierung Biden ablehnen.

Umfrage: Fast drei Viertel der Jungwähler lehnen Bidens Gaza-Politik ab

Von Michael Arria

19. Dezember 2023

Einer neuen Umfrage zufolge lehnen die US-Wähler die Gaza-Politik von Präsident Biden weitgehend ab. Besonders kritisch sind die jungen Amerikaner: Fast drei Viertel der 18- bis 29-Jährigen lehnen das Vorgehen der Regierung ab.

Die Daten stammen aus einer aktuellen Umfrage der New York Times/Siena, die ergab, dass 33 % der Wähler Bidens Politik befürworten, während 57 % sie ablehnen. Etwa ein Drittel der Befragten sagte, Biden unterstütze Israel zu sehr und etwas weniger als ein Drittel sagte, er unterstütze die Palästinenser zu sehr. 39 % sagten, das derzeitige Niveau der Unterstützung für beide Seiten sei „ungefähr richtig“.

44 % der Amerikaner, darunter 59 % der Demokraten, befürworten einen Waffenstillstand. 49 % der Demokraten sagen, dass Israel nicht ernsthaft an einer friedlichen Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts interessiert ist.

Die Umfrage zeigt auch, dass die Ablehnung der israelischen Politik durch junge Menschen über den derzeitigen Präsidenten hinausgeht. 46 % der 18- bis 29-Jährigen gaben an, mit den Palästinensern zu sympathisieren, während nur 27 % sagten, sie sympathisierten mit den Israelis.

Dies ist eine weitere Umfrage, die ein massives Generationsgefälle in dieser Frage aufzeigt, da die Unterstützung für Israel mit dem Alter der Befragten wächst. Nur 11 % der Wähler über 65 Jahren sympathisieren mit den Palästinensern, während 63 % von ihnen mit den Israelis sympathisieren.

„Ich würde mir wünschen, dass er etwas Mitgefühl für die palästinensischen Familien und die israelischen Familien zeigt, die die Hauptlast des Ganzen in Gaza zu tragen haben“, sagte die Studentin Lyndsey Griswold von der Temple University der New York Times. „Dieses Land hat genug Geld, um es an die Zivilisten zu schicken, die durch diesen Konflikt aktiv geschädigt werden“.

Der politische Analyst der NYT, Nate Cohn, kontextualisiert einige der Daten in seinem Newsletter und erklärt, warum dies ein weiteres schlechtes Zeichen für Bidens Wiederwahlchancen ist.

„Insgesamt gewinnt Mr. Trump 21 Prozent der jungen Biden-20-Wähler, die mehr mit den Palästinensern als mit Israel sympathisieren, während er 12 Prozent der anderen jungen Biden-20-Wähler für sich gewinnen kann“, schreibt Cohn. „Ein noch auffälligeres Zeichen für die Abkehr von seinen eigenen Anhängern ist, dass Mr. Biden bei den jungen Biden-20-Wählern, die sagen, dass Israel absichtlich Zivilisten tötet, nur einen Vorsprung von 64 zu 24 hat, verglichen mit einem Vorsprung von 84 zu 8 bei den Biden-20-Wählern, die nicht glauben, dass Israel absichtlich Zivilisten tötet.“

„Es ist möglich, dass die jungen Wähler, die gegen Israel sind, schon vor dem Krieg gegen Biden waren“, fährt er fort. „Das kann nicht ausgeschlossen werden. Aber es ist immer noch ein Beweis dafür, dass die Opposition gegen den Krieg selbst wahrscheinlich zu Herrn Bidens ungewöhnlicher Schwäche bei jungen Wählern beiträgt.“

Die Siena-Umfrage wurde kurz nach einer Umfrage des Center for American Political Studies (CAPS) veröffentlicht, wonach die Hälfte der US-Wähler im Alter von 18 bis 24 Jahren die Hamas gegenüber Israel unterstützt. Die Ergebnisse dieser Studie wurden sofort von rechtsgerichteten Medien und Politikern angeprangert. „Diese Menschen, die dem Bösen den Vorzug vor der Demokratie geben, sollten ein Weckruf sein“, erklärte Senator Roger Marshall (R-KS) gegenüber der New York Post. „Die ideologische Fäulnis unter den jungen Amerikanern, die von den Werten des Erwachens und der Opferkultur angetrieben wird, ist so schlimm geworden, dass sie überzeugt sind, mit tatsächlichen Terroristen zu sympathisieren, die Amerika hassen.“

