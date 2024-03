Umfrage: In EU-Ländern würde nicht einmal ein Drittel in einem Krieg für ihr Land kämpfen Über die Hälfte der Deutschen ist nicht bereit, in einem Krieg für ihr Land zu kämpfen

Während im Westen die postheroischen Kriegsverweigerer mit 46% deutlich die Kampfbereiten mit 31% übertreffen, sind im Rest der Welt 61% zum Kampf bereit, nur 28% winken ab.

Man kann es erahnen, wenn man die beiden Kriegsländer Russland und Ukraine betrachtet. In Russland fürchtet man eine Mobilisierung und versucht, mit Geld Menschen aus ärmeren Regionen des Landes oder aus dem Ausland als Soldaten zu verdingen. In der Ukraine ist die Zahl derjenigen, die sich freiwillig an die Front melden, schon seit Monaten erschöpft. Auch hier wird nach großen Verlusten im zwei Jahre andauernden Krieg eine im Sinne der Kriegslogik dringend erforderliche Mobilisierung hinausgezögert, in dem die Verabschiedung des Gesetzentwurfs seit Monaten vor sich hergeschoben wird. In Russland wurde auch Tausende von Kriminellen ihre Haftstrafen erlassen, wenn sie an die Front gehen. In der Ukraine will man das jetzt auch machen, da offensichtlich die Fremdenlegion nicht wächst, aber man im Unterschied zu Russland das Geld nicht hat, Söldner mit attraktivem Sold einzustellen.

Ganz offensichtlich ist die Zahl der Männer in Russland und in der Ukraine, da Frauen nicht mobilisiert werden, begrenzt, die die Interessen ihres Landes mit dem Leben verteidigen wollen. In der Ukraine dürfen Männer im wehrfähigen Alter seit Beginn des Kriegs nicht ausreisen, gleichwohl haben es Hunderttausende geschafft, aus dem Land zu kommen, um nicht eingezogen zu werden. Zwar wird in beiden Ländern das Soldatentum der Männer und deren Heroismus gefeiert, wenn sie voll des Muts in den Tod gehen oder für ihre Leben verkrüppelt werden. Aber das erfasst nur einen bestimmten Prozentsatz der Wehrdienstpflichtigen, Kriegsdienstverweigerung wird rechtlich nicht anerkannt.

Nach einer internationalen Gallup-Umfrage, die in 45 Ländern durchgeführt wurde, ist die Bereitschaft auch weltweit begrenzt, für das eigene Land zu kämpfen. Allerdings sagen mit 52% noch mehr als die Hälfte der Befragten, sie würden für ihr Land kämpfen, wenn es in einen Krieg verwickelt ist. 2014 sagten dies allerdings noch 61%. Und 33% wollen nicht. Weiterlesen in overton-magazin.de

