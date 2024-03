https://www.middleeastmonitor.com/20240319-un-rapporteur-israel-does-not-want-any-witnesses-to-the-genocide-in-gaza/

Francesca Albanese am 03. Januar 2024 in Ariano Irpino, Italien. (Ivan Romano/Getty Images)

UN-Berichterstatterin: Israel will keine Zeugen für den Völkermord in Gaza

19. März 2024

Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, kommentierte die Entscheidung Tel Avivs, den UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini an der Einreise in den Gazastreifen zu hindern, mit den Worten: „Israel will keine Zeugen, keine Wahrheitsfinder“.

Auf ihrem Account auf X sagte Albanese: „Die höchste Anzahl von Menschen, die jemals mit einer von Menschen verursachten Hungersnot konfrontiert waren, zusammen mit Massentötungen, ständigem Schaden und der Schaffung von Bedingungen, die das Leben der Menschheit ausweiden, hat einen Namen: Völkermord.“

Am Montag gab Lazzarini in einem Beitrag auf X bekannt, dass Israel ihm die Einreise in den Gazastreifen verweigert habe, „an dem Tag, an dem neue Daten über die Hungersnot in #GAZA veröffentlicht wurden“, und fügte hinzu, dass „die Hungersnot im nördlichen Gazastreifen unmittelbar bevorsteht und voraussichtlich zwischen jetzt und Mai eintreffen wird.“

Das israelische Außenministerium behauptet jedoch, die Nachricht, dass Lazzarini die Einreise nach Gaza verweigert wurde, sei nicht korrekt.

Der Leiter des UNRWA sagte gestern auf einer Pressekonferenz mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry in Kairo, er habe sich nach Rafah begeben wollen, sei aber eine Stunde vorher informiert worden, dass ihm die Einreise verweigert werde.

Shoukry fügte während der Pressekonferenz hinzu: „Um es klar zu sagen, es war die israelische Regierung, die ihn daran gehindert hat, nicht Ägypten, und dies ist eine beispiellose Haltung gegenüber einem UN-Beamten.“

Das UNRWA wurde 1949 durch einen Beschluss der UN-Generalversammlung gegründet und hat die Aufgabe, Flüchtlingen in seinen fünf Einsatzgebieten Hilfe und Schutz zu bieten: Jordanien, Syrien, Libanon, Westjordanland und Gazastreifen, bis eine gerechte Lösung für ihre Probleme gefunden ist.

Israel versucht seit langem, das UNRWA zu untergraben und schließlich zu schließen, da es die einzige UN-Agentur ist, die ein spezielles Mandat hat, sich um die Grundbedürfnisse der palästinensischen Flüchtlinge zu kümmern. Wenn das Hilfswerk nicht mehr existiert, so argumentiert Israel, dann gibt es auch kein Flüchtlingsproblem mehr, und das legitime Recht der palästinensischen Flüchtlinge, in ihr Land zurückzukehren, wird hinfällig. Israel verweigert dieses Recht auf Rückkehr seit den späten 1940er Jahren, obwohl seine eigene Mitgliedschaft in der UNO davon abhängig gemacht wurde, dass die palästinensischen Flüchtlinge in ihre Häuser und auf ihr Land zurückkehren dürfen.

