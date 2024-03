https://www.middleeastmonitor.com/20240313-ramadan-arrives-as-families-face-famine-in-gaza/3,

LIVE UPDATES: Israel verbietet UNRWA-Chef die Einreise nach Gaza

Israel hat gestern dem Leiter des Palästinensischen Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) die Einreise in den Gazastreifen verweigert. Die UN-Organisation und Ägypten erklärten, dies sei ein beispielloser Schritt in einer Zeit großer Not.

Übersetzt mit deepl.com

