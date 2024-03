UN reports ‚large number of gunshot wounds‘ following ‚flour massacre‘ UN team, medics and rights monitor say evidence points to heavy shooting by Israeli forces after massacre near convoy.

astwagen mit humanitärer Hilfe für die Bewohner von Gaza-Stadt zueilten. Die israelische Armee erklärte, sie prüfe“ die Berichte über den Vorfall, während das Amt für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen OCHA erklärte, es sei mit den Berichten vertraut“. (Foto von AFP)

UN sieht „große Anzahl von Schusswunden“ nach israelischem „Mehl-Massaker“

UN-Team, Mediziner und Menschenrechtsbeobachter sagen, dass es nach dem Massaker in der Nähe des Hilfskonvois im Gazastreifen zu schweren Schüssen durch israelische Streitkräfte gekommen ist.

Palästinenser werden am 29. Februar 2024 im Kamal-Edwan-Krankenhaus in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen medizinisch versorgt, nachdem israelische Soldaten angeblich das Feuer auf Bewohner des Gazastreifens eröffnet hatten, die inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der militanten Hamas-Gruppe auf mit humanitärer Hilfe beladene Lastwagen zueilten. – Ein Notarzt aus dem Gazastreifen sagte am 29. Februar, die israelischen Streitkräfte hätten mindestens 50 Menschen erschossen, die auf L

Video Dauer 02 Minuten 17 Sekunden 02:17

2. März 20242. März 2024

Ein Team der Vereinten Nationen und medizinische Beamte haben berichtet, dass sie eine „große Anzahl“ von Schusswunden bei Palästinensern im Gazastreifen gesehen haben, nachdem israelische Truppen in der Nähe eines Hilfskonvois das Feuer eröffnet hatten, was weltweite Verurteilung und Forderungen nach Gerechtigkeit ausgelöst hat.

Die Berichte bestätigen zahlreiche Zeugenaussagen, wonach israelische Schüsse am Donnerstag Dutzende von Palästinensern töteten und verwundeten, die verzweifelt nach Nahrungsmittelhilfe suchten, und widersprechen damit der anfänglichen Behauptung Israels, die Menschen seien durch eine Massenpanik verletzt worden.

Mindestens 117 Palästinenser wurden bei dem „Mehlmassaker“ auf dem Nabulsi-Kreisel im Südwesten von Gaza-Stadt getötet und mehr als 750 verwundet, nachdem israelische Truppen das Feuer auf die Menschenmenge eröffnet hatten.

Am Freitag besuchte ein UN-Team einige der Verwundeten im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt und sah eine „große Anzahl von Schusswunden“, sagte der Sprecher von UN-Chef Antonio Guterres, Stephane Dujarric.

Das Krankenhaus habe 70 Tote aufgenommen, und etwa 200 Verwundete seien während des Besuchs des Teams noch dort gewesen, sagte Dujarric.

Er wisse nicht, ob das Team die Getöteten untersucht habe, sagte aber: „Was sie von den lebenden Patienten gesehen haben, die behandelt wurden, ist, dass es eine große Anzahl von Schusswunden gab“.

Georgios Petropoulos vom UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) sagte, er habe Menschen mit Schusswunden gesehen, die während des tödlichen Angriffs erlitten wurden.

„Es ist ein Tag nach den tragischen Ereignissen am Kontrollpunkt an der Beach Road, wo Hunderte von Menschen ihr Leben verloren haben und verletzt wurden“, sagte Petropoulos in einem Videobericht, während er vor dem al-Shifa-Krankenhaus stand.

„Wir haben Menschen mit Schusswunden gesehen. Wir haben Amputierte gesehen, und wir haben Kinder im Alter von 12 Jahren gesehen, die gestern [Donnerstag] verletzt wurden“, sagte er in dem Video, das am frühen Samstag auf X geteilt wurde.

„Diese Ereignisse dürfen nicht weitergehen.“

Mehrheit der Verletzten durch Schüsse getroffen

Der Leiter eines Krankenhauses in Gaza-Stadt, in dem einige der bei dem Blutvergießen verletzten Palästinenser behandelt wurden, sagte am Freitag, dass mehr als 80 Prozent der Verletzten von Schüssen getroffen worden seien, was auf einen massiven Beschuss durch israelische Truppen hindeutet.

Mohammed Salha, der stellvertretende Direktor des Al-Awda-Krankenhauses, sagte gegenüber The Associated Press, dass von den 176 Verletzten, die in die Einrichtung gebracht wurden, 142 Schusswunden aufwiesen und die anderen 34 Verletzungen von einer Massenpanik.

Zur Todesursache der Getöteten konnte er keine Angaben machen, da die Leichen zur Zählung in staatliche Krankenhäuser gebracht wurden.

Dr. Hussam Abu Safia, Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses, sagte, alle dort aufgenommenen Verletzten seien von „Kugeln und Schrapnellen der Besatzungstruppen“ getroffen worden, womit er sich auf Israel bezog.

Die meisten der Verletzten, die in das Krankenhaus gebracht wurden, hatten Schusswunden im Oberkörper, und viele der Todesopfer wurden durch Schüsse in den Kopf, den Hals oder die Brust getötet, sagte er.

Das Blutvergießen unterstreicht, wie das Chaos der fast fünfmonatigen israelischen Offensive die Bemühungen um Hilfslieferungen für die 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen lähmt, von denen nach Angaben der Vereinten Nationen ein Viertel vom Hungertod bedroht ist.

Video Dauer 02 Minuten 24 Sekunden 02:24

Einschüchterung

Die israelische Version der Ereignisse änderte sich im Laufe des Tages.

Bernard Smith von Al Jazeera berichtete aus dem besetzten Ost-Jerusalem, dass das israelische Militär „zunächst versuchte, die Schuld auf die Menge zu schieben“ und sagte, dass Dutzende von Menschen verletzt worden seien, weil sie bei der Ankunft von Hilfstransportern in einem Gedränge erdrückt und zertrampelt wurden.

„Nach einigem Drängen sagten die Israelis dann, dass sich ihre Truppen bedroht fühlten, dass Hunderte von Soldaten sich ihren Truppen in einer Weise näherten, die eine Bedrohung für sie darstellte, und dass sie daraufhin das Feuer eröffneten“, fügte Smith hinzu. Sie erklärten jedoch nicht, wie diese Menschen eine Bedrohung darstellten.

Zeugen beharrten darauf, dass der Ansturm erst erfolgte, nachdem die israelischen Truppen das Feuer auf die Menschen eröffnet hatten, die nach Nahrung suchten.

Die in Gaza ansässige Menschenrechtsorganisation Euro-Mediterranean Human Rights Monitor erklärte, die israelischen Streitkräfte hätten absichtlich das Feuer auf die Menge der Hilfsempfänger eröffnet, um jeden einzuschüchtern“, der um eine Handvoll Lebensmittel kämpft.

Die Menschenrechtsbeobachtungsstelle veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht, in dem es heißt, dass Dutzende von Opfern Schusswunden erlitten haben, „und nicht, wie vom israelischen Armeesprecher behauptet, überfahren oder zerquetscht wurden“.

Das von der israelischen Armee veröffentlichte Filmmaterial enthält hörbare Beweise für Schüsse aus israelischen Panzern, die in der Nähe der Küste positioniert sind, so der Bericht.

Video Dauer 02 Minuten 15 Sekunden 02:15

Die Gruppe identifizierte den in den Aufnahmen deutlich hörbaren Klang der Kugeln als 5,56er-Geschosse, die aus einer von der israelischen Armee verwendeten automatischen Waffe stammen.

Die meisten der am Tatort anwesenden Personen, einschließlich derer, die sich anfangs weit von den Hilfstransportern entfernt hatten, sind auf dem Video zu sehen, wie sie vor den Transportern fliehen und in die entgegengesetzte Richtung laufen, so die Gruppe weiter.

„Dies deutet darauf hin, dass die Gefahr nicht von den Lastwagen selbst oder von der sie umgebenden Menschenmenge ausging, sondern von einer äußeren Quelle, die jeden in der Gegend in Angst und Schrecken versetzte, sowohl in der Nähe als auch weit entfernt von den Lastwagen“, so der Monitor.

„Außerdem zeigt der von der israelischen Armee veröffentlichte Videoclip keine Rammarbeiten, was sich mit den Berichten zahlreicher Überlebender deckt, denen in den Rücken geschossen wurde, als sie versuchten, vom Tatort zu fliehen.“

Jens Laerke, Sprecher der UN-Agentur für humanitäre Hilfe OCHA, sagte am Freitag, dass eine Hungersnot im Gazastreifen fast unvermeidlich sei, wenn sich nichts ändere.

Laerke verwies auf die fast vollständige Schließung der kommerziellen Nahrungsmittelimporte, das „Rinnsal von Lastwagen“, die mit Nahrungsmittelhilfe ankommen, und die „massiven Zugangsbeschränkungen“, die die Bewegung im Gazastreifen behindern.

Die Vereinten Nationen verwiesen insbesondere auf die Zugangsbeschränkungen zum nördlichen Gazastreifen, wo die Bewohner nur noch Tierfutter und sogar Blätter essen können.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erklärte Anfang dieser Woche, Israel verstoße gegen die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs, indem es die Hilfe für die Palästinenser blockiere, die nach fast fünf Monaten israelischer Bombardierung, bei der mehr als 30.000 Menschen, vor allem Kinder und Frauen, ums Leben kamen, fast verhungern.

„Die israelische Regierung lässt die 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen hungern und bringt sie damit in eine noch größere Gefahr als vor der verbindlichen Anordnung des Weltgerichtshofs“, sagte Omar Shakir, Direktor für Israel und Palästina bei Human Rights Watch, am 26. Februar.

„Die israelische Regierung hat die Entscheidung des Gerichts einfach ignoriert und in gewisser Weise ihre Repression sogar noch verschärft, einschließlich der weiteren Blockierung lebensrettender Hilfe.“

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA hat ebenfalls Bedenken gegen Israels Blockade der Hilfe geäußert.

Video Dauer 01 Minuten 42 Sekunden 01:42

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …